Sci di fondo, Coppa del Mondo Oslo 2019: torna nel weekend la leggenda di Holmenkollen. Italia presente con due uomini e tre donne

Torna nel weekend la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019, subito dopo le emozioni dei Mondiali di Seefeld. Si riparte subito con quello che è forse il vero pezzo da novanta dell’intero calendario: la mitica 50 km di Oslo. La collina di Holmenkollen, questa volta, sarà affrontata a tecnica classica sia dagli uomini (il sabato) che dalle donne (la domenica, ma sui 30 km).

La gara è talmente nota in Scandinavia, e in Norvegia in particolare, da esser diventata da tempo anche un fenomeno di costume, tant’è vero che non si lesinano i fiumi di birra. Quest’anno la partenza alle ore 10 potrebbe ridurre un pochino fenomeni esagerati in questo senso, cercando di rimanere all’interno della purissima festa popolare.

Per quanto riguarda la gara vera e propria, tra gli uomini c’è da registrare l’assenza di Didrik Toenseth, che non prenderà il via a causa di un’influenza arrivata subito dopo la fine dei Mondiali. Saranno dunque altri a cercare di raccogliere il testimone di Dario Cologna: lo svizzero, nel 2018, riuscì a beffare proprio sulla linea del traguardo Martin Johnsrud Sundby al termine di una volata mozzafiato. Il norvegese, sette podi nelle ultime sette edizioni, punta a fare tris dopo i successi del 2015 e 2016, ma deve guardarsi le spalle in particolare dai suoi connazionali (Johannes Klaebo compreso) e dal russo Alexander Bolshunov, che dopo un’annata da tre vittorie e secondo posto iridato sulla distanza vuole provarci nel tempio del fondo mondiale.

Tra le donne, invece, la 30 km può tranquillamente configurarsi come un duello Norvegia-Svezia. Il contingente norvegese, in particolare, è molto ampio, e presenta tutte le big, da Therese Johaug a Ingvild Flugstad Oestberg passando per Astrid Uhrenholdt Jacobsen. L’impressione è che, ancora una volta, possa verificarsi un dominio delle atlete di casa, con la Svezia che non presenterà in gara Frida Karlsson, la grande rivelazione dei Mondiali di Seefeld.

L’Italia porterà cinque fondisti, due uomini e tre donne. Dei due uomini, Francesco De Fabiani è quello maggiormente accreditato per mantenersi nelle zone alte, senza per forza chiedergli quella vittoria che, ad oggi, solo Pietro Piller Cottrer, nel 1997, è riuscito a ottenere. Giandomenico Salvadori, invece, cerca di togliersi qualche soddisfazione in questo finale di stagione. Tra le donne sono di scena Elisa Brocard, Anna Comarella e Caterina Ganz: nessuna può fare gara di testa, tutte possono difendersi con dignità.

Foto: Pier Colombo