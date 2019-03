LIVE Juventus-Atletico in DIRETTA: 3-0, bianconeri ai quarti di finale! Rimonta da urlo, tripletta di CR7

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA JUVENTUS AI QUARTI DI FINALE

22.55 Dunque Juventus ai quarti di finale, bianconeri tra le otto grandi d’Europa dopo una prestazione del genere. E ora i Campioni d’Italia sono i grandi favoriti.

22.54 Questa serata resterà nella storia della Juventus e del calcio italiano. La Juventus era chiamata a una rimonta quasi impossibile contro l’Atletico Madrid dopo aver perso l’andata per 2-0, i bianconeri hanno tirato fuori un’impresa fenomenale in casa e sono riusciti a compiere un’impresa stellare. Tripletta fantasmagorica di Cristiano Ronaldo, il più forte di tutti. Spinazzola e Bernardeschi fenomenali, le novità nell’undici titolare hanno fatto saltare il banco.

JUVENTUS-ATLETICO MADRID 3-0.

FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! JUVENTUS AI QUARTI DI FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Che impresaaaaaaaa! Remuntada da urlo con la tripletta di Cristiano Ronaldo! Miracolo sportivooooooooooooooooooooooo!

90+5′ Ultimo minuto…

90+4′ Chiellini a terra dopo un contrasto. Botta sulla schiena per il capitano.

90+3′ Entriamo negli ultimi due minuti di recupero. Kean però commette fallo in attacco.

90+2′ Emre Can guadagna calcio d’angolo. Juventus sempre in attacco, passa il tempo…

90+1′ Cristiano Ronaldo maestoso, si procura un calcio di punizione sulla trequarti. Cartellino giallo per Vitolo.

Cinque minuti di recupero. Bisogna ancora soffrire.

90′ Bernardeschi strepitoso in difesa! Si guadagna un calcio di punizione. Atletico Madrid alla frutta.

89′ Due minuti se ne sono andati. La Juventus è a un passo dai quarti di finale.

87′ Ora bisognerà stringere i denti! Tre minuti più recupero di passione. La Juventus deve difendere tutto per volare ai quarti di finale! Che impresa.

JUVENTUS-ATLETICO MADRID 3-0.

86′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! CRISTIANO RONALDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! TRIPLETTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! REMUNTADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! FENOMENO VEROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!

84′ RIGOREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Bernardeschi strepitosoooooooo! E’ andato via di forza a un avversario, è entrato in area di rigore ed è stato tirato giù da Correa. Penalty sacrosanto.

82′ Juventus a un passo dal 3-0, occasione sciupata da Kean. Ora bisogna continuare a spingere.

82′ NOOOOOOOOOOOOOOOOO! COSA HA SBAGLIATO KEAN! Diagonale di sinistro fuori di un soffio, era stato lanciato benissimo. Che peccato!

80′ Secondo cambio per la Juventus. Entra Kean reduce dalla doppietta con l’Udinese, esce un dolorante Mandzukic.

79′ I bianconeri stanno soffrendo, bisogna gettare il cuore oltre l’ostacolo.

78′ Juventus un po’ sulle gambe, servono forze fresche.

77′ Entra Vitolo, esce Arias. Secondo cambio per l’Atletico Madrid.

76′ Juventus costantemente in spinta anche se iniziano a mancare le forze.

75′ Mandzukic si tocca la coscia, il croato è dolorante. Va cambiato, già da tempo.

74′ Fallo ingenuo di Pjanic sulla trequarti, l’Atletico la mette in mezzo ma non nasce un’azione pericolosa.

72′ Giallo per Juanfran. Ha tirato giù Cristiano Ronaldo sulla trequarti dopo che lo aveva saltato.

71′ La Juventus non riesce a posizionarsi correttamente in campo, il cambio di Allegri ha mandato in crisi i ragazzi.

70′ Cristiano Ronaldo è sfortunato con un rimpallo mentre stava entrando in area di rigore.

69′ Attenzione! Colpo di Morata su Chiellini sulla trequarti della Juventus. Una manata al petto.

68′ Cambia il modulo della Juventus con Dybala che dovrebbe mettersi alle spalle delle punte. Bernardeschi ora deve fare tutta fascia, Allegri ha forse azzardato troppo.

