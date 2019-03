LIVE Napoli-Juventus 1-2, Serie A 2019 in DIRETTA: decidono Pjanic ed Emre Can, Insigne fallisce il rigore del pari

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Juventus, big match del campionato di calcio di Serie A. Al San Paolo va in scena una grande classica del “Pallone” nostrano e ci si gioca una fetta di “Scudetto” importante.

La Vecchia Signora sta dominando il torneo nazionale con un cammino da record. I bianconeri sono imbattuti e hanno ottenuto ben 69 punti dei 75 disponibili, vincendo 22 gare su 25 (prima squadra a riuscirci nella storia della Serie A) e pareggiando soltanto contro Genoa e Parma in casa e contro l’Atalanta a Bergamo. In Italia, la squadra di Massimiliano Allegri, ha perso una sola partita, proprio contro i nerazzurri di Gasperini: un 3-0 che è costato l’eliminazione dalla Coppa Italia. La Juventus, inoltre, non perde in trasferta da 25 partite: pareggiando o vincendo a Napoli potrebbe battere il record d’imbattibilità esterna che resiste dal 2012. Da par suo la compagine di Carlo Ancellotti non subisce gol da cinque partite di fila. Tra l’altro il Napoli non perde in casa da esattamente un anno: l’ultima sconfitta al San Paolo è arrivata contro la Roma (2-4) il 3 marzo 2018.

Fari puntati su Arkadiusz Milik. Il polacco ha segnato altri due gol contro il Parma, trascinando gli azzurri nel successo per 0-4 ottenuto al Tardini. Per lui 14 gol in campionato, ma una media realizzativa superiore a tutti gli altri attaccanti della Serie A. Cristiano Ronaldo però non vorrà farsi prendere la scena. Il portoghese non è al 100%. Le sue condizioni fisiche hanno fatto preoccupare Allegri ma dovrebbe farcela e punta al primo gol in carriera contro i partenopei.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Napoli-Juventus, big match del 26° turno di Serie A: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti: Calcio d’inizio alle 20.30. Buon divertimento! (Foto: Cristiano Barni / shutterstock.com)

Le probabili formazioni di Napoli-Juventus

FINISCE QUI!!!! La Juventus vince 2-1 al San Paolo, decidono i gol di Pjanic e di Emre Can nel primo tempo. Grande ripresa del Napoli che realizza la rete della speranza con Callejon e fallisce il pari con Insigne su rigore. Un espulso per parte: il portiere partenopeo Meret e il bianconero Pjanic. La Vecchia Signora vola a +16 e lo Scudetto è vicino.

90+3′ La Juve tiene palla, giocando con il cronometro.

90+1′ Giallo per Dybala che strattona Ounas.

5′ di recupero

89′ Attacca a testa bassa il Napoli

87′ Grande nervosismo in campo ora e giallo per Allan e Bentancur

86′ Sostituzione per la Juventus: fuori Bernardeschi, dentro Dybala.

85′ Giallo per Kouliblaly che viene sanzionato da Rocchi per l’impeto dell’intervento su Emre Can a centrocampo.

83′ PALO DI INSIGNE!!!! Sbaglia il penalty il n.24 e la Juve si salva.

82′ CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Ammonito Alex Sandro per questo intervento scomposto e ora Insigne ha una grande possibilità.

81′ Viene valutato dal VAR la deviazione di Alex Sandro con il braccio. Rocchi vuole vederci chiaro.

80′ 11° calcio d’angolo conquistato dal Napoli ed è sempre Zielinski a guadagnarlo.

79′ Ounas prova subito a mettersi in evidenza ma il tentativo di dribbling su Bonucci non ha effetto e il difensore bianconero interrompe la trama offensiva partenopea.

78′ Sostituzione per il Napoli: esce l’autore del gol Callejon (stanchissimo) ed entra Ounas, che sta godendo di un ottimo stato di forma.

77′ Giallo per Maksimovic sul ribaltamento di fronte di Bernardeschi con una progressione palla al piede.

76′ Ottima iniziativa di Fabian Ruiz che strappa il pallone a Bernadeschi e vince un rimpallo ma, nel tentativo di servire un compagno, viene arginato da Chiellini.

75′ Soffre la Juve e si chiude a riccio in area. Fallo in attacco di Koulibaly.

