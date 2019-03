LIVE Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2019 in DIRETTA: Federica Brignone e Marta Bassino per il podio, Goggia mina vagante

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante femminile di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Dopo il flop di Sochi con l’annullamento di tutte le gare in programma a causa della troppa neve caduta nello scorso week end in Russia, si riprova sempre nell’Est Europeo con una due giorni dedicata alle discipline tecniche: oggi sarà la volta del penultimo slalom gigante della stagione.

La favorita numero uno sarà sempre lei, la regina di Coppa Mikaela Shiffrin, che torna in gara da vincitrice della sfera di cristallo, ma il dominio della statunitense è meno scontato del solito, visto che a contenderle il successo ci sarà la campionessa del mondo Petra Vlhova, ad un tiro di schioppo da casa, che ci terrà a consolidare la leadership dimostrata ad Are. Per l’Italia fari puntati su Federica Brignone, che ha rivitalizzato la sua stagione, dopo il Mondiale deludente, vincendo la combinata di Crans Montana e ora vuole tornare sul podio nella sua specialità preferita, il gigante. Ci proverà anche Marta Bassino, che sul podio è già salita quest’anno e qualche chance di ben figurare ce l’ha anche la vice campionessa del mondo di SuperG Sofia Goggia, che si comenta per la terza volta in gigante quest’anno.

La prima manche del gigante femminile di Spindleruv Mlyn prenderà il via alle ore 10.30 e sarà l’ultimo appuntamento con questa prova prima delle finali di Soldeu. La seconda manche si disputa alle 13.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale, per non perdersi nemmeno un secondo della gara in Repubblica Ceca! (Foto: LaPresse)

La startlist e il programma del gigante di Spindleruv Mlyn – Le classifiche di Coppa del Mondo femminile

10.34 Rebensburg devastante, 87 centesimi di vantaggio a metà gara su Brignone!

10.33 Worley chiude con un gap importante di 0.72 da Federica Brignone. Un’ottima notizia. Ora la tedesca Rebensburg.

10.32 Sale a 42 centesimi il ritardo della transalpina al terzo rilevamento.

10.32 La francese Worley è dietro di un decimo al primo intermedio.

10.31 Manche lunghissima, 1’13″68 il tempo dell’azzurra. Tracciato tortuoso, l’azzurra è apparsa molto precisa. Sarà stata anche veloce?

10.30 Iniziata la gara con Federica Brignone.

10.29 Federica Brignone al cancelletto di partenza.

10.27 I pettorali di partenza delle azzurre: 1 Brignone, 9 Bassino, 17 Goggia, 21 Irene Curtoni, 27 Marsaglia, 42 Pirovano, 43 Pichler, 48 Midali.

10.25 Per l’Italia fari puntati su Federica Brignone, che ha rivitalizzato la sua stagione, dopo il Mondiale deludente, vincendo la combinata di Crans Montana e ora vuole tornare sul podio nella sua specialità preferita, il gigante. Ci proverà anche Marta Bassino, che sul podio è già salita quest’anno e qualche chance di ben figurare ce l’ha anche la vice campionessa del mondo di SuperG Sofia Goggia, che si cimenta per la terza volta in gigante quest’anno.

10.20 La favorita numero uno sarà sempre lei, la regina di Coppa Mikaela Shiffrin, che torna in gara da vincitrice della sfera di cristallo, ma il dominio della statunitense è meno scontato del solito, visto che a contenderle il successo ci sarà la campionessa del mondo Petra Vlhova, ad un tiro di schioppo da casa, che ci terrà a consolidare la leadership dimostrata ad Are.