67′ Ecco il cambio. Esce un monumentale Spinazzola applaudito da tutto il pubblico, entra Dybala chiamata al colpo di genio.

65′ Vedremo quali saranno i cambi di Allegri. Sarebbe l’ora di mettere Dybala per Mandzukic, molto sottotono questa sera.

64′ Cartellino giallo per Bernardeschi. Fallo in attacco su Arias, arbitro un po’ troppo severo.

63′ La Juventus manovra a centrocampo, Cristiano Ronaldo vuole la tripletta personale per coronare una remuntada da brividi.

61′ Si gioca a centrocampo, momento di stallo della partita, l’Atletico prova a placare la verve dei padroni di casa.

60′ Scocca l’ora di gioco, Juventus in possesso di palla con grande disinvoltura.

58′ CR7 si incarica della punizione ma trova la barriera. Sul ribaltamento di fronte Cancelo si è reso protagonista di un fantastico intervento su Correa.

57′ Cristiano Ronaldo guadagna un’interessante punizione dal limite.

56′ Primo cambio per l’Atletico Madrid. Esce Lemar, entra Correa.

55′ La Juventus deve continuare a spingere, si può segnare il terzo gol!

54′ ASSEDIO TOTALEEEEEEEEE! Juventus con l’elmetto, Atletico barricato in difesa. Lo Stadium spinge i bianconeri.

52′ Ricordiamo che con questo risultato si andrebbe ai supplementari. La Juventus per passare direttamente ha bisogno di vincere con tre gol di scarto.

51′ Si riparte ed è sempre la Juventus a menare le danze, che partita dei bianconeri!

JUVENTUS-ATLETICO MADRID 2-0.

49′ Oblak ci era arrivato ma la goal line technology ravvisa il gol! La Juventus vola sul 2-0, remuntada completata!

49′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! CRISTIANO RONALDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! IMMENSOOOOOOOOOOOO! DI TESTAAAAAAAAAAAAAAA! RADDOPPIOOOOOOOOOOO.

48′ Bernardeschi scivola proprio mentre stava partendo il contropiede, che peccato.

47′ Cristiano Ronaldo la mette in mezzo, Mandzukic non riesce ad arrivarci di testa.

46′ La Juventus riparte subito all’attacco.

INIZIA IL SECONDO TEMPO.

22.03 Mandzukic si è ferito al termine del primo tempo ma rientra regolarmente in campo.

22.02 L’Atletico Madrid è già rientrato in campo, la Juventus rientra alla spicciolata.

21.56 Le squadre sono ormai pronte per tornare in campo, mancano cinque minuti al termine dell’intervallo.

21.52 La Juventus dovrà rifiatare durante l’intervallo e poi ripresentarsi in campo più agguerrita che mai per andare a caccia del secondo gol. Si può schiacciare l’Atletico, i quarti di finale non sono più un miraggio.

21.48 Fantastico primo tempo dei bianconeri che hanno attaccato a ripetizione e sono riusciti a trovare il meritato vantaggio al al 27′ con Cristiano Ronaldo che ha concretizzato l’invito di Bernardeschi sul secondo palo. Chiellini ha sfiorato il raddoppio nel finale con un grandioso colpo di testa. Bianconeri in piena corsa per la remuntada. Ci si qualifica ai quarti di finale con una vittoria con 3 gol di scarto, col 2-0 si va ai supplementari.

FINE PRIMO TEMPO. JUVENTUS-ATLETICO MADRID 1-0.

45+2′ Bonucci perde Morata, colpo di testa dell’attaccante ma il pallone finisce sopra la traversa.

Due minuti di recupero.

45′ Ultimo minuto prima del recupero, bianconeri sempre in attacco.

44′ Miracolo di Oblak! Che colpo di testa di Chiellini ma il portiere avversario si immola. Juventus vicinissima al raddoppio, nuovo corner.

44′ Bernardeschi prova il sinistro dalla distanza, deviato in calcio d’angolo.

43′ Grandioso colpo di testa di Cristiano Ronaldo su cross di Spinazzola, CR7 prende l’ascensore ma non trova la porta.

43′ Bernardeschi per Mandzukic in area ma il croato non riesce a girarsi e a calciare in porta. Bernardeschi show in questa serata.

