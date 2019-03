LIVE Sci di fondo, 30 km Oslo 2019 in DIRETTA: Therese Joahug pronta a dominare

Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda gara del weekend in programma a Oslo, la 30 km a tecnica classica femminile, che al pari della 50 km maschile si svolge con una mass start.

Un solo quesito attraversa tutto il gruppo: chi fermerà Therese Johaug a Holmenkollen? Ci proveranno in quarantasei, difficilmente qualcuna ci riuscirà, specialmente dopo aver visto in azione la norvegese nell’omologa gara dei Mondiali di Seefeld, anche se quella era a tecnica libera. Presente in grandi quantità il contingente norvegese, così come quello russo, che punta a fare da argine con Natalia Nepryaeva in testa. Ci sono alcune defezioni importanti, come quella di Frida Karlsson, la svedese che ha incantato in Austria; per l’Italia saranno in gara Elisa Brocard, Anna Comarella e Caterina Ganz, cui è chiesto un buon risultato prima di ogni altra cosa. Una cosa pare abbastanza sicura: non vedremo una gara controllata come quella degli uomini, poi letteralmente dominata dai russi.

La 30 km di Oslo a tecnica classica femminile prenderà il via alle ore 11:45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport! (Foto: Valerio Origo)

La classifica di Coppa del Mondo

