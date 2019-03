Porto-Roma in tv, Champions League 2019: come vederla gratis e in chiaro. Orario e programma sulla RAI

Mercoledì 6 marzo 2019 la Roma affronterà in trasferta il Porto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League di calcio. Una partita che tifosi ed appassionati potranno seguire in tv gratis ed in chiaro.

All’andata i giallorossi si imposero per 2-1 all’Olimpico: dopo la doppietta di Zaniolo, la rete di Adrian Lopez permise ai lusitani di mantenere accese le speranze di qualificazione. Servirà una reazione d’orgoglio alla compagine di Di Francesco dopo il derby perso brutalmente per 3-0 contro la Lazio. Ad Oporto occorreranno carattere e determinazione per vincere quella che si annuncia come una battaglia furente: in palio l’accesso tra le magnifiche otto del Vecchio Continente.

Grande protagonista due settimane fa, Zaniolo è in dubbio per il ritorno dopo l’uscita dal campo nel derby a causa di una botta: lo staff sanitario conta di recuperarlo in extremis per il match più importante (finora) della stagione. Non mancherà di sicuro il capitano Daniele De Rossi, pronto a caricarsi la squadra sulle spalle nel momento più difficile.

Porto-Roma sarà visibile in tv in due modi: o su Sky, a pagamento, oppure su Rai1, gratis ed in chiaro. La partita inizierà mercoledì 6 marzo alle ore 21.00 e si potrà ammirare anche in streaming o attraverso SkyGo oppure attraverso la piattaforma (gratuita) di RaiPlay.

PROGRAMMA PORTO-ROMA, RITORNO OTTAVI CHIAMPIONS LEAGUE

MERCOLEDI’ 6 MARZO

Ore 21.00, Porto-Roma

Diretta tv: Rai1 e SkySport Uno

Diretta streaming: RaiPlay e SkyGO

Foto: Gianfranco Carozza