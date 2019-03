LIVE Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2019 in DIRETTA: al via la seconda manche. Vlhova ha ipoteca il successo, Brignone si gioca il podio!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante femminile di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Dopo il flop di Sochi con l’annullamento di tutte le gare in programma a causa della troppa neve caduta nello scorso week end in Russia, si riprova sempre nell’Est Europeo con una due giorni dedicata alle discipline tecniche: oggi sarà la volta del penultimo slalom gigante della stagione.

La favorita numero uno sarà sempre lei, la regina di Coppa Mikaela Shiffrin, che torna in gara da vincitrice della sfera di cristallo, ma il dominio della statunitense è meno scontato del solito, visto che a contenderle il successo ci sarà la campionessa del mondo Petra Vlhova, ad un tiro di schioppo da casa, che ci terrà a consolidare la leadership dimostrata ad Are. Per l’Italia fari puntati su Federica Brignone, che ha rivitalizzato la sua stagione, dopo il Mondiale deludente, vincendo la combinata di Crans Montana e ora vuole tornare sul podio nella sua specialità preferita, il gigante. Ci proverà anche Marta Bassino, che sul podio è già salita quest’anno e qualche chance di ben figurare ce l’ha anche la vice campionessa del mondo di SuperG Sofia Goggia, che si comenta per la terza volta in gigante quest’anno.

La prima manche del gigante femminile di Spindleruv Mlyn prenderà il via alle ore 10.30 e sarà l’ultimo appuntamento con questa prova prima delle finali di Soldeu. La seconda manche si disputa alle 13.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale, per non perdersi nemmeno un secondo della gara in Repubblica Ceca! (Foto: LaPresse)

13.19: Oltre a Brignone nella seconda manche ci saranno anche Marta Bassino (decima) e Francesca Marsaglia (ventottesima).

13.15: Mikaela Shiffrin è solamente quarta a 1.33 dalla vetta della classifica. L’americana punta alla rimonta nella seconda manche. La statunitense inoltre ha ipotecato la vittoria della coppa di gigante, visto che la rivale Tessa Worley è attualmente al sesto posto.

13.12: Federica Brignone è terza ed in piena lotta per il podio. Una prima manche senza errori da parte della valdostana, ma nella quale le è mancata un po’ di velocità. Alla fine il distacco è comunque notevole da Vlhova, visto che l’azzurra paga 1.09 dalla leader.

13.09: L’unica che è riuscita in parte a tenere il passo di Vlhova è stata Viktoria Rebensburg, seconda e staccata di 49 centesimi dalla vetta della classifica.

13.05: Petra Vlhova ha ipotecato la vittoria nel gigante di Spindleruv Mlyn dopo una prima manche pazzesca, con la slovacca che ha chiuso con il tempo di 1’12”59, infliggendo distacchi pesanti alle avversarie.

13.00: Alle 13.30 riparte la seconda manche del gigante femminile da Spindleruv Mlyn

11.42: Fuori subito l’ultima azzurra in gara, Roberta Midali e dunque al momento sono tre le italiane qualificate per la seconda manche. Grazie per averci seguito e appuntamento alle 13.30 per la seconda parte di gara

11.39: Eliminata anche Curtoni, ora 31ma. Marsaglia occupa la 27ma piazza ed è a rischio

11.38: Niente seconda manchye per Pirovano e Pichler, rispettivamente 33ma a 4″53 e 34ma a 4″59. Peccato

11.33: Marsaglia 25ma, Curtoni 29ma ad un passo dall’eliminazione. Tra poco Pirovano, Pichler e Midali a chiudere il contingente azzurro in gara

11.26: Bella prova della neozelandese giovanissima Robinson: è nona a 2″02 da Vlhova

11.22: Questa la classifica provvisoria dopo le prime 30 discese. Continueremo a seguire le discese delle azzurre:

