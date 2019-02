Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2019, il percorso ai raggi X. Tredici muri e un finale per velocisti

Si entra nella stagione delle classiche del pavè e una delle prime corse in calendario è la Kuurne-Bruxelles-Kuurne, la cui 71ma edizione si svolgerà domenica 3 marzo. Gli organizzatori hanno scelto di mantenere praticamente invariato il percorso rispetto agli ultimi anni e sulla carta sarà ancora favorevole ai velocisti. Tra i principali favoriti troviamo infatti corridori come Dylan Groenewegen, vincitore dell’ultima edizione, Arnaud Démare, Pascal Ackermann, Matteo Trentin e Sonny Colbrelli. Andiamo quindi ad analizzare il percorso ai raggi X.

Partenza e arrivo a Kuurne per 201 km di corsa. Il tratto iniziale è pianeggiante poi al km 33 si affronta il primo dei tredici muri previsti, il Volkegemberg, seguito dopo 14 km dall’Einkenmolen, entrambi introdotti in questa edizione, mentre al km 68 c’è l’Onkerzeleberg. Dopo 80 km la corsa entrerà nel vivo con i corridori che dovranno affrontare in rapida successione La Houppe, Kanarieberg, Kruisberg, Hotond e Côte du Trieu. A 85 km dall’arrivo ci sarà un momento chiave con le scalate al Vecchio Kwaremont e al Kruisberg. Tratto poi per rifiatare prima degli ultimi tre muri: Tiegemberg, Holstraat e Nokereberg. Lo scollinamento di quest’ultimo è posto a 50 km dal traguardo, che saranno tutti pianeggianti. Sarà quindi difficile pensare di vedere un attacco solitario da lontano ed è probabile invece che ci si giochi la vittoria in uno sprint ristretto.

Foto: Dominic Dudley / Shutterstock.com