42′ Questa volta Spinazzola non riesce a saltare Arias ma la Juventus rimane in attacco.

40′ Ora la Juventus sta faticando a uscire dalla propria trequarti, primo momento critico dell’incontro per i bianconeri.

39′ Gli spagnoli provano a respirare un po’ e guadagnano campo ma la difesa dei padroni di casa non si fa sorprendere.

37′ Si rimane nella trequarti dell’Atletico, assedio totale dei Campioni d’Italia che non lasciano un momento di respiro.

36′ Punizione per i bianconeri sulla trequarti, si può mettere il pallone in mezzo.

35′ Ultimi dieci minuti di un primo tempo intensissimo, la Juventus vorrebbe andare negli spogliatoi sul 2-0.

34′ Bernardeschi cerca una rovesciata stellare su assist di Spinazzola che si era inventato il numero dopo la cavalcata di Cristiano Ronaldo sulla fascia. C’è solo una squadra in campo.

33′ Il pubblico alza la voce e continua a spronare i ragazzi di Massimiliano Allegri che stanno disputando una partita tutto cuore a caccia dell’impresa.

32′ Bernardeschi calcia di poco sopra la traversa, bella punizione dell’attaccante.

31′ Bernardeschi guadagna una bella punizione dal limite.

30′ I bianconeri non si fermano, ASSALTO TOTALE! Spinta continua dei Campioni d’Italia che stanno mettendo alle corde gli avversari.

28′ La Juventus ha legittimato la superiorità mostrata in questa prima parte dell’incontro e ora sogna la remuntada. Atletico Madrid in grandissima difficoltà.

JUVENTUS-ATLETICO MADRID 1-0.

27′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! CRISTIANO RONALDOOOOOOOOOO! LUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! RETEEEEEEEEEEEE! Juventus in vantaggio. CR7 si fa trovare pronto sul secondo palo, riceve di testa la pennellata di Bernardeschi e la sblocca!

26′ Chiellini chiede un fallo di mano: ha colpito il pallone e secondo lui la sfera è finita sul braccio di Godin in area di rigore ma l’arbitro lascia correre.

25′ Fantastico tunnel di Spinazzola che sta giocando una partita da urlo, guadagna un calcio d’angolo.

24′ Griezmann tira dalla distanza, Szczesny la vede all’ultimo ma para. C’era comunque fuorigioco di Morata, un eventuale gol sarebbe stato annullato.

23′ Cristiano Ronaldo cerca un traversone ma è troppo sul portiere, Oblak prende la sfera senza problemi.

22′ Tiro dalla distanza di Koke, pallone altissimo sopra la traversa.

21′ Bernardeschi la mette in mezzo ma Godin svetta di testa, difficile giocare con la palla alta.

20′ Koke fermato da Emre Can, Juventus costantemente in fase offensivo e in controllo del pallone.

18′ Matuidi tirato giù da Arias ma l’arbitro giudica regolare l’intervento al limite sinistro dell’area. Non è facile superare la difesa dei colchoneros.

17′ Spinazzola spettacolare! Fascia sinistra a tutto campo, Saul in crisi totale.

15′ Se ne è andato il primo quarto d’ora di gioco, Juventus molto propositiva e convincente in campo: bisogna continuare così.

14′ Pjanic mette in mezzo un pallone interessante ma gli spagnoli svettano di testa.

13′ L’Atletico è rintanato nella propria metà campo ma tiene bene le posizioni.

11′ Emre Can sta giocando molto bene sia in fase di copertura che propositiva, Spinazzola indemoniato sulla sinistra. La Juventus sta sviluppando gioco, Pjanic manovra con personalità.

10′ Cristiano Ronaldo invita Matuidi in area ma perde il pallone. Bianconeri costantemente in attacco.

8′ Pallone troppo lungo di Bonucci, la Juventus deve cercare di giocare con calma senza troppa frenesia. Colpo su colpo può mandare in difficoltà l’Atletico.

7′ Primo errore di Spinazzola che sbaglia un cross, per il momento bianconeri sugli scudi.

6′ La Juventus continua a spingere, bisogna mandare in crisi l’Atletico.

5′ Il VAR conferma, gol annullato!

