LIVE Sci di fondo, Sprint Drammen 2019 in DIRETTA: fuori ai quarti tutti gli azzurri. Trionfo Norvegia: vincono Falla e Klaebo

Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint di Drammen valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: gareggiano sia gli uomini che le donne in questo particolare martedì norvegese.

Si comincerà con la gara femminile, le cui qualificazioni sono previste per le 10:45. Non sarà presente, contrariamente a quanto annunciato, la vincitrice di tre ori ai Mondiali di Seefeld e della 30 km di Oslo, Therese Johaug: la norvegese, ad ogni modo, non sarebbe stata tra le favorite, non essendo una specialista. Oltre alla lotta per la vittoria, con la svedese Stina Nilsson capofila, c’è anche quella tra Ingvild Flugstad Oestberg (Norvegia) e Natalia Nepryaeva (Russia) per la Coppa assoluta: le due sono divise da 50 punti. Tra gli uomini, invece, la rincorsa è quella che Johannes Klaebo deve effettuare nei confronti di Alexander Bolshunov, in un duello Norvegia-Russia in questo caso invertito. L’Italia nutre speranze di finale con Federico Pellegrino, che però paga qualcosa di più in tecnica classica rispetto alla tecnica libera. Tra gli uomini, oltre a lui, c’è Maicol Rastelli; le azzurre sono invece Lucia Scardoni e Greta Laurent.

SI comincerà alle 10:45 con le qualificazioni della gara sprint femminile, mentre le due finali si terranno dalle 13:15. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport! (Foto: Pier Colombo)

14.52 Vince il norvegese Johannes Klaebo davanti al connazionale Eirik Brandsdal ed al transalpino Richard Jouve. Klaebo si riprende la vetta di Coppa del Mondo con 31 punti di margine sul russo Alexander Bolshunov.

14.49 Questa la startlist della finale maschile:

1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR

4 BRANDSDAL Eirik NOR

6 AUNE Paal Troean NOR

3 FOSSLI Sondre Turvoll NOR

5 JOUVE Richard FRA

9 SVENSSON Oskar SWE

14.40 Vince la norvegese Mauken Casersen Falla davanti alla connazionale Astrid Jacobsen ed alla russa Natalia Nepryaeva. La russa si porta a due punti dalla norvegese Ingvild Oestberg in classifica di Coppa del Mondo.

14.37 Questa la startlist della finale femminile:

1 FALLA Maiken Caspersen NOR

5 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt NOR

9 NILSSON Stina SWE

13 NEPRYAEVA Natalia RUS

18 DIGGINS Jessica USA

24 SVENDSEN Anna NOR

14.34 Ripescati i norvegesi Sondre Fossli e Paal Aune

14.33 Passano il francese Richard Jouve e lo svedese Oskar Svensson.

14.30 Al via la seconda semifinale. In gara:

5 JOUVE Richard FRA

9 SVENSSON Oskar SWE

10 WIIG Sivert NOR

13 VALNES Erik NOR

14 GOLBERG Paal NOR

16 SKAR Sindre Bjoernestad NOR

14.29 Passano in finale i norvegesi Johannes Klaebo ed Eirik Brandsdal.

14.26 Prima semifinale in partenza, questi gli atleti in gara:

1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR

4 BRANDSDAL Eirik NOR

6 AUNE Paal Troean NOR

7 HALFVARSSON Calle SWE

3 FOSSLI Sondre Turvoll NOR

20 MAEKI Joni FIN

14.24 Ripescate la russa Natalia Nepryaeva e la norvegese Astrid Jacobsen. Ripescaggio pesante in ottica Coppa del Mondo per la russa.

14.22 Passano la statunitense Jessica Diggins e la norvegese Anna Svendsen.

14.19 Parte la seconda semifinale. Queste le atlete in gara

4 STENSETH Ane Appelkvist NOR

24 SVENDSEN Anna NOR

7 GIMMLER Laura GER

25 SHAPOVALOVA Evgenia RUS

15 DAHLQVIST Maja SWE

18 DIGGINS Jessica USA

14.16 Passano la norvegese Maiken Caspersen Falla e la svedese Stina Nilsson.

14.13 Parte la prima semifinale femminile. In gara:

1 FALLA Maiken Caspersen NOR

11 LAMPIC Anamarija SLO

12 BELORUKOVA Yulia RUS

9 NILSSON Stina SWE

13 NEPRYAEVA Natalia RUS

5 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt NOR

14.11 Ripescati lo svedese Oskar Svensson ed il finlandese Joni Maeki. 16° Federico Pellegrino, 26° Maicol Rastelli. In chiave Coppa del Mondo è 13° il russo Alexander Bolshunov, 20 punti per lui.

