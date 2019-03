LIVE Sci di fondo, Sprint Drammen 2019 in DIRETTA: Federico Pellegrino cerca gloria nella tana dei norvegesi

Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint di Drammen valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: gareggiano sia gli uomini che le donne in questo particolare martedì norvegese.

Si comincerà con la gara femminile, le cui qualificazioni sono previste per le 10:45. Non sarà presente, contrariamente a quanto annunciato, la vincitrice di tre ori ai Mondiali di Seefeld e della 30 km di Oslo, Therese Johaug: la norvegese, ad ogni modo, non sarebbe stata tra le favorite, non essendo una specialista. Oltre alla lotta per la vittoria, con la svedese Stina Nilsson capofila, c’è anche quella tra Ingvild Flugstad Oestberg (Norvegia) e Natalia Nepryaeva (Russia) per la Coppa assoluta: le due sono divise da 50 punti. Tra gli uomini, invece, la rincorsa è quella che Johannes Klaebo deve effettuare nei confronti di Alexander Bolshunov, in un duello Norvegia-Russia in questo caso invertito. L’Italia nutre speranze di finale con Federico Pellegrino, che però paga qualcosa di più in tecnica classica rispetto alla tecnica libera. Tra gli uomini, oltre a lui, c’è Maicol Rastelli; le azzurre sono invece Lucia Scardoni e Greta Laurent.

SI comincerà alle 10:45 con le qualificazioni della gara sprint femminile, mentre le due finali si terranno dalle 13:15. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport! (Foto: Pier Colombo)

La presentazione della gara

