Sci di fondo, Coppa del Mondo Drammen 2019: Federico Pellegrino sfida la tecnica classica e Johannes Klaebo. Stina Nilsson favorita al femminile

L’appuntamento con la gara sprint di Drammen, nella contea del Buskerud, per anni è capitato poco prima dell’accoppiata 50 km maschile-30 km femminile di Oslo, quasi a fare da prologo agli avvenimenti del Tempio di Holmenkollen. Quest’anno, invece, si va in scena due giorni dopo gli avvenimenti che hanno visto Alexander Bolshunov (Russia) e Therese Johaug (Norvegia) trionfare in maniere del tutto diverse.

Nei giorni scorsi aveva fatto rumore la possibile presenza di Johaug in quel di Drammen, ma i media scandinavi hanno recentemente fatto rimbalzare la notizia che la dominatrice delle gare distance dell’anno non sarà in gara. Le favorite, dunque, restano le solite (ma lo sarebbero state anche con Johaug, che non è una specialista): le svedesi con Stina Nilsson in testa e un’altra norvegese, Maiken Caspersen Falla, che poi è colei che ha impedito a Nilsson di sedere sul trono iridato. Per l’Italia ci sono Lucia Scardoni e Greta Laurent, le due più performanti azzurre nelle sprint in questa stagione. Per Scardoni c’è la caccia a uno dei suoi picchi di rendimento capaci di portarla vicino alla finale, mentre è la semifinale l’obiettivo di Laurent, che quest’anno ha un rapporto piuttosto complicato con i quarti di finale.

Per quanto riguarda la gara maschile, impossibile non citare Johannes Klaebo come favorito, soprattutto nella tecnica in cui di rivali ne ha anche meno rispetto alla libera. Dopo lo splendido duello con Federico Pellegrino per la conquista dell’oro iridato, il norvegese affronta non solo la ricerca di un’altra vittoria, ma anche la rincorsa a Bolshunov, che lo ha sorpassato in classifica di Coppa del Mondo dopo la 50 km di Holmenkollen. Potrebbe essere, questo, un duello incerto fino alle finali di Quebec City. Oltre a Pellegrino, è in gara Maicol Rastelli, che proprio a Drammen ha portato a casa, nel 2014, quello che ad oggi rimane il suo unico podio in gare di Coppa del Mondo.