14.09 Passano i norvegese Sindre Skar e Paal Golberg. Fuori Federico Pellegrino, terzo.

14.06 Ultima serie in partenza: c’è Federico Pellegrino! Questi gli atleti in gara:

14 GOLBERG Paal NOR

15 HAEGGSTROEM Johan SWE

16 SKAR Sindre Bjoernestad NOR

19 PELLEGRINO Federico ITA

24 KRASNOV Andrey RUS

28 THORN Viktor SWE

14.04 Passano i norvegesi Erik Valnes e Sivert Wiig. Sesto posto ed eliminazione per Maicol Rastelli.

14.00 Quarta serie, tocca a Maicol Rastelli! Questi tutti gli atleti in gara:

10 WIIG Sivert NOR

12 RETIVYKH Gleb RUS

13 VALNES Erik NOR

17 RASTELLI Maicol ITA

22 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR

25 CHANAVAT Lucas FRA

13.57 Passano il norvegese Sondre Fossli ed il transalpino Richard Jouve. Eliminati gli altri, tempi alti.

13.54 Terza serie in partenza, questi gli atleti in gara:

3 FOSSLI Sondre Turvoll NOR

5 JOUVE Richard FRA

8 GRATE Marcus SWE

18 TERENTEV Alexander RUS

21 AURLAND Joachim NOR

29 NOVAK Michal CZE

13.52 Passano lo svedese Calle Halfvarsson ed il norvegese Paal Aune. Eliminato il russo Alexander Bolshunov, terzo, ma con un tempo già troppo alto. Retrocesso al 30° posto finale per scorrettezze lo svedese Teodor Peterson.

13.47 Seconda serie, questi gli atleti in gara:

2 BOLSHUNOV Alexander RUS

6 AUNE Paal Troean NOR

7 HALFVARSSON Calle SWE

11 STADAAS Kasper NOR

26 PETERSON Teodor SWE

27 TEFRE Gjoeran NOR

13.45 Passano i norvegesi Johannes Klaebo ed Eirik Brandsdal.

13.42 Prima serie maschile. Ecco gli atleti in gara:

1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR

4 BRANDSDAL Eirik NOR

9 SVENSSON Oskar SWE

20 MAEKI Joni FIN

23 PENTSINEN Anssi FIN

30 HAMILTON Simeon USA

13.40 Ripescate la norvegese Ane Stenseth e la russa Yulia Belorukova.

13.38 Passano la svedese Maja Dahlqvist, ammonita per falsa partenza, e la statunitense Jessica Diggins. Eliminata Lucia Scardoni, terza. Sedicesima Lucia Scardoni, 27ma Greta Laurent. Per la classifica generale, chiude 19ma Ingvild Oestberg, 12 punti per lei.

13.35 In partenza l’ultima serie con Lucia Scardoni. Queste tutte le atlete:

3 HAGSTROEM Johanna SWE

15 DAHLQVIST Maja SWE

17 RINGWALD Sandra GER

18 DIGGINS Jessica USA

26 SCARDONI Lucia ITA

27 SKISTAD Kristine Stavaas NOR

13.33 Passano la russa Evgenia Shapovalova e la tedesca Laura Gimmler, purtroppo sesta ed eliminata la nostra Greta Laurent. Eliminata anche la norvegese Ingvild Oestberg.

13.30 Ecco la quarta serie con Greta Laurent! Tutte le atlete in gara:

7 GIMMLER Laura GER

10 LAURENT Greta ITA

14 OESTBERG Ingvild Flugstad NOR

16 SUNDLING Jonna SWE

20 CALDWELL Sophie USA

25 SHAPOVALOVA Evgenia RUS

13.28 Si qualificano le norvegesi Astrid Jacobsen e Anna Svendsen.

13.25 In partenza la terza batteria, queste le atlete in gara:

2 INGEMARSDOTTER Ida SWE

5 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt NOR

6 VISNAR Katja SLO

19 FALK Hanna SWE

23 MATVEEVA Natalia RUS

24 SVENDSEN Anna NOR

13.23 Passano la svedese Stina Nilsson e la russa Natalia Nepryaeva, e questa è una notizia importante in ottica Coppa del Mondo generale.

