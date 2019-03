LIVE Moto3, GP Qatar 2019 in DIRETTA: si riparte alle 16.10 con le prove libere 2

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP del Qatar del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Losail (Qatar), nella minima cilindrata si prospetta un anno di novità e una su tutte sarà quella della divisione in due stint delle qualifiche, come avviene già in MotoGP, per evitare i giochini con le scie e le conseguenti penalità a pioggia (clicca qui per saperne di più). Una categoria che ha perso diversi punti di riferimento. Il campione del 2018 Jorge Martin, il suo rivale più qualificato Marco Bezzecchi e gli altri due centauri nostrani Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio hanno fatto il grande salto in Moto2. Per questo l’incertezza non manca.

In un contesto da inquadrare con precisione, da registrare un ritorno al passato. Sì perché altro non lo si può definire il rientro di Romano Fenati. Il pilota ascolano, finito al centro della scena per il fattaccio del GP di Misano nella classe intermedia comportante la squalifica e la sospensione della licenza, ha dunque con il Team Snipers un’ultima chance. Una possibilità di redenzione per “Fenny” che sa di non poter più sbagliare.

Si potrebbero puntare le fiches sullo spagnolo Aron Canet. L’iberico, atteso sempre alla definitiva consacrazione, sembra avere l’esperienza e la velocità per imporsi. In sella alla KTM del Max Racing Team, l’iberico vuol finalmente porre il sigillo supportato da una squadra che ha in sé la figura del “Corsaro” Max Biaggi. Il quattro volte iridato nella classe 250cc, nonché vincitore dei titoli in Superbike nel 2010 e nel 2012, ha deciso di ritornare in gioco nelle vesti di gestore di un team, come il suo grande rivale di un tempo Valentino Rossi. Max dunque spera che Canet possa regalargli qualcosa di speciale.

In chiave tricolore ci si aspetta molto anche dallo Sky Racing Team VR46. Dennis Foggia, sul podio nel GP di Thailandia 2018, ha un anno di esperienza sulle spalle e in sella alla KTM spera di avere un mezzo competitivo. Le stesse speranze di Lorenzo Dalla Porta. L’anno scorso, sulla Honda del Leopard Racing, l’azzurro ha ottenuto il suo primo successo nella splendida cornice di Misano, collezionando cinque podi in totale. Pertanto, giusto considerarlo tra i papabili.

15.53 Le prove libere 2 saranno molto significative visto che si disputeranno a un orario molto simile rispetto a qualifiche e gara, perciò i team sfrutteranno il prossimo turno per simulare giro secco e long-run.

15.50 Buon pomeriggio e ben ritrovati per la seconda sessione di prove libere della Moto3, che prenderà il via tra venti minuti a Losail, in Qatar.

Chiudiamo qui la DIRETTA LIVE delle PL1 della Moto3 in Qatar, appuntamento alle ore 16.10 per il secondo turno.

🏁 Perfect start to his Grand Prix return!@RomanoFenati goes inside the all time lap record to top FP1! 💪#QatarGP pic.twitter.com/AdL8OgtfiO — MotoGP™ 🇶🇦 (@MotoGP) March 8, 2019

12.34: PL1 nelle quali, come detto, Fenati si è distinto con un ottimo passo ed essendo l’unico ad infrangere la barriera del 2’06” (2’05″917). Alle sue spalle troviamo Kornfeil con la KTM (Redox PruestlGP) a 0″300 e Dalla Porta (Leopard Racing) a 0″457 dalla vetta. Quarto Dennis Foggia in sella alla KTM dello Sky Racing Team VR46 a 0″621 mentre Arbolino, Vietti e Mignon sono rispettivamente sesto, decimo e undicesimo.

12.33: Un turno all’insegna di Romano Fenati, quello a cui abbiamo assistito. Grande feeling per l’ascolano che, in sella alla Honda del Team Snipers, si è espresso su livelli eccellenti. Di seguito la classifica complessiva:

12.31: Grande ultimo giro di Dalla Porta (Honda – Leopard Racing) che è terzo a 457 millesimi. Un giro senza scie, molto significativo.

12.30: BANDIERA A SCACCHI!!

12.29: VOLA FENATI!! 2’05″917 per lui e 300 millesimi di vantaggio su Kornfeil e 6221 su Foggia (terzo). Arbolino è quinto a 0″847 mentre Vietti e Migno sono nono e decimo a 1″013 ed a 1″046

12.27: Sasaki scala la vetta e con il crono di 2’06″683 si porta in vetta all’ordine dei tempi con 127 millesimi di vantaggio su Lopez ma sta arrivando Fenati!

12.25: Caduta in curva-8 per Masia che si tiene il piede sinistro, già sofferente mentre il giapponese Yamanaka ha perso l’anteriore in curva-4.

12.24: Grande giro di Vietti, anch’egli con gomma morbida, si porta in quarta piazza (2’07″128) mentre Foggia, che aveva compiuto il miglior crono, non compare in vetta all’ordine dei tempi in virtù di un passaggio oltre i limiti della pista (curva-14) del centauro nostrano.

