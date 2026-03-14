Una bella Italia è d’argento nella staffetta femminile ai Mondiali. La vittoria sfuma per pochissimo

Si chiude con una meravigliosa medaglia d’argento la seconda giornata dei Mondiali di short track per l’Italia. La staffetta femminile azzurra non tradisce le aspettative e conclude al secondo posto, sfiorando anche un clamoroso titolo iridato. L’oro sfuma infatti solamente per pochi millesimi, ma arriva comunque un argento per il quartetto italiano (Elisa Confortola, Arianna Sighel, Chiara Betti, Gloria Ioriatti) che mancava addirittura nei Mondiali dal 1999.

Una finale davvero bellissima e con una condotta di gara davvero magistrale da parte delle italiane. Gloria Ioriatti ha trovato due sorpassi meravigliosi prima sul Canada e poi anche sull’Olanda, portando la squadra azzurra anche in testa alla gara. Negli ultimi giri le italiane e le olandesi hanno preso il largo, mentre nelle retrovie una caduta ha messo fuori dai giochi le canadesi.

All’ultimo cambio Elisa Confortola non è riuscita a tenere dietro Xandra Velzeboer, che si è inserita all’interno e poi ha resistito all’assalto della valtellinese, che ci ha provato davvero fino all’ultimo metro possibile, sfiorando anche il colpo vincente sulla linea del traguardo.

Si chiude dunque una giornata davvero positiva per i colori azzurri. Ben tre medaglie, visto che in precedenza erano arrivati l’argento di Thomas Nadalini nei 1500 metri e poi il bronzo di Elisa Confortola nei 1000 metri. Il tutto in una giornata che ha visto anche la qualificazione alla finale sia della staffetta mista sia di quella maschile.