74′ Sostituzione per la Juventus: fuori proprio Mandzukic, che aveva rimediato solo un colpo, e al suo posto entra Bentancur.

74′ Ci prova ancora Zielinski dalla distanza con un destro a giro ma arriva un’altra deviazione della difesa della Juve in corner.

73′ Prosegue l’attacco del Napoli e la Juve ormai non esce più

72′ Sempre Szczęsny in uscita attentissimo a spazzare lontano la palla.

71′ FABIAN RUIZ! Sinistro dalla distanza del centrocampista partenopeo ma altra deviazione in angolo della Juve.

70′ Insigne infervorato in questa ripresa, ispira un’altra azione pericolosa del Napoli ma il destro di Zielinski in area viene contrato dalla difesa bianconera.

69′ Szczęsny!!!! Sinistro eccezionale di Zielinski ma il portiere della Juventus si salva anche con il supporto della traversa.

68′ Szczęsny si fa trovare pronto sul destro di Mertens e Bonucci spazza in angolo.

67′ Uscita con i pugni di Szczęsny sul cross di Insigne ma il Napoli attacca.

66′ Palla tesa, dalla sinistra, molto pericolosa di Zielinski per Mertens che è in ritardo, Alex Sandro si rifugia in corner.

65′ Il Napoli ora attacca a pieno organico!

64′ ALLAN! Destro del centrocampista brasiliano dalla distanza che non termina troppo lontano dalla porta di Szczęsny

63′ L’angolo non ha effetto ma il Napoli spinge, galvanizzato dalla marcatura.

62′ Fabian Ruiz salta due giocatori della Juve e cerca il sinistro ma Chiellini fa buona guardia e devia in corner.

61′ Ronaldo ha sui piedi la palla del possibile tris, servendo Bernardeschi solo in area, ma tenta la conclusione personale non trovando la porta.

60′ GOL DEL NAPOLI! Ottima giocata di Insigne, grande palla per il classico taglio sulla destra di Callejon che non dà scampo a Szczęsny. Partita riaperta.

59′ Prova a lanciarsi all’inseguimento della palla Ronaldo ma il lancio lungo dalla retrovie è preda facile di Ospina.

58′ Buona azione sulla destra del Napoli con Allan che però sbaglia l’ultimo passaggio per Callejon.

57′ Juve che continua a gestire il match, lasciando l’iniziativa al Napoli, ma chiudendo con attenzione.

56′ Ottimo taglio di Callejon sulla rifinitura di Insigne ma il passaggio a rimorchio successivo dello spagnolo viene letto da Szczęsny che interrompe la trama offensiva partenopea.

55′ Cartellino giallo per Cancelo che entra in ritardo su Koulibaly. Il portoghese, diffidato, sarà squalificato nel prossimo turno

54′ Verticalizzazione improvvisa di Bonucci per Bernardeschi ma la palla è troppo lunga.

52′ Possesso palla prolungato della Juve che mira a fiaccare la spinta del Napoli in questo momento.

50′ Cross teso dalla destra molto pericoloso di Mertens verso Callejon ma Szczęsny blocca con grande sicurezza.

49′ Ottima iniziativa di Cancelo sulla destra ma il traversone del portoghese è troppo lungo per Mandzukic.

48′ Un episodio questo che potrebbe riequilibrare la situazione. Juve che gioca con un 4-4-1 con Ronaldo punta centrale, Bernardeschi e Mandzukic sugli esterni

47′ ATTENZIONE ESPULSO PJANIC!! Fallo di mano del bosniaco e doppio giallo per lui. Intervento ingenuo del centrocampista della Juve parità numerica ristabilita.

INIZIO SECONDO TEMPO! Entrato Mertens al posto di Malcuit tra le fila del Napoli

FINISCE IL PRIMO TEMPO! Juve cinica: dopo l’espulsione di Meret, per fallo su Ronaldo, Pjanic tramuta in oro il calcio di punizione conseguente e nelle ultime fasi della frazione la marcatura di Emre Can vale il raddoppio bianconero. Fischi al San Paolo per questo risultato. Tra 15′ le squadre torneranno in campo.

45+1′ Gioco fermo per consentire allo staff medico bianconere di soccorrere Bernardeschi, rimasto a terra per un pestone subito da Koulibaly. Niente di grave per l’attaccante esterno della Juve.

