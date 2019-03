VIDEO Napoli-Juventus 1-2, Highlights, gol e sintesi. Pjanic ed Emre Can firmano il successo, Insigne sbaglia un rigore

La Juventus ha sconfitto il Napoli per 2-1 nel big match della 26^ giornata della Serie A e ha ipotecato lo scudetto visto che ha ben 16 punti di vantaggio sugli azzurri. Pjanic ha portato in vantaggio i Campioni d’Italia con una micidiale punizione, al 39′ arriva il raddoppio di Emre Can pescato da Bernardeschi in mezzo all’area. Nella ripresa le due squadre rimangono in dieci uomini (espulsioni di Meret e Pjanic), Callejon accorcia le distanze al 61′ e negli ultimi minuti Insigne ha l’occasione per pareggiare ma colpisce il palo su calcio di rigore. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Napoli-Juventus.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS NAPOLI-JUVENTUS 1-2:

GOL PJANIC (0-1):

GOL EMRE CAN (0-2):

GOL CALLEJON (1-2):

PALO INSIGNE SU CALCIO DI RIGORE (1-2):

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com