Parigi-Nizza oggi (11 marzo), seconda tappa Les Bréviaires-Bellegarde: percorso e favoriti. Programma, orari e tv

Seconda giornata e seconda frazione in programma per la Parigi-Nizza 2019, corsa a tappe che si svolge in Francia e che costituisce uno degli appuntamenti più attesi di questa prima parte di stagione. Dopo lo spettacolare arrivo a ranghi compatti di ieri, con la vittoria dell’olandese Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), nuova occasione oggi per le ruote veloci. Per gli uomini di classifica si profila invece un’altra frazione interlocutoria, in attesa delle prime salite che scateneranno la battaglia tra le formazioni dei protagonisti.

Il tracciato della seconda tappa si sviluppa per 163.5 km con partenza da Les Bréviaires e arrivo a Bellegarde e presenta caratteristiche particolarmente favorevoli ad un arrivo in volata. Salvo un paio di strappi nella prima parte, il profilo della frazione è prevalentemente pianeggiante e il gruppo dovrebbe riuscire a controllare senza difficoltà un’eventuale fuga. Nel novero dei favoriti impossibile non includere l’australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) e l’olandese Fabio Jakobsen (Deceuninck-QuickStep), rispettivamente secondo e terzo dietro Groenewegen nella prima tappa. Le carte migliori per l’Italia saranno ancora Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) e Sonny Colbrelli (Bahrain Merida), entrambi nella top10 nella giornata di ieri.

La seconda tappa della Parigi-Nizza 2019 andrà in scena oggi, lunedì 11 marzo, e misurerà 163.5 km, con partenza da Les Bréviaires alle ore 12.30 e arrivo a Bellegarde intorno alle ore 16.30. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 e in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport proporrà la consueta DIRETTA LIVE testuale, con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neppure una pedalata di questa appassionante frazione. Di seguito il programma completo.

LUNEDÌ 11 MARZO

ore 12.30 – ore 16.30 (circa)

seconda tappa: LES BREVIAIRES-BELLEGARDE (163.5 km)

diretta tv su Eurosport, diretta streaming su Eurosport Player

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