12.22. Lopez, montando un treno di gomme morbide, si è portato avanti a tutti: 2’06″810 per il pilota della Estrella Galicia 0,0. Prova di time attack per l’hondista.

12.20: Il rookie Vietti è 15° sarebbe il primo degli esclusi dalla Q2, mentre Rodrigo è 18° con la Honda del Team Gresini. L’argentino, lo ricordiamo, sta guidando dopo aver subito un’operazione alla clavicola in conseguenza della frattura dell’arto

12.19: Di seguito il quadro della situazione:

12.16: Il giapponese Toba si migliora, portandosi in sesta piazza con la sua Honda (Team Asia) a 0″337 dalla vetta mentre Binder, sulla KTM, è nono a 0″554 da Fenati.

12.14: Pista ancora con poco grip e in curva-6 Kornfeil perde l’anteriore sulla sua moto, scivolando senza conseguenze.

12.12: 2’06″976 per Fenati che abbassa il suo riferimento precedente di 6 millesimi. L’ascolano è in grande feeling con la sua Honda e va decisamente forte

12.11: Si lavora alacremente nel team di Paolo Simoncelli, per rimettere in sesta la Honda incidentata ad inizio turno.

12.10: Fenati vola nei primi tre settori e poi sbaglia nel t-4 ottenendo il crono di 2’07″226 e non migliorando il proprio riferimento di 2’06″982

BIG moment for @RomanoFenati! ❗ The current leader lucky to get away with a moment at turn 15! #QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/weRby3mkWk — MotoGP™ 🇶🇦 (@MotoGP) March 8, 2019

12.09: Fenati, dunque, in questo primo run domina la scena, essendo partito molto forte con la Honda del Team Snipers

12.05: Canet sale in terza piazza con la KTM dello Sterilgarda Racing Team a 237 millesimi dalla vetta. Fenati rimane davanti con il crono di 2’06″982 a precedere Migno (+0″147) e lo spagnolo citato.

12.02: Tanti piloti rallentano nell’ultimo settore non migliorando il proprio riscontro mentre sale in quarta piazza Canet (2’07″219) con la KTM del Team di Max Biaggi. Importante ricordare che in questa categoria varrà la Q1 e la Q2 e i migliori 14 della classifica combinata delle libere accederanno alla Q2.

12.01: Migno migliora e si porta in seconda posizione a 0″147 da Fenati, che comanda questa classifica ma pioggia di caschi rossi.

12.00: ATTENZIONE! Scivolata per Niccolò Antenelli in curva-9 e probabilmente turno terminato per lui. Davvero un peccato!

11.59: Tre italiani, visto che arriva Dalla Porta (secondo in 2’07″168) e si classifica a 0″176

11.57: Eccolo Fenati! 2’06″982 che inizia subito a martellare mentre Antonelli sale in seconda piazza con il tempo di 2’07″268

11.55: Fioccano i primi tempi: Fernandez (KTM -Sama Qatar Angel Nieto Team) si porta in vetta con il crono di 2’07″273 a precedere Perez (2’07″365) e Canet (2’07″368). Migno, Foggia, Dalla Porta ed Antonelli seguono nelle posizioni che vanno dalla quarta all’ottava piazza ma attenzione a Fenati, subito velocissimo!

11.53: Tra i centauri italiani Vietti e Foggia dello Sky Racing Team sul tracciato

11.52: Tutti i piloti in pista si preparano per pianificare il loro lavoro sul circuito.

11.50: SEMAFORO VERDE!!!

11.49: Osservato speciale sarà il turco Oncu, vincitore a Valencia l’anno scorso con il bagnato. Vincitore l’anno scorso nella “Rookie’s Cup” è senza dubbio uno degli osservati speciali.

11.44: C’è dunque grande attesa per questo inizio: i piloti si stanno preparando ai box per iniziare a girare e divertirsi in moto.

11.41: C’è il sole ad accogliere queste PL1 a Losail, in condizioni di pista particolari visto che le qualifiche e la gara si disputeranno in notturna.

11.39: Novità dal paddock sarà quella di Rodrigo, dichiarato fit dalla Direzione Gara, dopo l’operazione alla clavicola affrontata in conseguenza della frattura nel corso degli ultimi test proprio a Losail

11.32: I risultati nel corso dei test sono stati confortanti per Fenati, come del resto anche quelli di Tony Arbolino, altro “cavallino” da tenere in considerazione a cui il talento non manca di certo ma la continuità dovrà essere trovata per aspirare all’iride

11.25: Tanti i piloti, che l’anno passato hanno animato la scena, hanno compiuto il grande salto di categoria in Moto2. Si possono citare lo spagnolo, campione del mondo, Jorge Martin, e il nostro Marco Bezzecchi, senza dimenticare gli altri centauri nostrani Enea Bastianini, Nicolò Bulega e Fabio Di Giannantonio.

11.23: Sta per cominciare una nuova stagione e le attese sono molte per quanto concerne la minima cilindrata, nella quale saranno tante novità.

11.20: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP del Qatar sul tracciato di Losail del Mondiale 2019 di Moto3.