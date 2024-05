Roland Garros 2024, buona la prima per Djokovic, Ruud e Rune. Tris azzurro, disastro francese

Buona la prima per Novak Djokovic. C’era sicuramente attesa per l’esordio del numero uno del mondo, che ha superato in tre set il francese Pierre-Hugues Herbert con il punteggio di 6-4 7-6 6-4 dopo poco più di due ore e mezza di gioco. Nel prossimo turno il serbo affronterà lo spagnolo Roberto Carballes Baena, che ha inflitto una delle tante sofferenze al pubblico di casa, battendo Constant Lestienne in quattro set per 6-3 7-5 4-6 6-2.

Una giornata veramente disastrosa per il tennis francese, con il solo Arthur Rinderknech capace di vincere oggi contro la wild card australiana Adam Walton per 6-2 6-4 7-5. Eliminazione per Arthur Cazaux contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry (3-6 6-2 6-1 6-4), per Gregoire Barrere contro il kazako Alexander Bublik (6-4 7-5 6-3) e anche per Giovanni Mpetshi Perricard contro il belga David Goffin al termine di una pazzesca battaglia di cinque set (4-6 6-4 6-3 6-7 6-3).

Alle eliminazioni dei connazionali si aggiunge anche quella di Adrian Mannarino, battuto in quattro set da Giulio Zeppieri, che per il secondo anno consecutivo raggiunge il secondo turno al Roland Garros. Il romano si è imposto in rimonta con il punteggio di 4-6 6-2 6-1 6-2. Adesso per Zeppieri ci sarà la sfida con l’australiano Thanasi Kokkinakis, uscito vincitore dal derby con il connazionale Popyrin, vincendo al quinto set per 4-6 7-6 6-3 5-7 6-3.

Una bella giornata per il tennis italiano. Flavio Cobolli ha superato in quattro set il serbo Hamad Medjedovic con il punteggio di 6-2 6-3 6-7 6-3 e si guadagna così una super sfida al secondo turno contro il danese Holger Rune, che ha sconfitto il britannico Daniel Evans con un triplice 6-4.

La terza vittoria azzurra è quella di Luciano Darderi. Un successo netto in tre set per il numero 40 del mondo, che ha sconfitto l’australiano Rinky Hijikata per 6-3 7-6 6-1. Al secondo turno Darderi se la vedrà con l’olandese Tallon Griekspoor in una sfida tutta da giocare e che può sicuramente essere un’occasione per l’azzurro. Griekspoor si è imposto sull’americano McDonald per 6-3 6-4 1-6 6-2.

Esordio vincente anche per Casper Ruud, con il norvegese che ha piegato in tre set il brasiliano Felipe Meligeni Alves con il punteggio di 6-3 6-4 6-3. Lascia giù un set l’americano Taylor Fritz con l’argentino Federico Coria (2-6 6-1 6-2 6-1), mentre l’australiano Alex De Minaur passeggia sull’americano Alex Michelsen per 6-1 6-0 6-2.

RISULTATI ROLAND GARROS TABELLONE MASCHILE (28 MAGGIO)

Etcheverry (Arg) b. Cazaux (Fra) 3-6 6-2 6-1 6-4

Ruud (Nor) b. Meligeni Alves (Bra) 6-3 6-4 6-3

Machac (Cze) b. Borges (Por) 7-6 6-4 6-3

De Minaur (Aus) b. Michelsen (Usa) 6-1 6-0 6-2

Munar (Esp) b. Bautista Agut (Esp) 6-1 4-6 6-4 6-1

Navone (Arg) b. Carreno Busta (Esp) 5-7 6-1 6-3 6-0

Rinderknech (Fra) b. Walton (Aus) 6-2 6-4 7-5

Davidovich Fokina (Esp) b. Vacherot (Mon) 4-6 6-2 6-2 7-6

Fritz (Usa) b. Coria (Arg) 2-6 6-1 6-2 6-1

Struff (Ger) b. Burruchaga (Arg) 6-3 6-2 6-1

Cobolli (Ita) b. Medjedovic (Srb) 6-2 6-3 6-7 6-3

Rune (Den) b. Evans (Gbr) 6-4 6-4 6-4

Goffin (Bel) b. Mpetshi Perricard (Fra) 4-6 6-4 6-3 6-7 6-3

Zeppieri (Ita) b. Mannarino (Fra) 4-6 6-2 6-1 6-2

Darderi (Ita) b. Hijikata (Aus) 6-3 7-6 6-1

Kokkinakis (Aus) b. Popyrin (Aus) 4-6 7-6 6-3 5-7 6-3

Carballes Baena (Esp) b. Lestienne (Fra) 6-3 7-5 4-6 6-2

Griekspoor (Ned) b. McDonald (Usa) 6-3 6-4 1-6 6-2

Djokovic (Srb) b. Herbert (Fra) 6-4 7-6 6-4

Bublik (Kaz) b. Barrere (Fra) 6-4 7-5 6-3