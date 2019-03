LIVE Sci di fondo, 50 km Mondiali 2019 in DIRETTA: Holund va in fuga e vince. De Fabiani fuori dai 10

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 50 km tl mass start maschile valida per i Mondiali di sci di fondo in programma a Seefeld: oggi, domenica 3 marzo, alle ore 13.00 scatterà la competizione. Per la Nazionale italiana saranno in gara Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Mirco Bertolina e Stefano Gardener.

Come per la gara maschile dello skiathlon, anche nella 50 km tl con partenza in linea è davvero difficile individuare un solo favorito o un gruppo ristretto di nomi, dato che molto sarà fatto dalla condotta di gara che sarà scelta dagli atleti (staremo a vedere se qualcuno si prenderà l’onere di fare il ritmo fin da subito). Da non sottovalutare anche le energie rimaste a fine Mondiali nel serbatoio agli atleti e tanto inciderà anche il clima con cui gli atleti avranno a che fare.

Tra gli azzurri l’unico che potrà puntare ad un piazzamento di rilievo appare Francesco De Fabiani, ma l’italiano dovrà centrare tutti i dettagli, dalla forma fisica agli sci veloci, passando per una condotta di gara con ritmi non altissimi. In caso di arrivo di un gruppetto abbastanza nutrito, De Fabiani potrà dire la sua, come già mostrato nelle mass start del Tour de Ski, anche se lì distanze e tecnica erano diverse. Cercheranno invece una prova onorevole gli altri tre azzurri in gara, ovvero Giandomenico Salvadori, Stefano Gardener e Mirco Bertolina.

OA Sport vi propone la diretta live della 50 km tl mass start maschile valida per i Mondiali di sci di fondo in programma a Seefeld: oggi, domenica 3 marzo, alle ore 13.00 scatterà la gara e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 12.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale! (Foto: Pier Colombo)

Medagliere complessivo Mondiali sci nordico – Medagliere Mondiali sci di fondo – Presentazione 50 km tl mass start maschile –

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.54 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

14.53 Oro e bronzo per la Norvegia con Holund e Roethe, argento alla Russia con Bolshunov. 14° De Fabiani, 26° Salvadori. Questo Mondiale, per l’Italia, di fatto si era chiuso una settimana fa dopo il bronzo nella team sprint.

14.52 Roethe è bronzo beffando in volata Sundby. Solo 14° De Fabiani, crollato nel finale. Purtroppo l’azzurro fatica ancora tanto sulle lunghe distanze.

14.51 Holund va a vincere la medaglia d’oro della 50 km. Bolshunov è argento a 27″8.

14.50 Niente da fare, Sundby e Roethe hanno fatto la differenza in salita, staccando il resto del gruppo. Duello norvegese per il bronzo.

14.49 DE FABIANI C’E’! E’ quinto all’imbocco della salita!

14.48 Ultima saluta dura, Holund sta raschiando il barile. De Fabiani ora dovrà resistere, se si stacca è finita.

14.47 Holund si difende, sempre 22″ su Bolshunov.

14.46 De Fabiani è molto indietro nel gruppone che si gioca il bronzo, deve cercare di risalire, altrimenti rimarrà intruppato in vista della volata.

14.45 Solo 23 secondi tra Holund e Bolshunov, ma mancano 2,9 km. De Fabiani soffre in salita, deve provare a resistere e giocarsela in volata.

14.42 FINALE AVVINCENTE! Il russo Bolshunov è scatenato, si porta a soli 28″ da Holund a 3,5 km dal traguardo. Il norvegese sta cercando di resistere, è in fuga da oltre 20 km.

14.41 Recupera troppo poco Bolshunov. Inizia l’ultimo giro, 4800 metri al traguardo. Il russo deve recuperare 37″. Oro e argento ormai sono assegnati, a 1’15” il gruppone che si gioca il bronzo, De Fabiani è risalito ed è sesto!

14.40 Nel gruppo per il terzo posto sono presenti Krueger, Cologna, Sundby, Harvey, Burman, Musgrave, Roethe, Yoshida, Backscheider, Norris, Melnichenko e Halfvarsson.

14.39 A 6200 metri dall’arrivo, Holund mantiene 40″ su Bolshunov. A 1’08” il gruppo in lizza per il bronzo, dove è rientrato con grinta anche De Fabiani. Si è staccato il francese Parisse.

14.35 Recupera a vista d’occhio Bolshunov, ora 46″ da Holund ai 42,6 km. De Fabiani alza bandiera bianca e si stacca dal gruppone principale, addio medaglie.

14.35 De Fabiani ha perso posizioni nel gruppo in lizza per il terzo posto, il valdostano non sembra brillantissimo, mantiene costantemente la bocca spalancata. E’ affaticato.

14.34 Bolshunov ora sta dando tutto, 51″ di ritardo da Holund. Il norvegese inizia a calare, il russo ci crede…

14.33 A 8,5 km dalla fine Holund conserva 55″6 su Bolshunov. A 1’19” il gruppone con De Fabiani. Oro e argento sembrano assegnati, l’azzurro può giocarsi il bronzo.

14.32 Staccato Gardener, Salvadori attaccato alle code del gruppo dei migliori. Risale posizioni in salita De Fabiani.

14.29 Ai 38.8 km Bolshunov ha staccato i compagni russi, che nel frattempo sono stati quali ripresi dal gruppo che ha scelto di cambiare gli sci. 15° De Fabiani.