1 VLHOVA Petra SVK 1:12.59

2 REBENSBURG Viktoria GER 1:13.07 +0.48

3 BRIGNONE Federica ITA 1:13.68 +1.09

4 SHIFFRIN Mikaela USA 1:13.92 +1.33

5 BREM Eva-Maria AUT 1:14.30 +1.71

6 WORLEY Tessa FRA 1:14.40 +1.81

7 HANSDOTTER Frida SWE 1:14.57 +1.98

8 HROVAT Meta SLO 1:14.59 +2.00

9 BASSINO Marta ITA 1:14.70 +2.11

10 TRUPPE Katharina AUT 1:14.88 +2.29

11 HOLDENER Wendy SUI 1:14.98 +2.39

11.21: La polacca Gasienica-Daniel stava disputando una buona manche ma esce nel finale

11.19: Per la svizzera Wild arriva il 24mo posto a 4″14 da Vlhova

11.19: La britannica Tilley limita i danni ed è 21ma a 3″71

11.17: Ritardo alto per l’azzurra Marsaglia che è 21ma a 3″81 da Vlhova. Gara da dimenticare per l’azzurra che può provare a restare fra le prime 30

11.17: Marsaglia al secondo intermedio ha 1″40 di ritardo

11.16: La norvegese Holtmann è 18ma a 3″28 da Vlhova. Ora Marsaglia

11.14: L’austriaca Brem è tornata su buonissimi livelli! Per la prima metà viaggia a livello delle prime e chiude al quinto posto a 1″71 da Vlhova: per il podio c’è anche lei!

11.13: La francese Direz chiude al 22mo posto a 4″61 da Vlhova

11.10: Anche la svizzera Ellenberger fatica nel finale ed è 18ma a 3″44 da Vlhova

11.09: Questa la classifica provvisoria dopo le prime 22 discese:

1 VLHOVA Petra SVK 1:12.59

2 REBENSBURG Viktoria GER 1:13.07 +0.48

3 BRIGNONE Federica ITA 1:13.68 +1.09

4 SHIFFRIN Mikaela USA 1:13.92 +1.33

5 WORLEY Tessa FRA 1:14.40 +1.81

6 HANSDOTTER Frida SWE 1:14.57 +1.98

7 HROVAT Meta SLO 1:14.59 +2.00

8 BASSINO Marta ITA 1:14.70 +2.11

9 TRUPPE Katharina AUT 1:14.88 +2.29

10 HOLDENER Wendy SUI 1:14.98 +2.39

11.08: Bella prova della austriaca Truppe che si inserisce al nono posto con un ritardo di 2″29

11.07: Ritardo enorme per l’azzurra Irene Curtoni che chiude al 18mo posto a 4″29 di ritardo. Solo Gut dietro di lei e qualificazione a rischio

11.06: Irene Curtoni all’intermedio ha 1″95 di ritardo

11.05: Diciassettesimo posto per la francese Frasse Sombet con un ritardo di 3″96. Ora Irene Curtoni

11.03: La canadese Gagnon fa gara parallela rispetto a Schild e chiude 13ma a 3″08

11.01: L’austriaca Schild chiude al 13mo posto con 3″14 di ritardo da Vlhova

10.59: Errore all’ingresso del primo muro per Sofia Goggia che tocca con lo scarpone ed esce. Peccato

10.59: Spenta, poco reattiva Gut Behrami che chiude ultima 15ma con 4″45 di ritardo. Vediamo Sofia Goggia

10.58: Gut-Behrami accumula un ritardo di 1″45 al secondo intermedio

10.57: Questa la classifica provvisoria dopo le prime 15 discese:

1 VLHOVA Petra SVK 1:12.59

2 REBENSBURG Viktoria GER 1:13.07 +0.48

3 BRIGNONE Federica ITA 1:13.68 +1.09

4 SHIFFRIN Mikaela USA 1:13.92 +1.33

5 WORLEY Tessa FRA 1:14.40 +1.81

6 HANSDOTTER Frida SWE 1:14.57 +1.98

7 HROVAT Meta SLO 1:14.59 +2.00

8 BASSINO Marta ITA 1:14.70 +2.11

10.55: Errore della svedese Hector, sfinita, nel finale della prima manche: è fuori

