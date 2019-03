Short track, Mondiali 2019: i convocati dell’Italia ai raggi X. Martina Valcepina la stella che punta all’oro

Dall’8 al 10 marzo a Sofia si disputeranno i Mondiali 2019 di short track. C’è grande attesa per la squadra azzurra, che punta ad essere protagonista nella rassegna iridata dopo un ottimo finale di stagione in Coppa del Mondo. Questa l’analisi dei convocati azzurri.

DONNE

Martina Valcepina: è la punta di diamante della squadra azzurra. E’ reduce da un periodo magico, culminato con le due vittorie consecutive in Coppa del Mondo a Dresda e Torino ed il titolo di Campionessa Italiana. Nei suoi amati 500m punta dritta alla medaglia d’oro. La valtellinese, inoltre, proverà a ritagliarsi un bel piazzamento nella classifica Overall e soprattutto cercherà di guidare la staffetta azzurra alla finale iridata.

Cynthia Mascitto: la seconda freccia dell’arco azzurro al femminile. Ha conquistato il podio a Dresda nei 1000m, dimostrandosi atleta da posizioni d’alta classifica in questa distanza e anche in quella più lunga dei 1500m. Può essere una sorpresa ai Mondiali di Sofia.

Arianna Sighel: arriva da un campionato italiano molto positivo, cosa che è stata finora anche la sua stagione. Competitiva sulle lunghe distanze, può puntare anche ad una finale nei 1500m con la gara perfetta. Sicuramente presente in staffetta, dove è una componente fondamentale del quartetto.

Cecilia Maffei: da capire in quali gare individuali verrà utilizzata, mentre non c’è dubbio che farà parte della staffetta che punta a conquistare prima la finale e poi anche una medaglia.

Elena Viviani: vale lo stesso identico discorso fatto per Cecilia Maffei. Qualche gara individuale, ma soprattutto il massimo del contributo per la staffetta.

UOMINI

Yuri Confortola: il veterano della squadra azzurra è anche l’uomo di punta nel settore maschile. Fresco di titolo agli Assoluti Italiani è pronto a togliersi soddisfazioni importanti anche ai Mondiali di Sofia sia individualmente (soprattutto nei 1500m) sia in squadra con una staffetta che ha saputo salire sul podio a Torino e che sogna una medaglia mondiale.

Tommaso Dotti: altro uomo di punta per le lunghe distanze. L’obiettivo del milanese è quello di provare a raggiungere la semifinale nei 1000m e 1500m, con la possibilità di giocarsi senza nulla da perdere l’accesso alla finale. Ovviamente sarà presente anche in staffetta.

Andrea Cassinelli: nei 500m ha come obiettivo quello di provare a passare i primi turni. Un traguardo che in Coppa del Mondo in questa stagione ha già raggiunto. Sarà uno dei quattro componenti di una staffetta che sogna in grande.

Mattia Antonioli: anche lui verrà impiegato nei 500m, dove proverà a superare il primo turno. Il suo principale compito è quello di andare forte in staffetta dove l’Italia punta a superare la semifinale.

Marco Giordano: ha più il ruolo della riserva nel caso di qualche infortunio dell’ultimo minuto. Atleta comunque in grado di dare il suo contributo come già fatto in questa stagione.

Foto: Renzo Brico