4′ GOL ANNULLATO. FALLO SUL PORTIERE! Chiellini ha insaccato ma viene fischiata una carica di Cristiano Ronaldo sull’estremo difensore dell’Atletico Madrid. Si guarderà il VAR.

3′ Grandissima azione di Spinazzola sulla sinistra, palla per Matuidi che tenta la botta ma viene schermato.

2′ Juventus propositiva in questo avvio di partita nella metà campo dell’Atletico. La difesa dei colchoneros si chiude però perfettamente.

1′ Bianconeri subito pericolosi, Spinazzola spinge Matuidi che la mette in mezzo ma non trova la deviazione di Mandzukic.

21.00 INIZIA LA PARTITA! Juventus-Atletico Madrid, bianconeri per la remuntada!

21.00 Lo vince l’Atletico Madrid che sceglie il campo, primo possesso per la Juventus.

20.59 Momento del sorteggio.

20.58 Ora suona l’inno della Champions League.

20.57 Squadre in campo, bianconeri accolti dal boato dei propri tifosi.

20.55 I giocatori sono nel tunnel, pronti per entrare in campo! Ci siamo!

20.54 Suona l’inno della Juventus, tutto lo Stadium carica i bianconeri!

20.52 La Juventus ha già realizzato importanti nel suo passato, ben tre contro il Real Madrid. Staserà servirà una nuova magia per entrare tra le otto grandi d’Europa.

20.50 Szczesny difenderà i pali della Juventus, il portiere polacco dovrà mantenere la rete inviolata per aiutare i compagni nell’impresa.

20.48 L’attacco dell’Atletico Madrid fa sempre paura con il sempre prolifico Griezmann e il grande ex Morata, i colchoneros metteranno sicuramente in difficoltà i bianconeri.

20.46 Cristiano Ronaldo sarà affiancato in attacco da Mandzukic e Bernardeschi che ha vinto il ballottaggio con Dybala. Tridente offensivo di lusso che dovrà cercare di scardinare la difesa avversaria.

20.45 Quindici minuti all’inizio della partita, cresce l’attesa allo Stadium. Ormai è tutto pronto per incominciare.

20.44 Immagini del riscaldamento della Juventus.

20.42 L’uomo più atteso della serata è Cristiano Ronaldo che ha deluso nel match d’andata e che oggi dovrà caricarsi la squadra sulle spalle. CR7 è stato acquistato proprio per dare l’assalto alla Coppa e ci si attende una prestazione di lusso.

20.40 Massimiliano Allegri si affida a sorpresa a Spinazzola sulla fascia sinistra, partita di fuoco per il terzino che completerà la difesa con i centrali Bonucci e Chiellini e l’altro terzino Cancelo. L’importante sarà non subire gol per evitare di complicare ulteriormente il compito.

20.38 La Juventus punterà sull’ormai abituale 4-3-3, l’Atletico Madrid invece scende in campo col 4-4-2. Due moduli diverse per le due squadre.

20.36 L’arbitro della partita sarà l’olandese Bjorn Kuipers, classe 1973 che ha diretto ben 51 partite di Champions League in carriera. Per sei volte ha arbitrrato la Juventus: 4 volte in Champions League e 2 volte in Europa League, quattro pareggi e due vittorie (l’ultima nel 2017 contro il Monaco).

20.34 C’è un solo precedente tra Juventus e Atletico Madrid allo Stadium in Champions League: lo 0-0 della fase a gironi 2014-2015.

20.32 Lo Stadium si sta riempiendo, serve tutta la carica dei tifosi per spingere la Juventus verso l’impresa.

20.30 Trenta minuti all’inizio della partita.

20.28 La Juventus ha perso l’andata per 2-0 in cinque occasione e purtroppo è stata sempre eliminata. Questa volta bisogna riscrivere la storia.

20.25 La Juventus ha vinto solo quattro partite con almeno tre gol di scarto in Champions League: Nordsjaelland, Chelsea, Barcellona, young Boys.

20.22 Qualche scatto dei bianconeri pronti per l’impresa.

20.19 La Juventus è reduce dalle vittorie contro Napoli e Udinese, i bianconeri sono primi in Serie A con 18 punti di vantaggio proprio sul Napoli. L’Atletico Madrid ha invece sconfitto il Leganes tre giorni fa ed è secondo nella Liga a sette punti dalla capolista Barcellona.

