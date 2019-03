Sport in tv oggi (lunedì 11 marzo): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, lunedì 11 marzo, sarà un’altra giornata ricca di sport: mattinata dedicata alle Universiadi in Russia, poi nel primissimo pomeriggio scatterà la seconda tappa della Parigi-Nizza di ciclismo. Spazio alla Coppa del Mondo di salto con gli sci, ma anche alla giornata inaugurale della Viareggio Cup di calcio giovanile. In serata ecco il tennis con il torneo combined di Indian Wells ed il posticipo della Serie A di calcio tra Roma ed Empoli.

Di seguito tutti gli appuntamenti di oggi, lunedì 11 marzo:

02:00 TENNIS – WTA Indian Wells Elina SVITOLINA (UKR) vs Daria GAVRILOVA (AUS) – Supertennis

04.00 MULTISPORT – Universiadi Invernali

04.00 BOXE – Europei Under 22: quarti di finale

04:15 TENNIS – WTA Indian Wells Jennifer BRADY (USA) vs Ashleigh BARTY (AUS) – Supertennis

12.30 CICLISMO – Parigi-Nizza: seconda tappa Les Bréviaires-Bellegarde – Eurosport 2 ed Eurosport Player

13.30 SALTO CON GLI SCI – Coppa del Mondo Lillehammer: qualificazioni femminili HS140 – Eurosport 1 ed Eurosport Player

14.00 CALCIO – Inter-Braga (Viareggio Cup) – RAI SPORT e Rai Play

16.00 CALCIO – Bologna-Bruges (Viareggio Cup) – RAI SPORT e Rai Play

17.30 SALTO CON GLI SCI – Coppa del Mondo Lillehammer: qualificazioni maschili HS140 – Eurosport 1 ed Eurosport Player

19:00 TENNIS – WTA Indian Wells – Supertennis

20.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Indian Wells – Sky Sport e Sky Go

20.30 CALCIO – Serie A: 27^ giornata, Roma-Empoli – SKY SPORT SERIE A, SKY SPORT canale 251 e Sky Go

20.45 CALCIO – Gubbio-Ternana (Serie C) – RAI SPORT, ELEVEN SPORTS e Rai Play

21:00 TENNIS – WTA Indian Wells – Supertennis

23:00 TENNIS – WTA Indian Wells – Supertennis