10.54: Hector al secondo intermedio è in ritardo di 1″10

10.53: Imprecisa sul muro la austriaca Liensberger che accumula un ritardo di 2″61: undicesima

10.52: Liensberger, dopo una buona partenza, al secondo intermedio ha un ritardo di 42 centesimi

10.52: Accumula un ritardo enorme nel finale la norvegese Lysdahl che è ultima, 13ma a 3″38 da Vlhova

10.51: Lysdahl al secondo intermedio ha un ritardo di 1″05

10.50: Male l’austriaca Haaser che chiude penultima, undicesima, con 2″78 di ritardo da Vlhova

10.50: 92 centesimi di ritardo all’intermedio per Haaser

10.48: La svedese Hansdotter limita i danni e chiude al sesto posto a 1″98, la migliore delle ultime atlete scese

10.48: Hansdotter al secondo intermedio ha un ritardo di 24 centesimi

10.47: In pista Hansdotter ad una delle ultime prove della carriera

10.47: La norvegese Stjernesund perde progressivamente terreno ed è nona a 2″52 da Vlhova

10.46: Stjernesund al secondo intermedio ha un ritardo di 79 centesimi

10.45 Bassino è settima a 2″11.

10.45 Finisce lunga Bassino e perde la traiettoria ideale per 4 porte. 1″50 di ritardo al terzo intertempo.

10.44 14 centesimi di vantaggio al primo intermedio per Bassino.

10.43 Niente da fare, Hrovat busca 2 secondi da Vlhova, inavvicinabile nella seconda parte del tracciato. Vediamo se Marta Bassino riuscirà a limitare i danni.

10.42 Attenzione, la slovena Hrovat ha 3 centesimi di vantaggio al primo rilevamento, dove però Vlhova aveva sbagliato.

10.41 Gara da incubo per Mowinckel, al traguardo con 3″24! Non ci ha capito niente.

10.40 La norvegese Mowinckel è dietro già di mezzo secondo al primo intermedio. Rischia di andare sopra i due secondi…

10.40 CHE SCOPPOLA! Shiffrin è appena quarta a 1″33 da una Vlhova supersonica. Brignone è terza a 1″09.

10.39 36 centesimi di ritardo per Shiffrin al secondo intermedio.

10.38 PAZZESCAAAAA!! Vlhova ormai è la migliore in gigante! Dopo aver rischiato la caduta, ha innestato il turbo sul ripido finale. E’ prima con 48 centesimi su Rebensburg! Ora Mikaela Shiffrin!

10.37 Vlhova ha rischiato di scivolare, è già dietro di 0.59 al primo intermedio.

10.36 La svizzera Holdener è ultima, per ora, a ben 1″91. Ora è il momento della campionessa del mondo Petra Vlhova.

10.35 Un altro livello Holdener rispetto a Rebensburg. E’ dietro di 1″50 al secondo intermedio.

10.34 La tedesca Rebensburg perde qualcosa nel finale, ma rifila ben 61 centesimi a Brignone. Ha fatto la differenza. Tocca alla svizzera Holdener.

10.34 Rebensburg devastante, 87 centesimi di vantaggio a metà gara su Brignone!

10.33 Worley chiude con un gap importante di 0.72 da Federica Brignone. Un’ottima notizia. Ora la tedesca Rebensburg.

10.32 Sale a 42 centesimi il ritardo della transalpina al terzo rilevamento.

10.32 La francese Worley è dietro di un decimo al primo intermedio.

10.31 Manche lunghissima, 1’13″68 il tempo dell’azzurra. Tracciato tortuoso, l’azzurra è apparsa molto precisa. Sarà stata anche veloce?

10.30 Iniziata la gara con Federica Brignone.

10.29 Federica Brignone al cancelletto di partenza.

10.27 I pettorali di partenza delle azzurre: 1 Brignone, 9 Bassino, 17 Goggia, 21 Irene Curtoni, 27 Marsaglia, 42 Pirovano, 43 Pichler, 48 Midali.

