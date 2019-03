MotoGP in tv oggi, orari GP Qatar 2019: prove libere su Sky e TV8

Si alza il sipario sul Motomondiale 2019: oggi inizia la tre giorni sul circuito di Losail. Il GP del Qatar apre il calendario della nuova stagione: oggi sono in programma le prime due sessioni delle prove libere per tutte le tre categorie. Sessione mattutina che scatterà alle 11.50 con la Moto3 e terminerà alle 14.25 con la MotoGP, mentre nel pomeriggio si riprenderà alle 16.10 e si terminerà alle 18.45.

Le prove libere (sia la prima che la seconda sessione di tutte le classi) saranno trasmesse in abbonamento su SkyMotoGP, mentre non ci sarà diretta in chiaro su TV8. La diretta streaming, sempre in abbonamento, sarà fruibile su SkyGo, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle prove di tutte le classi.

Di seguito il programma completo delle prove libere odierne:

Venerdì 8 marzo

11.50-12.30 Moto3, prove libere 1

12.45-13.25 Moto2, prove libere 1

13.40-14.25 MotoGP, prove libere 1

16.10-16.50 Moto3, prove libere 2

17.05-17.45 Moto2, prove libere 2

18.00-18.45 MotoGP, prove libere 2

diretta tv su SkyMotoGP

diretta streaming su SkyGo

diretta live testuale su OA Sport

