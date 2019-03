Ciclismo su pista, Kelly Catlin si è suicidata: la 23enne aveva vinto tre Mondiali nell’inseguimento a squadre

Una notizia tristissima ha colpito il mondo del ciclismo. Kelly Catlin si è suicidata: la notizia è stata diffusa dalla Federazione Statunitense ed è stata ripresa da VeloNews. La 23enne aveva vinto ben tre titoli mondiali consecutivi con il quartetto dell’inseguimento (2016-2018) e si era messa al collo l’argento alle Olimpiadi di Rio 2016 mentre non era presente nella formazione che durante la recente rassegna iridata non è riuscita a difendere il titolo. La ciclista, capace di vincere anche due bronzi mondiali nell’inseguimento individuale (2017-2018), era anche una studentessa di ingegneria matematica a Stanford e questa notizia giunge come un fulmine a ciel sereno. Ulteriori dettagli verranno diffusi nelle prossime ore.

Foto: Lapresse