LIVE Moto2, GP Qatar 2019 in DIRETTA: warm-up e gara in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale di Moto2. Finalmente è giunto il momento del primo vero confronto diretto tra i piloti della classe di mezzo, che si contenderanno i primi 25 punti in palio del Campionato sulla pista di Losail, in Qatar. Alla luce dei test e delle qualifiche, si preannuncia un Mondiale ed un GP molto equilibrato e combattuto con molti possibili pretendenti al podio.

Le speranze italiane per conquistare il terzo titolo mondiale consecutivo nella classe di mezzo (dopo Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia) sono riposte su Luca Marini e Lorenzo Baldassarri, due piloti chiamati al definitivo salto di qualità per potersi giocare il Campionato sino in fondo. Tuttavia la concorrenza è molto folta e di alto livello, con i vari Brad Binder, Alex Marquez, Sam Lowes, Thomas Luthi, Marcel Schrotter e Xavi Vierge che partono con l’obiettivo di centrare il titolo iridato dopo diverse stagioni di crescita costante. Grande curiosità per vedere all’opera diversi debuttanti provenienti dalla Moto3 come gli italiani Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Niccolò Bulega, Fabio Di Giannantonio e lo spagnolo Jorge Martin (campione del mondo in carica di Moto3).

OASport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del primo round stagionale del Mondiale di Moto2. La nostra diretta comincerà alle ore 13.10 con il warm-up, mentre l’appuntamento con la partenza della gara è fissato per le 16.20: buon divertimento!

Foto: Valerio Origo