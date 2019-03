Tirreno-Adriatico 2019, prima tappa: la startlist e gli orari di partenza della cronometro a squadre. Programma, orario e tv

La Tirreno-Adriatico 2019 scatterà mercoledì 13 marzo con una cronometro a squadre di 10,5 km. Partenza e arrivo a Lido di Camaiore, sarà l’amena località toscana a tenere a battesimo la Corsa dei due Mari giunta alla 54^ edizione, la corsa incomincerà alle ore 14.00 con il via della AG2R La Mondiale e poi le varie formazioni partiranno a distanza di cinque minuti l’una dall’altra. Grande attesa per la Bahrain Merida di Vincenzo Nibali, lo Squalo sarà supportato tra gli altri da Rohan Dennis e prenderà la strada alle ore 15.00, venti minuti dopo la Deceuninck di Elia Viviani. La Mitchelton-Scott chiude la lista dei partenti alle ore 15.50, non più tardi delle 16.15 conosceremo la classifica finale.

Di seguito la startlist della cronometro a squadre Lido di Camaiore-Lido di Camaiore, prima tappa della Tirreno-Adriatico 2019. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CRONOSQUADRE TIRRENO-ADRIATICO, PRIMA TAPPA: STARTLIST E ORARI DI PARTENZA

1 14:00 AG2R LA MONDIALE (FRA) 2 14:05 TEAM DIMENSION DATA (RSA) 3 14:10 BORA – HANSGROHE (GER) 4 14:15 CCC TEAM (POL) 5 14:20 EF EDUCATION FIRST (USA) 6 14:25 GROUPAMA – FDJ (FRA) 7 14:30 ASTANA PRO TEAM (KAZ) 8 14:35 MOVISTAR TEAM (ESP) 9 14:40 DECEUNINCK – QUICK – STEP (BEL) 10 14:45 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS (FRA) 11 14:50 BARDIANI CSF (ITA) 12 14:55 UAE TEAM EMIRATES (UAE) 13 15:00 BAHRAIN – MERIDA (BRN) 14 15:05 NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM (ITA) 15 15:10 TREK – SEGAFREDO (USA) 16 15:15 TEAM JUMBO – VISMA (NED) 17 15:20 TEAM SKY (GBR) 18 15:25 GAZPROM – RUSVELO (RUS) 19 15:30 TEAM KATUSHA ALPECIN (SUI) 20 15:35 LOTTO SOUDAL (BEL) 21 15:40 ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) 22 15:45 TEAM SUNWEB (GER) 23 15:50 MITCHELTON – SCOTT (AUS)

PRIMA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO: PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO E D’ARRIVO

MERCOLEDI’ 13 MARZO:

14.00 Partenza prima tappa Tirreno-Adriatico

16.15 circa Arrivo prima tappa Tirreno-Adriatico

PRIMA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO: COME VEDERE LA CRONOSQUADRE IN TV E STREAMING

La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Pier Colombo