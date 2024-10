Calcio, Nicolò Zaniolo torna in Nazionale: il giocatore dell’Atalanta sostituirà lo squalificato Pellegrini

Una nuova chance. Il CT Luciano Spalletti si è visto costretto a intervenire sull’elenco dei convocati della Nazionale italiana di calcio, in vista del prossimo impegno in Nations League. Dopo la sfida di ieri contro il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma, terminata sul 2-2, Spalletti ha dovuto fare i conti con l’espulsione di Lorenzo Pallegrini al 38′ della prima frazione, quando la compagine tricolore era in vantaggio 2-0.

Un cartellino rosso che ha alterato gli equilibri nella sfida contro i Diavoli Rossi, in grado così di rimontare. Nello stesso tempo, il posto dello squalificato calciatore della Roma sarà preso da Nicolò Zaniolo. Il giocatore, con un passato proprio in giallorosso e attualmente all’Atalanta, sta cercando nuovamente di ricostruire il suo percorso, dopo aver dovuto saltare gli Europei in Germania per una frattura del metatarso del piede sinistro.

Pertanto, la sua ultima apparizione in azzurro risale al marzo scorso, quando fu convocato per le amichevoli contro Venezuela ed Ecuador negli States. L’ennesimo infortunio di un carriera vissuta tra campi da gioco e lettino d’ospedale per il centrocampista nostrano. La speranza è che con l’esperienza tra le fila della Dea riesca ad avere la giusta continuità di rendimento.

E così, in vista del confronto di lunedì 14 ottobre (ore 20:45) allo Stadio Friuli di Udine contro Israele, ci sarà anche Zaniolo a disposizione e potrebbe essere coinvolto dal tecnico toscano, vista la grande considerazione che ha nei confronti del giocatore in questione. L’obiettivo è battere gli israeliani per conservare la vetta del gruppo 2 della Lega A.