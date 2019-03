LIVE Biathlon, Mass start maschile Oslo 2019 in DIRETTA: Johannes Boe trova il 16mo successo, sesto Lukas Hofer

Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE della mass start maschile di Oslo (Norvegia), valida per la Coppa del Mondo di biathlon. Sul tracciato di Holmenkollen Johannes Boe va a caccia di nuovi record e del Grande Slam. Imponendosi ieri nell’inseguimento, lo scandinavo ha stabilito il primato di successi stagionali in gare individuali di primo livello portandosi a quota 15 vittorie mettendo in soffitta il precedente record del francese Martin Fourcade.

Boe, oltre ad avere vinto la classifica generale con ben cinque gare di anticipo, ha concluso in prima posizione le graduatorie di specialità di sprint, inseguimento e individuale. Quest’oggi può chiudere il cerchio, conquistando anche la Coppa della mass start ed archiviare un’annata eccezionale per lui. In casa Italia cercheranno di ben figurare Dominik Windisch e Lukas Hofer. Il 29enne di Rasun, dopo aver incantato tutti nella prova con partenza in linea ad Oestersund (Svezia) con l’oro iridato, vuol stupire ancora una volta, chiudendo nel migliore dei modi l’annata. Lo stesso proposito di Hofer che, secondo e sesto nella sprint e nella pursuit sulle nevi norvegesi, aspira ad un buon piazzamento per centrare la top-10 della graduatoria generale finale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della mass start maschile di Oslo (Norvegia), valida per la Coppa del Mondo di biathlon: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. si comincia alle ore 16.30. Buon divertimento! (Foto: Federico Angiolini)

17.11 Si chiude così la stagione per la Coppa del Mondo di biathlon, l’appuntamento è quindi per dicembre. Buon proseguimento su oasport.it

17.08 CADUTA! Coinvolti Lukas Hofer e Simon Desthieux, è l’azzurro che però si rialza prontamente e taglia il traguardo in sesta posizione. 16esimo Dominik Windisch a 1.53

17.07 Secondo posto per Arnd Peiffer a 19.2 secondi, terzo il connazionale Doll a 38 secondi, che ha saputo resistere al ritorno di Eberhard.

17.06 Prende la bandiera e l’elmetto da vichingo Johannes Boe, fantastico dominatore della stagione del biathlon. 16esima vittoria in stagione

17.02 Doll sopravanza Christiansen per il terzo posto, il podio sembrerebbe scritto…

17.01 Trova lo zero Lukas Hofer nella serie finale. E’ settimo a 1.21, un errore per Windisch che è 19esimo a 2.18.

17.00 Anche Peiffer trova lo zero, mentre sbagliano Doll e Nawrath. Nella lotta per il podio potrebbe approfittarne il norvegese Christiansen

16.59 20/20 per il dominatore della stagione, 16esima vittoria per Johannes Boe

16.56 Allunga J. Boe nel quarto giro, il vantaggio su Peiffer aumenta a 22.3 secondi, terzo Doll a 32 in compagnia del connazionale Nawrath

16.52 Zero rapidissimo per Johannes Boe nella terza serie, insegue Peiffer a 9 secondi. Due errori per Lukas Hofer che perde il treno per il podio, l’azzurro è 14esimo a 1.05, un errore per D. Windisch, 20esimo a 1.35

16.50 Peiffer, J.Boe e Christiansen guidano con 8 secondi sul tedesco Nawrath, Hofer è nel gruppo con Doll a 23 secondi

16.44 Trovano lo zero nella seconda serie Christiansen, J. Boe e Peiffer. Serie lenta per Hofer ma trova i cinque bersagli, l’azzurro è 13esimo a 30 secondi. 5/5 anche per Windisch, 25esimo a 1.05

16.42 12 atleti al comando nel secondo giro, sempre Johannes Boe al comando

16.36 Pochi errori nella prima serie, sbagliano gli azzurri. Apre male Hofer, due errori per Windisch. Lukas Hofer è 21esimo a 26 secondi, Dominik Windisch 28esimo a 51 secondi.

16.33 Risale Lukas Hofer che affianca Johannes Boe nel corso del primo giro, a centro gruppo Dominik Windisch

16.30 Partita la mass start maschile, guida Johannes Boe

16.21 Il grande favorito rimane Johannes Boe, che proprio ieri ha fatto registrare il record di 15 vittorie ottenute in stagione

16.15 Pochi minuti al via della mass start maschile che concluderà la stagione: al via anche due azzurri, Lukas Hofer con il pettorale numero 10 e il fresco campione del mondo del format, Dominik Windisch, con il 16