45+1′ Molto volenteroso Insigne che ci ha provato con una percussione palla al piede e sul rimpallo, per poco, Zielinski non ne approfitta. Bravo Szczęsny nell’uscita bassa.

2′ di recupero

44′ Buona la combinazione sulla destra tra Cancelo e Pjanic che però poi non trova gli attaccanti con il passaggio filtrante.

43′ Lungo e sterile possesso palla del Napoli e Juve che cerca di colpire in contropiede.

42′ Il gol del tedesco Emre Can è stato un colpo durissimo per un Napoli che, nonostante l’inferiorità numerica, stava spingendo con convinzione.

41′ GOL DELLA JUVE!! Sugli sviluppi dell’angolo, cross perfetto di Bernardeschi dalla destra ed Emre Can raddoppia con un colpo di testa perentorio. San Paolo ammutolito!

40′ La Juve ora cerca di allargare il gioco e guadagna con Bernardeschi un corner.

38′ Ci prova Insigne con un tiro che rimbalza sul rettangolo di gioco ma manca la potenza e Szczęsny blocca senza difficoltà in presa bassa.

37′ Spinge il Napoli e Fabian Ruiz con una giocata delle sue conquista il calcio di punizione. Siamo a 30 metri dalla porta di Szczęsny in zona centrale. Insigne sulla palla.

36′ ANCORA ZIELINSKI! Altra verticalizzazione improvvisa, inserimento ottimo del polacco che cerca la conclusione ma palla non trova la porta di Szczęsny

35′ Cartellino giallo per Pjanic che stende a centrocampo Callejon.

34′ Ci prova la Juve, dopo una palla vagante persa dal Napoli nella propria area, ma Ronaldo non impatta bene il pallone.

33′ Destro a giro di Insigne, dalla sua posizione, ma non c’è potenza nella sua conclusione e Szczęsny blocca facilmente.

32′ Juve che subisce l’iniziativa del Napoli: gli uomini di Ancelotti gettano il cuore oltre l’ostacolo pur essendo in inferiorità numerica.

31′ Il Napoli nonostante l’inferiorità numerica si mantiene in posizione d’attacco.

30′ Altro pallone perso in maniera ingenua a centrocampo dalla Juve e ripartenza del Napoli pericolosa con Zielinski che ci mette una pezza, arrabbiandosi con i compagni.

29′ PALO DEL NAPOLI!!!! Incredibile verticalizzazione dei partenopei e con Zielinski ha centrato il montante alla sinistra del portiere bianconero.

28′ GOL DI PJANIC!!! Palla a giro sopra la barriera perfetta del bosniaco e Juve in vantaggio. Uno-due micidiale per gli uomini di Allegri che dopo l’espulsione, passa in vantaggio.

27′ Calcio di punizione molto insidioso, da posizione centrale (24 metri). Ronaldo e Pjanic sul pallone.

26′ Ancelotti dunque sceglie di far uscire Milik e far entrare Ospina: 4-4-1 per il Napoli con Insigne unica punta.

25′ ATTENZIONE!!!! CARTELLINO ROSSO PER MERET!!!! Clamoroso errore di Malcuit che, nel tentativo di servire il portiere partenopeo, favorisce Ronaldo che viene steso in uscita dall’estremo difensore del Napoli. Un episodio che potrebbe influenzare l’andamento della partita.

24′ Il corner non sortisce effetti.

23′ Accelerazione improvvisa di Insigne che cerca di infilarsi centralmente nella difesa bianconera che lo chiude e il destro di Zielinski trova l’opposizione di Chiellini in angolo.

22′ Quando siamo a metà del primo tempo, poche emozioni al San Paolo e partita molto equilibrata.

21′ Ronaldo riceva palla in palese posizione di fuorigioco, calciando verso la porta, non trovando il bersaglio. Subissato di fischi il portoghese.

19′ Tenta la giocata Ronaldo sulla destra, il raddoppio di Hysaj e di Fabian Ruiz sortisce l’effetto sperato

17′ Sterile possesso di palla della Juventus che fino ad ora fatica a rendersi pericolosa. Ronaldo si è visto pochissimo

16′ Posizione di fuorigioco di Maksimovic ottimamente imbeccato da Insigne.

15′ Insigne steso a trequarti campo e nuovo calcio di punizione per i partenopei.