14.26 Ci sono 10″ tra Bolshunov ed il primo degli atleti del gruppo che hanno cambiato gli sci. Scelta errata dei russi?

14.24 I russi non cambiano gli sci! Vedremo se la scelta pagherà!

14.22 Holund cambia gli sci dopo 37 km!

14.21 Fuga per la vittoria! Holund ha 1’20” dopo 35.5 km, a meno di crisi gravi l’oro sarà suo.

14.18 Allunga ancora Holund! Dopo 34.3 km il gruppo passa a 1’11”! De Fabiani è 27°.

14.15 Fine quarto giro, siamo a due terzi di gara: Holund passa ai 33.3 km con 1’04” sul gruppo tirato dai russi Bolshunov e Spitsov. Scivola indietro Francesco De Fabiani, 30°.

14.13 Cresce ancora il divario secondo il GPS: 1’07”!

14.10 Siamo poco oltre i 30 km ed il distacco supera il minuto: Holund ha 1’02” su Manificat. Si lotterà solo per argento e bronzo?

14.08 Manificat va in testa al gruppo inseguitore, ma il margine cresce e sfiora il minuto.

14.06 Siamo a metà del quarto giro ed il divario aumenta: Holund ha 55″ sul gruppo, De Fabiani sempre nelle primissime posizioni.

14.03 De Fabiani si porta davanti! L’azzurro è terzo ai 27.2 km, a 51″ da Holund. Guida il gruppo sempre Melnichenko.

14.00 Vola Holund! 43″4 di margine sul gruppo! Scappa via la medaglia d’oro?

13.56 Ai 25 km Holund ha 23″ sul gruppo, con Solshunov e Melnichenko a guidare la rincorsa!

13.54 Aumenta il vantaggio di Holund! Vediamo chi si prenderà seriamente l’onere dell’inseguimento. 25″ il margine secondo il GPS!

13.50 Holund allunga! Vedremo se ci sarà gioco di squadra norvegese. 14″ di vantaggio sul gruppo, ora Bolshunov conduce l’inseguimento!

13.48 Siamo a 21.6 km, risale Francesco De Fabiani, ora 16°!

13.46 Cambio degli sci dopo 20 km! Si fermano quasi tutti!

13.43 Piccolo incidente per De Fabiani, toccato da dietro nella pancia del gruppo dopo un rallentamento in salita. Non dovrebbero esserci problemi per l’azzurro.

13.41 Ai 17.8 km il ritmo sembra calare ancora di più in un tratto di leggera salita, vedremo quando e se terminerà questa fase di studio, ormai ci stiamo avvicinando a metà gara. Trascorsi 41 minuti di gara.

13.38 Siamo al termine del secondo giro: dopo 16.7 km passa in testa Melnichenko, ma il gruppo è ancora nutrito ad un terzo di gara. Sempre in 48 nel gruppo di testa, tre italiani tra il 20° ed il 30° posto, staccato Mirco Bertolina.

13.32 Sono in 48 ancora nel gruppo principale, ancora schermaglie in testa al gruppo. Sono passati 15 km.

13.28 Ai 12 km passano a condurre i russi Bolshunov e Melnichenko, ma la velocità non aumenta, fase di studio ancora in corso.

13.25 Sundby alza leggermente il ritmo e si screma un po’ il gruppo: 50 atleti tutti insieme dopo 10.6 km.

13.21 Il gruppo al passaggio del rilevamento cronometrico conta 60 unità in 30″.

13.18 Finito il primo giro, ritmo sempre molto lento. I big si studiano.

13.13 Ritmo talmente blando che ai 5 km passa in quinta posizione il cinese Bao Lin.

13.10 Percorsi i primi 3.75 km: gruppo ancora a velocità turistica.

13.05 A fare il ritmo al momento è il russo Andrey Melnichenko, che però al momento sta portando abbastanza a spasso il gruppo.

13.03 Gruppo compatto nelle primissime fasi: saranno 6 giri da 8350 metri

13.00 Parte la 50 km tl mass start maschile! In gara 65 concorrenti da 26 Paesi.

12.55 Anche l’assenza di Johannes Klaebo potrebbe rimescolare le carte: ci sarà ancora di più una tattica attendista? Francesco De Fabiani lo spera.

12.50 Tra gli azzurri l’unico che potrà puntare ad un piazzamento di rilievo appare Francesco De Fabiani, ma l’italiano dovrà centrare tutti i dettagli, dalla forma fisica agli sci veloci, passando per una condotta di gara con ritmi non altissimi. In caso di arrivo di un gruppetto abbastanza nutrito, De Fabiani potrà dire la sua, come già mostrato nelle mass start del Tour de Ski, anche se lì distanze e tecnica erano diverse. Cercheranno invece una prova onorevole gli altri tre azzurri in gara, ovvero Giandomenico Salvadori, Stefano Gardener e Mirco Bertolina.

12.45 Come per la gara maschile dello skiathlon, anche nella 50 km tl con partenza in linea è davvero difficile individuare un solo favorito o un gruppo ristretto di nomi, dato che molto sarà fatto dalla condotta di gara che sarà scelta dagli atleti (staremo a vedere se qualcuno si prenderà l’onere di fare il ritmo fin da subito). Da non sottovalutare anche le energie rimaste a fine Mondiali nel serbatoio agli atleti e tanto inciderà anche il clima con cui gli atleti avranno a che fare.

12.40 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 50 km tl mass start maschile valida per i Mondiali di sci di fondo in programma a Seefeld: oggi, domenica 3 marzo, alle ore 13.00 scatterà la competizione. Per la Nazionale italiana saranno in gara Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Mirco Bertolina e Stefano Gardener.