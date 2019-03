Sci alpino, Federica Brignone: “Punto ad ottenere il massimo per giocarmi il podio”; Sofia Goggia: “Voglio migliorare anche in gigante”

Dopo la cancellazione di tutto il weekend a Rosa Khutor (Russia), la Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa rotta verso la Repubblica Ceca in quel di Spindleruv Mlyn, per un fine settimana dedicato completamente alle prove tecniche, con venerdì un gigante e sabato uno slalom. Si torna a gareggiare in questa località addirittura dopo otto anni: nel 2011 ci furono le vittorie di Viktoria Rebensburg in gigante e di Marlies Schild tra i rapid gates.

Si è svolta quest’oggi la rifinitura sulla “Black Curse Sv Petr” per le gigantiste e la classifica di specialità manco a dirlo sorride all’americana Mikaela Shiffrin, che comanda con 455 punti, a precedere la francese Tessa Worley (374) e la slovacca Petra Vlhova (318). La fuoriclasse statunitense ha già festeggiato il successo nella classifica generale e quindi affronterà questa competizione con ulteriore entusiasmo e carica. In casa Italia fari puntati su Federica Brignone, che ha l’obiettivo di chiudere sul podio nella classifica di gigante. La valdostana punta ad un grande risultato ed è reduce dalla vittoria in combinata a Crans-Montana. Inoltre, con un risultato pieno o un piazzamento sul podio, potrebbe inserirsi tra le migliori cinque nella classifica generale di Coppa del Mondo prima delle finali di Soldeu: “Purtroppo a Sochi siamo state quasi una settimana senza riuscire praticamente mai a sciare. Invece in Repubblica Ceca abbiamo fatto tre ottimi giorni di allenamento. Qui gareggiai nel 2011 e arrivai quinta, non ho grandi ricordi di questa pista che presenta una media pendenza e non ha particolari trabocchetti, quindi ci sarà solamente da attaccare. Fa abbastanza caldo ma punto naturalmente ad ottenere il massimo da questa trasferta, per la Coppa è ancora tutto aperto“, le dichiarazioni dell’azzurra (fonte: FISI)

Grandi aspettative anche per Sofia Goggia, desiderosa di migliorare tra i pali larghi, dopo aver incantato nella velocità: “Niente sciata in pista perchè c’è il rischio che si spacchi però ci siamo allenate bene qui per tre giorni anche se sempre in condizioni diverse. Siamo pronte per qualsiasi terreno, mi sento abbastanza in crescita e vedremo di fare qualche passo avanti anche in questa specialità“, le parole della campionessa bergamasca (fonte: FISI).

Al cancelletto di partenza domani presenti anche Marta Bassino, Francesca Marsaglia, Irene Curtoni, Laura Pirovano, Karoline Pichler e Roberta Midali.

Foto: cristiano barni shutterstock