13.20 Parte la seconda batteria. Queste le atlete in gara:

8 BJORNSEN Sadie USA

9 NILSSON Stina SWE

13 NEPRYAEVA Natalia RUS

21 ALESHINA Tatiana RUS

22 FAEHNDRICH Nadine SUI

30 PARMAKOSKI Krista FIN

13.18 Passano la norvegese Maiken Caspersen Falla e la slovena Anamarija Lampic.

13.15 Partito il primo quarto di finale femminile. Queste le atlete in gara:

1 FALLA Maiken Caspersen NOR

4 STENSETH Ane Appelkvist NOR

11 LAMPIC Anamarija SLO

12 BELORUKOVA Yulia RUS

28 WENG Tiril Udnes NOR

29 MONONEN Laura FIN

13.10 Anche al maschile, con lo start dei quarti alle 13.42, vedrà Maicol Rastelli nella quarta serie e Federico Pellegrino nella quinta.

13.05 Alle 13.15 partiranno i quarti femminili, nella quarta serie Greta Laurent, nella quinta Lucia Scardoni.

11.45 Le finali scatteranno alle ore 13.15 con i quarti femminili. Tutti qualificati i quattro azzurri: nella prova maschile ci saranno Federico Pellegrino e Maicol Rastelli, mentre in quella femminile saranno al via Lucia Scardoni e Greta Laurent.

11.40 Vince le qualifiche il norvegese Johannes Klaebo in 2’25″60, con 3″54 sul russo Bolshunov. Maicol Rastelli è 17° a 8″06, Federico Pellegrino è 19° a 8″21.

11.38 Giunti tutti gli atleti al traguardo: qualificati i due azzurri!

11.35 Maicol Rastelli fa meglio di Pellegrino! l’azzurro è 16° a 8″06.

11.32 Scivola piuttosto indietro Federico Pellegrino, Maicol Rastelli è in pista.

11.29 KLAEBO! Che tempo del norvegese: è primo con 2’25″60, con 3″54 su Bolshunov!

11.27 Solo nono Federico Pellegrino a 4″67 dal russo.

11.24 Primi crono al traguardo: il russo Alexander Bolshunov è primo in 2’29″14. Sul tracciato Pellegrino e Klaebo.

11.20 Scattata la gara maschile!

11.10 Alle 11.20 le qualificazioni maschili.

11.09 Lotta per la classifica generale: 13me a pari merito la norvegese Ingvilld Oestberg e la russa Natalia Nepryaeva, entrambe al traguardo con un ritardo di 4″21.

11.06 Miglior tempo per la norvegese Maiken Caspersen Falla in 2’49″90. Decima Greta Laurent a 3″64, Lucia Scaroni 26ma a 5″97.

11.03 Giunte tutte le atlete al traguardo. Qualificate le due azzurre!

10.59 Lucia Scardoni chiude in 26ma posizione a 5″97.

10.56 Il nuovo miglior tempo è della norvegese Maiken Caspersen Falla in 2’49″90. Decima Greta Laurent a 3″64.

10.54 Incredibile nella lotta per la vetta della generale: stesso identico tempo per la norvegese Ingvilld Oestberg e per la russa Natalia Nepryaeva, entrambe al traguardo in 2’54″11.

10.52 Al momento l’azzurra è quarta, miglior crono della svedese Johanna Hagstroem con 2’51″49.

10.49 Greta Laurent chiude in 2’53″54.

10.46 Partita Greta Laurent col numero 3.

10.45 Scattata la gara! 1.2 km la lunghezza del percorso.

10.40 Nella località norvegese Pellegrino in nove partecipazioni precedenti non è mai andato oltre le semifinali, mentre Rastelli ha centrato nel 2014 quello che è il suo unico podio in Coppa del Mondo, giungendo terzo.

10.35 Per l’Italia saranno in gara quattro atleti. Nella prova maschile ci saranno Federico Pellegrino e Maicol Rastelli, mentre in quella femminile saranno al via Lucia Scardoni e Greta Laurent.

10.30 Buongiorno e benvenuti alla diretta live della sprint in tecnica classica valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo di Drammen, in Norvegia: alle ore 10.45 al via le qualificazioni femminili, alle 11.20 quelle maschili.