LIVE PSG-Manchester United, Champions League 2019 in DIRETTA: Red Devils per il miracolo in Francia

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di PSG-Manchester United, match valido per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League 2019: al Parco dei Principi i padroni di casa dovranno difendere il vantaggio accumulato all’Old Trafford. All’andata, infatti, finì 2-0, con le reti decisive di Kimpembe e Mbappé: i Red Devils sono chiamati al miracolo sportivo, anche se non sarà affatto semplice, dato che sono ben 10 i giocatori degli inglesi ad essere out, da Pogba a Matic, passando per Lingard e Mata.

Dal canto loro i parigini hanno i favori del pronostico dalla loro, anche grazie ad una gara d’andata gestita alla grande nonostante le assenze di Neymar ed Edinson Cavani, stasera convocato. La squadra di Tuchel vuole tornare a disputare i quarti di finale, traguardo raggiunto ben 4 volte, l’ultima nel 2015-16. Il campionato ormai è stato conquistato, e come altre big, ad esempio la Juventus, ciò permetterà di investire tutte le forze per la massima competizione europea.

Per gli inglese invece sarà più che complicato recuperare: al netto di assenze e difficoltà tipiche di una trasferta, l’equilibrio si sposta verso i padroni di casa. Ciò non significa che i Red Devils stiano vivendo un momento negativo, dato che in Premier League la zona Champions è stata agguantata. Il tecnico islandese Solskjær ha risollevato le sorti del Manchester United: metterà in difficoltà la perforabile linea difensiva casalinga?

OA Sport vi propone la diretta live testuale di PSG-Manchester United, match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League di calcio: oggi, mercoledì 6 marzo, la gara inizierà alle ore 21.00 e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 20.00 con l’inserimento delle formazioni ufficiali. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale! (Foto: Vlad1988 / Shutterstock.com)

Le probabili formazioni dell’incontro – Il programma completo della partita –

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE