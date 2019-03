DIRETTA Cska Mosca-Milano, Eurolega basket 2019 LIVE: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Partita decisamente complicata quella di questa sera per l’Olimpia Milano. La formazione allenata da Simone Pianigiani sarà chiamata ad affrontare la seconda trasferta consecutiva in Russia, questa volta sul campo del CSKA Mosca, nella venticinquesima giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Quando restano soltanto sette partite alla chiusura della prima fase e alla composizione della griglia playoff, Milano occupa la sesta posizione provvisoria. Il calendario però non sorride alla formazione biancorossa e un successo questa sera sarebbe un’importantissima iniezione di fiducia.

Certamente l’impresa sarà tutt’altro che scontata. Il CSKA Mosca è tra le formazioni più attrezzate dell’intera Eurolega e si trova al secondo posto in classifica, già certa di disputare i playoff. A disposizione dell’allenatore greco Dimitris Itoudis autentici fuoriclasse come il francese Nando De Colo e lo spagnolo Sergio Rodriguez, ma anche vecchie conoscenze del campionato italiano e di Milano in particolare, come l’azzurro Daniel Hackett. Servirà una prestazione molto vicina alla perfezione da parte di Mike James e compagni per centrare la vittoria e allungare le mani sulla qualificazione alla seconda fase.

La sfida tra CSKA Mosca e AX Armani Exchange Milano, venticinquesimo turno della regular season dell’Eurolega 2018-2019, si giocherà questa sera alle ore 18.00 presso la MegaSport Arena di Mosca (Russia). La partita potrà essere seguita soltanto in diretta streaming su Eurosport Player. Come di consueto, OA Sport proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro, per non perdere neppure un canestro di questa appassionante e fondamentale tappa del cammino europeo dell’Olimpia. Di seguito il programma completo.

VENERDÌ 8 MARZO

ore 18.00 CSKA Mosca – AX Armani Exchange Milano

diretta streaming su Eurosport Player

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