14′ Napoli che mantiene il possesso di palla con Milik che prova ad innescare a rimorchio Insigne ma la difesa bianconera si chiude bene.

13′ Tutti in piedi ad applaudire per ricordare lo sfortunato Davide Astori, con un Bernardeschi visibilmente commosso

12′ Nuovo angolo conquistato dal Napoli, dopo un ottimo break a centrocampo dei partenopei

11′ Partita molto equilibrata ma Napoli più manovriero.

10′ OCCASIONE PER IL NAPOLI!! Cross dalla sinistra di Hysaj, rinvio corto di Bonucci e destro a giro di Zielinski che va fuori non di molto.

9′ Emre Can commette fallo evidente su Meret sugli sviluppi del corner. Punizione per il Napoli

8′ Matuidi guadagna il calcio d’angolo: ottimo movimento del francese e Allan concede il corner.

7′ Possesso palla prolungato per il Napoli che però non trova sblocchi nell’organizzata retroguardia bianconera.

6′ Traversone insidioso di Callejon ma Mandzukic pulisce l’area di rigore bianconera. Il Napoli si mantiene in zona d’attacco.

5′ Malcuit salta secco Alex Sandro sulla destra e punizione per il Napoli sull’out destro.

4′ In realtà ci prova Bernardeschi ma il suo sinistro si infrange contro la barriera e il Napoli riparte in contropiede, con Matuidi che stende Callejon.

3′ Percussione di Emre Can e fallo di Hysaj con Rocchi che concede il calcio di punizione dal limite. Ci proverà Ronaldo?

3′ Ottima giocata di Cancelo sulla destra e fallo di Zielinski a metà campo.

2′ Prova il break il Napoli con Allan che cerca di servire Callejon ma il servizio è fuori misura.

2′ Juventus che è partita molto aggressiva, non dando respiro al Napoli

1′ Subito proposizione offensiva di Matuidi che finisce a terra dopo aver subito una pallonata. Nessun problema per il francese.

1′ Juventus in possesso di palla.

INIZIO PRIMO TEMPO!!

20.31: Da notare un enorme striscione nella zona dei distinti del San Paolo, dedicato a Lorenzo Insigne, per la prima volta capitano e contro la Juve.

20.30: Splendida coreografia al San Paolo e i giocatori fanno il loro ingresso in campo accompagnati da “Go West” dei Pet Shop Boys.

20.26: Si accomodano in panchina alcuni giocatori della Juve, tra cui Dybala che, se necessario, farà il suo ingresso a partita in corso.

20.23: Le squadre sono nel tunnel dello stadio San Paolo e sono prossime ad entrare in campo.

20.21: I partenopei, se vincono, hanno ancora una speranza di riaprire la sfida scudetto proprio con i bianconeri. In caso contrario, la squadra di Allegri chiude definitivamente il campionato con dodici giornate di anticipo.

20.20: La grande classica del calcio italiano sta per cominciare!

20.16: Le squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento e alle 20.30 ci sarà il calcio d’inizio al San Paolo

20.11: I giocatori continuano la fase di riscaldamento e la Juve dovrà prepararsi ad affrontare il cosiddetto dodicesimo uomo in campo rappresentato dal San Paolo.

20.08: Il San Paolo potrebbe essere un fattore per gli uomini di Ancelotti. Insigne, nel ruolo di capitano dopo l’addio di Hamsik, e Milik saranno gli osservati speciali.

20.04: Juve che quindi vuol dimenticare la serata di Madrid, mettendosi alla prova stasera contro il Napoli al San Paolo.

20.00: “Siamo venuti a Napoli per fare una grande prestazione. Speriamo che sia uno spot per il calcio italiano come lo è stato Real-Barcellona per il calcio spagnolo. Futuro di Allegri? Sicuramente il futuro del tecnico non è legato al risultato di un match ma dipende dal progetto“, le parole del direttore della Juventus Fabio Paratici.

19.57: “Sarà una partita difficile e dobbiamo mettere un mattoncino importante. Sarà un match probante perché affrontiamo una grande squadra e sarà funzionale anche il ritorno di Champions. Ci aspettiamo la loro aggressione ma noi siamo preparati. Allegri nervoso? No, il mister è navigato ed esperto che si fa scivolare certe critiche“, le parole di Bonucci, intervistato da Sky Sport.

