Domenica 3 marzo si giocherà Napoli-Juventus, match valido per la 26^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Allo Stadio San Paolo si affronteranno la seconda e la prima della classifica: i partenopei inseguono a 13 punti di distacco e sperano di regalarsi una notte magica di fronte al proprio pubblico, la speranza è quella di infliggere la prima sconfitta stagionale in campionato ai bianconeri e ricucire leggermente il gap anche se ormai la lotta per lo scudetto sembra essere chiusa in favore dei Campioni d’Italia.

Quella tra Napoli e Juventus è una grande classica del nostro calcio, sfida che in Serie A si è già giocata 145 volte. La Vecchia Signora è in vantaggio nei precedenti, con ben 67 vittorie contro le 31 degli azzurri, sono stati invece 47 i pareggi. Leggermente avanti i campani se consideriamo soltanto le sfide giocate tra le mura amiche: sono 23 le vittorie azzurre, contro i 22 successi juventini e i 27 pareggi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Napoli-Juventus, match valido per la 26^ giornata della Serie A 2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

NAPOLI-JUVENTUS: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 3 MARZO:

20.30 Napoli-Juventus

NAPOLI-JUVENTUS: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

NAPOLI-JUVENTUS: PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabiàn Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo

Foto: Cristiano Barni / shutterstock.com