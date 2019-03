Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2019, storica corsa ciclistica belga collocata come da tradizione al termine del fine settimana di apertura delle classiche di inizio stagione e giunta ormai alla 71a edizione. Il percorso ricalca per la maggior parte quello dello scorso anno, con l’unica aggiunta di un paio di muri nella prima parte che non dovrebbero però incidere in maniera significativa. L’esito annunciato è quello di un arrivo a ranghi compatti, ma in questo genere di appuntamenti le sorprese sono sempre in agguato.

Le carte migliori per l’Italia sono senza dubbio Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), reduce da un buon nono posto ieri alla Omloop Het Nieuwsblad, e Sonny Colbrelli (Bahrain Merida), terzo classificato nel 2018. Determinati a stupire invece Davide Ballerini (Astana), alla sua prima esperienza in questo genere di corse con una formazione WorldTour, e Giacomo Nizzolo (Team Dimension Data). Per la vittoria finale da seguire sicuramente con grandissima attenzione l’olandese Dylan Groenewegen (Team Jumbo-Visma), vincitore lo scorso anno, il ceco Zdenek Stybar (Deceuninck-QuickStep), trionfatore ieri della Omloop, e il francese Arnaud Démare (Groupama-FDJ).

La partenza della Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2019 è in programma alle ore 11.45, mentre l’arrivo è previsto intorno alle ore 16.30. Seguite con la DIRETTA LIVE di OA Sport questa appassionante corsa, per non perdere neppure un colpo di pedale e ricevere in tempo reale aggiornamenti e notizie sull’andamento della gara e sulle speranze degli azzurri. Buon divertimento!

