LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2019 in DIRETTA: norvegesi favoriti, De Fabiani ci prova nel Tempio di Holmenkollen

Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 50 km a tecnica classica maschile di Oslo, valevole per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019.

Il Tempio di Holmenkollen è pronto ad accogliere 45 uomini pronti ad affrontare la fatica più lunga di questa Coppa del Mondo, ma anche la più celebrata, e senz’altro quella che più va a mescolarsi con la festa popolare che le gira intorno. Tutti i migliori hanno deciso di prendere il via: ci sono sia Johannes Klaebo che Alexander Bolshunov, primo e secondo di Coppa del Mondo, così come ci sono un po’ tutti i primi dieci tranne Didrik Toenseth, fermato da un’influenza successiva ai Mondiali di Seefeld. Presente anche il recente Campione del Mondo sulla distanza, Hans Christer Holund, che poco dopo i trent’anni s’è tolto la più grande soddisfazione della sua vita sportiva. Per l’Italia sono al via Francesco De Fabiani e Giandomenico Salvadori.

L’appuntamento con la mass start più famosa della Coppa del Mondo è previsto per le ore 10. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport! Foto: Valerio Origo

