Sci di fondo, Coppa del Mondo 2019: i convocati dell’Italia per le gare di Oslo. Francesco De Fabiani ci prova nella 50 km

Dopo le due settimane riservate ai Mondiali di Seefeld, la Coppa del Mondo di sci di fondo è pronta per ripartire è lo farà dalla mitica collina di Oslo-Holmenkollen (Norvegia) dove durante il prossimo fine settimana andranno in scena due gare distance. Sabato 9 marzo appuntamento con la leggendaria 50 km maschile a tecnica classica, uno dei pilasti del calendario internazionale e che verrà seguita da una Nazione intera pronta a tifare i propri beniamini. Il giorno successivo (domenica 10 marzo) spazio invece alla 30 km femminile a tecnica classica.

L’Italia si affiderà a cinque atleti che cercheranno di mettersi in luce nel tempio dello sci nordico, Francesco De Fabiani proverà a giocarsi le sue carte anche se sarà difficile realizzare l’impresa in una località in cui il tricolore ha sventolato tre volte (nel 1997 doppietta firmata da Pietro Piller Cottrer e Stefania Belmondo che poi si replicò nel 2002). Di seguito gli azzurri convocate per le gare di Oslo, prove valide per la Coppa del Mondo 2019 di sci di fondo.

CONVOCATI ITALIA GARE DISTANCE OSLO:

Francesco De Fabiani

Giandomenico Salvadori

Caterina Ganz

Anna Comarella

Elisa Brocard

Foto: Pier Colombo