19.55: “Daremo tutto in questa partita. I dettagli faranno la differenza e dovremo esprimere al meglio il nostro calcio. I -13? Dobbiamo semplicemente continuare a vincere. Sappiamo che sarà difficile ma noi non possiamo fare altro…“, le parole di Callejon, intervistato su Sky Sport

19.53: Una delle perle del passato firmata da Paul Pogba e un destro al volo, all’angolino, micidiale

19.51: Entrati in campo i calciatori del Napoli per il riscaldamento, accolti dall’acclamazione del San Paolo. Record di presenze in campionato tra gli spalti.

19.48: Una settimana tesa quella per Allegri che ha deciso di uscire dai social, cancellando i suoi profili. Una voglia di chiudersi e concentrarsi? “Domani ci giochiamo 2/3 di Scudetto“, le parole del tecnico toscano

19.45: In questo senso la panchina per Dybala è significativa della condizione dell’argentino, uscito un po’ dai radar dopo il ko di Madrid al Wanda Metropolitano in Champions League

19.43: Osservato speciale sarà Bernardeschi che accompagnerà Mandzukic e Ronaldo in avanti. Le sue sterzate mancine potrebbero essere un fattore al San Paolo

19.41: Entrano in campo per il riscaldamento i bianconeri e un boato di fischi accoglie gli uomini di Massimiliano Allegri. Atmosfera molto calda al San Paolo

19.35: Gli azzurri, nelle ultime settimane, hanno blindato la porta e non subiscono gol da cinque partite di fila. Contro la Juventus ci sarà la grande occasione per eguagliare il record di clean sheet che risale al 2010

19.34: In Italia, la squadra di Allegri, ha perso una sola partita, proprio contro i nerazzurri di Gasperini: un 3-0 che è costato l’eliminazione dalla Coppa Italia. La Juventus, inoltre, non perde in trasferta da 25 partite: pareggiando o vincendo a Napoli potrebbe battere il record d’imbattibilità esterna che resiste dal 2012.

19.32: La Juventus sta dominando il campionato con un cammino da record. I bianconeri sono imbattuti e hanno ottenuto ben 69 punti dei 75 disponibili, vincendo 22 gare su 25 (prima squadra a riuscirci nella storia della Serie A) e pareggiando soltanto contro Genoa e Parma in casa e contro l’Atalanta a Bergamo

19.29: Nelle ultime sei sfide di campionato, però, gli azzurri sono riusciti a vincere una sola volta ed è capitato a Torino, lo scorso anno, con il gol di Koulibaly.

19.28: Bilancio reso favorevole nell’era moderna, da quando le due squadre sono ritornare in Serie A dalla stagione 2007/2008. Da quel momento il Napoli ha vinto sei confronti diretti sugli undici giocati allo stadio San Paolo, con due sconfitte e tre pareggi nelle altre cinque gare.

19.27: Leggermente avanti il Napoli se consideriamo soltanto le sfide giocate in Campania: sono 23 le vittorie azzurre, contro i 22 successi juventini e i 27 pareggi.

19.26: Quella tra Napoli e Juventus è una grande classica del nostro calcio, sfida che in Serie A si è già giocata 145 volte. I bianconeri sono in vantaggio nei precedenti, con ben 67 vittorie contro le 31 degli azzurri, sono stati invece 47 i pareggi.

19.24: Questo invece lo schieramento partenopeo:

19.21: Eccovi le conferme della formazione di Allegri da parte del profilo twitter della società bianconera

19.15: Il Napoli risponde con il classico 4-4-2 con Milik e Insigne coppia d’attacco e con Callejon e Zielinski che gioceranno sugli esterni. Sulle fase laterali difensive ci saranno Malcuit e Hysaj mentre nella zona nevralgica Allan e Fabian Ruiz dovranno costruire e cucire il gioco.

19.13: Allegri opta per il tridente Bernardeschi, Mandzukic e Ronaldo con Paulo Dybala in panchina. In mezzo al campo spazio ad Emre Can a sostegno dell’azione di Pjanic e di Matuidi. In difesa, l’assetto classico con Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro a difesa della porta di Szczesny

19.11: Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabiàn, Zielinski; Insigne, Milik. All: Ancelotti

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo. All: Allegri

19.10: Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Juventus, big match del 26° turno di Serie A