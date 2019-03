Scherma, Coppa del Mondo Budapest 2019: ventiquattro azzurri convocati per il secondo Grand Prix di spada della stagione

Si aprirà domani, venerdì 8 marzo, a Budapest (Ungheria), il secondo Grand Prix FIE di spada della stagione di Coppa del Mondo 2018-2019 di scherma. Nella stessa sede che a luglio accoglierà i Campionati del Mondo 2019, ventiquattro atleti italiani scenderanno in pedana per conquistare un prestigioso risultato. Diverse saranno le particolarità rispetto ad un normale appuntamento del massimo circuito internazionale. La formula del Grand Prix infatti assegna un punteggio maggiorato, aspetto decisamente interessante per ogni atleta in gara, e non prevede lo svolgimento della prova a squadre.

Nella giornata di venerdì 8 marzo saranno impegnati gli spadisti, alle prese con la fase preliminare. Stessa procedura interesserà le spadiste sabato 9 marzo, mentre domenica 10 marzo andranno in scena gli assalti del tabellone principale. Il Commissario Tecnico Sandro Cuomo ha convocato per questo importante appuntamento dodici atleti in campo maschile e altrettante atlete al femminile. La punta di diamante della spedizione azzurra sarà Mara Navarria, attualmente in testa al ranking mondiale e quindi unica italiana a non dover disputare la fase preliminare. Di seguito l’elenco completo degli azzurri convocati e il programma delle gare.

CONVOCAZIONI GRAND PRIX FIE BUDAPEST – COPPA DEL MONDO 2018-2109 – SPADA

Spada maschile

Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Marco Fichera, Enrico Garozzo, Paolo Pizzo, Andrea Santarelli, Federico Vismara, Riccardo Barionovi, Lorenzo Buzzi, Federico Marenco, Giacomo Paolini.

Spada femminile

Alice Clerici, Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Roberta Marzani, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Alessandra Bozza, Beatrice Cagnin, Eleonora De Marchi, Marta Ferrari

Commissario tecnico: Sandro Cuomo

Maestri: Roberto Cirillo, Andrea Giommoni, Giovanni Sperlinga

PROGRAMMA GRAND PRIX FIE BUDAPEST – COPPA DEL MONDO 2018-2109 – SPADA

Venerdi 8 marzo

Spada maschile | Fase a gironi – tabellone preliminare: ore 8.30

Sabato 9 marzo

Spada femminile | Fase a gironi – tabellone preliminare: ore 9.30

Domenica 10 marzo

Spada maschile | Tabellone principale: ore 8.30

Spada femminile | Tabellone prinicipale: ore 10.00

Fase finale: ore 19.00