20.16 Questa è una notte da Leoni, la Juventus ha bisogno della magnifica remuntada per continuare la propria avventura in Champions League. Questa è la partita più importante della stagione e non si può fallire!

20.14 Arriva un messaggio di Pirlo, grande ex della partita.

20.12 La Juventus per qualificarsi ai quarti di finale deve: vincere con tre gol di scarto. In caso di successo per 2-0 si andrà ai tempi supplementari.

20.10 La partita d’andata è terminata con la vittoria dell’Atletico Madrid per 2-0 dunque la Juventus è chiamata a ribaltare il risultato maturato tre settimane fa al Wanda Metropolitano.

20.06 FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS:

Szczesny; Spinazzola, Chiellini, Bonucci, Cancelo; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cristiano Ronaldo, Mandzukic, Bernardeschi.

20.04 FORMAZIONE UFFICIALE ATLETICO MADRID:

Oblak; Juanfran, Godin, Gimenez, Arias; Lemar, Saul, Rodrigo, Kose; Griezmann, Morata.

20.02 Si gioca all’Allianz Stadium di Torino, fischio d’inizio alle ore 21.00.

20.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Atletico Madrid, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019.

Stasera sarà il giorno del giudizio per la Juventus (ore 21.00 diretta tv su Sky Sport), chiamata all’impresa all’Allianz Stadium, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri, per accedere ai quarti di finale, dovranno superare l’Atletico Madrid 3-0 o con tre gol di scarto, realizzando almeno quattro reti. Un target complicato, visto che la formazione di Diego Simeone ha perso solo 4 volte quest’anno e in tre di questi casi il passivo è stato quello necessario alla Vecchia Signora. Solo a Dortmund, gli spagnoli sono stati sconfitti 4-0. In più, l’81% delle squadre che hanno vinto l’andata in casa 2-0 in Champions, nella fase ad eliminazione diretta, hanno raggiunto la fase successiva.

Numeri dunque che rendono ancor più ardua la rimonta alla formazione di Massimiliano Allegri. I campioni d’Italia, con lo Scudetto praticamente ipotecato, non hanno scelta quindi e cercheranno di apportare dei correttivi sostanziali rispetto al match del Wanda Metropolitano. L’idea è quella di attaccare sulle fasce laterali la compagine di Simeone, per allargare le maglie della retroguardia dei Colchoneros e quindi garantire più rifornimenti alle punte.

Allegri sta valutando l’adozione di un 3-5-2 con Cancelo e Bernardeschi esterni, viste anche le indisponibilità di Mattia De Sciglio e di Alex Sandro. In avanti sarà ballottaggio tra Paulo Dybala e Mario Mandzukic per una maglia da titolare al fianco di Cristiano Ronaldo mentre in mediana, partendo dalle certezze Pjanic e Matuidi, Emre Can e Bentancur si contendono il posto vacante. A difesa della porta di Szczesny, Caceres, Bonucci e Chiellini dovrebbero essere i prescelti. Uno schieramento che potrebbe supportare maggiormente l’impostazione del gioco proprio dell’ex giocatore del Milan.

In casa Atletico, Simeone dovrà fare a meno di Lucas Hernandez e di Filipe Luis. Pertanto, come terzino sinistro, giocherà Juanfran, con Arias sull’altra corsia laterale. Godin sarà regolarmente in campo insieme a Jimenez mentre a centrocampo Saul, Koke, Rodri e Lemar dovrebbero comporre il quartetto iniziale a sostegno del duo offensivo formato da Griezmann e dall’ex Morata, tenendo conto della squalifica di Diego Costa.

LIVE Juventus-Atletico Madrid, Champions League 2019 in DIRETTA: streaming, orario e programma

La sfida sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno HD (canale 201) su fibra e satellite e su Sky Sport Uno DTT (canale 382 del digitale terrestre), mentre la diretta streaming sarà fruibile in abbonamento attraverso Sky Go. OA Sport come al solito vi proporrà la diretta live testuale della sfida. Di seguito il programma completo della gara:

Champions League – Ritorno ottavi di finale

Martedì 12 marzo ore 21.00

Juventus-Atletico Madrid

Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252

Diretta streaming su Sky Go

Diretta live testuale su OA Sport

