F1, RIVOLUZIONE nel Mondiale: verrà assegnato un punto per il giro più veloce in gara!

Incredibile novità nel Mondiale F1 che scatterà il prossimo weekend con il GP d’Australia. Il Consiglio Mondiale della FIA ha infatti approvato un provvedimento che rivoluzionerà l’intero campionato: verrà assegnato un punto, ovviamente valido per la classifica generale, al pilota che firmerà il giro più veloce in gara. Il punto di bonus sarà valido solo se il pilota che siglerà la tornata più rapida sarà tra i primi dieci al traguardo: questo provvedimento è stato attuato per evitare che chi si trovi fuori dalla top ten decida di fermarsi nel finale per montare un set di gomme morbide e dunque beffare il resto della concorrenza.

Questa integrazione nel regolamento cambierà sicuramente l’atteggiamento dei team e dei piloti che lotteranno per il titolo iridato, indubbiamente renderà ancora più vivi i Gran Premi e manterrà alto l’interesse fino alla bandiera a scacchi. Un premio per il giro più veloce in gara era previsto nel Mondiale F1 tra il 1950 e il 1959, si tratta di un ritorno al passato dopo 60 anni di assenza. Per la precisione va detto che manca ancora l’ok della F1 Commission che arriverà nelle prossime ore via mail.

