Sorteggio Champions League 2019, quarti di finale: data, programma, orario e tv

Il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2019 si svolgerà venerdì 15 marzo, sarà l’urna di Nyon a svelare gli accoppiamenti per il secondo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. In Svizzera conosceremo quali saranno gli incroci tra le otto squadre rimaste in corsa, ogni formazione è in attesa di sapere quale sarà l’avversario che dovranno affrontare e sconfiggere se vorranno proseguire la propria avventura nel torneo più prestigioso. Ricordiamo che l’estrazione è totalmente libera e non sono previsti paletti: tutte le otto qualificate possono incrociarsi tra loro, senza alcuna restrizione (possono giocarsi dei derby e possono sfidarsi formazioni che eventualmente si sono già date battaglia durante la fase a gironi).

L’Italia spera di essere presente all’appuntamento con la Juventus che deve rimontare la sconfitta subita all’andata contro l’Atletico Madrid mentre sicuramente non ci sarà la Roma che è stata eliminata dal Porto dopo i tempi supplementari. Certamente avremo dei nuovi Campioni d’Europa visto che il Real Madrid è crollato contro l’Ajax, si preannunciano dei quarti di finale estremamente avvincenti e appassionati con la possibilità di assistere a dei big match da urlo. Da annotare che in questa occasione verranno definiti anche gli accoppiamenti per le semifinali, dunque non si procederà poi con un ulteriore sorteggio in futuro.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2019 di calcio. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, RaiSport ed Eurosport, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SORTEGGIO QUARTI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 15 MARZO:

12.00 Sorteggio quarti di finale Champions League

SORTEGGIO QUARTI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Il sorteggio dei quarti di finale della Champions League sarà trasmesso in diretta tv su Sky, RaiSport ed Eurosport.

Prevista la diretta streaming su Sky Go, Rai Play, Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Review News / Shutterstock.com