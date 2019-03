La finale più inattesa di tutte andrà in scena al PalaLupe di San Martino di Lupari: la Passalaqua Ragusa e l’Allianz Geas Sesto San Giovanni si trovano di fronte nell’ultimo atto della Coppa Italia 2019.

Con il verdetto delle semifinali che ha ribaltato completamente tutti i pronostici possibili e immaginabili, serve andare a snocciolare più di una curiosità per questa partita: entrambe sono alla ricerca del secondo successo, con la Virtus Eirene che ha ottenuto il primo nel 2016 e il Geas nell’ancor più lontano 1973, nel pieno dell’epoca di Mabel Bocchi, tra le più forti giocatrici in Italia e in Europa di allora. C’è un lato molto particolare di quest’incontro, che coinvolge la città di Torino. Al PalaRuffini, infatti, si è giocata proprio Ragusa-Geas nella prima giornata, quella che viene allestita su un singolo campo per tutte le partecipanti. Certo, nessuno avrebbe pensato, allora, di trovarsi a questo punto.

Lafinale di Coppa Italia 2019 femminile si giocherà domenica 3 marzo. La gara sarà trasmessa dalla web tv della LegaBasket Femminile, LBF TV, che le proporrà in diretta streaming in chiaro, senza costi aggiuntivi (a differenza del resto del campionato, per cui è previsto un abbonamento). OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta dell’incontro, per non perdersi davvero nulla.

DOMENICA 3 MARZO

Ore 18:00 Passalacqua Ragusa-Allianz Geas Sesto San Giovanni

