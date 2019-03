MotoGP oggi (9 marzo), GP Qatar 2019: orario d’inizio e come vedere le qualifiche in tv

Oggi sabato 9 marzo si disputano le qualifiche del GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP. A Losail andrà in scena la lotta per la pole position e si definirà la griglia di partenza in vista della gara di domani, si girerà sotto i riflettori artificiali e in notturna si preannuncia grande spettacolo: la caccia al tempo per partire davanti a tutti dovrebbe essere molto equilibrata e sicuramente ne vedremo davvero delle belle.

Marc Marquez ha messo subito le cose in chiaro nelle prove libere 2, il pilota della Honda vuole subito dettare legge e sembra l’uomo da battere ma attenzione ovviamente ad Andrea Dovizioso e Daniele Petrucci che possono fare bene. Incognita su Valentino Rossi: il Dottore ha timbrato il miglior crono nella FP1 ma poi si è eclissato, vedremo come l’alfiere della Yamaha saprà reagire. Il format delle qualifiche è il consueto: alla Q2 accederanno direttamente i piloti che avranno i dieci migliori tempi nella classifica combinata dopo le prime tre libere a cui si aggiungeranno i primi due della Q1.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle qualifiche del GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP. Saranno trasmesse in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Qatar sono due ore avanti rispetto a noi).

QUALIFICHE GP QATAR 2019: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 9 MARZO:

11.25-12.05 Moto3, prove libere 3

12.20-13.00 Moto2, prove libere 3

13.15-14.00 MotoGP, prove libere 3

15.30-15.45 Moto3, qualifiche 1

15.55-16.10 Moto3, qualifiche 2

16.25-16.40 Moto2, qualifiche 1

16.50-17.05 Moto2, qualifiche 2

17.20-17.50 MotoGP, prove libere 4

18.00-18.15 MotoGP, qualifiche 1

18.25-18.40 MotoGP, qualifiche 2

QUALIFICHE GP QATAR 2019: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky e diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Sintesi delle qualifiche su TV8 dalle ore 19.00.

Foto: Valerio Origo