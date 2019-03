Sci alpino, Discesa maschile Soldeu 2019: la startlist e i pettorali di partenza. Programma, orario e tv

Mercoledì 13 marzo si disputerà la discesa maschile di Soldeu, Finale della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo ad Andorra dove assisteremo all’ultima prova veloce della stagione, le migliori atlete del circuito sono pronte a darsi battaglia per la vittoria di tappa. L’Italia si affida a Dominik Paris che è ancora in corsa per la Sfera di Cristallo, deve vincere e sperare in una debacle totale di Beat Feuz che ha 80 punti di vantaggio. Attenzione al possibile colpo di coda di Christof Innerhofer ma in lizza per le posizioni che contano ci sono anche Kjetil Jansrud, Vincent Kriechmayr, Aleksander Kilde, Matthias Mayer, Otmar Striedinger, Hannes Reichelt.

Di seguito la startlist, i pettorali di partenza, il programma e l’orario d’inizio della discesa maschile di Soldeu, Finale della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

DISCESA MASCHILE SOLDEU: STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA

1 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

2 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head

3 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

4 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

5 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

6 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head

7 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

8 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head

9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer

10 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

break

11 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head

12 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic

13 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

14 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon

15 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic

16 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol

17 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

18 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head

19 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer

20 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

21 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon

22 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Rossignol

DISCESA MASCHILE SOLDEU: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDI’ 13 MARZO:

10.30 Discesa libera maschile a Soldeu

DISCESA MASCHILE SOLDEU: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport

Diretta streaming su Eurosport Player e RaiPlay.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: cristiano barni Shutterstock.com