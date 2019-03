Classifica Coppa del Mondo biathlon 2018-2019: la graduatoria generale e le specialità. Johannes Boe dominatore incontrastato

La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo scandinavo, oro nella 20 km individuale olimpica a PyeongChang, è senza alcun dubbio il rivale più qualificato. Eccezionale sugli sci stretti, il 25enne nordico ha tutte le qualità per porre un freno all’egemonia di Fourcade e non è così strano pensare che l’annata sarà caratterizzata da un duello all’ultimo sangue tra i due. Attenzione però a sottovalutare altri atleti. La squadra tedesca può contare sull’oro a Cinque Cerchi nella sprint Arnd Peiffer, Simon Schempp, Erik Lesser, Benedikt Doll e Johannes Kuehn che possono dire la loro grazie alla loro eccezionale profondità in termine di collettivo. E l’Italia? I nomi sono quelli di Dominik Windisch e di Lukas Hofer. Dal 29enne nativo di Brunico ci si attende una riconferma dopo quel magnifico bronzo a Cinque Cerchi nella sprint. Lo stesso vale per Hofer eccellente sul fondo ma da registrare nelle serie di tiro. Di sicuro si prospetta una stagione molto intensa.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO DI BIATHLON 2018-2019

1 BOE Johannes Thingnes Norway NORWAY 996

2 LOGINOV Alexander Russia RUSSIA 699

3 DESTHIEUX Simon France FRANCE 676

4 FILLON MAILLET Quentin France FRANCE 644

5 EDER Simon Austria AUSTRIA 595

6 FOURCADE Martin France FRANCE 592

7 GUIGONNAT Antonin France FRANCE 548

8 PEIFFER Arnd Germany GERMANY 540

9 EBERHARD Julian Austria AUSTRIA 514

10 WEGER Benjamin Switzerland SWITZERLAND 504

11 HOFER Lukas Italy ITALY 500

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2018-2019 – INSEGUIMENTO

1 BOE Johannes Thingnes Norway NORWAY 272

2 LOGINOV Alexander Russia RUSSIA 250

3 FILLON MAILLET Quentin France FRANCE 238

4 DESTHIEUX Simon France FRANCE 228

5 HOFER Lukas Italy ITALY 207

6 EDER Simon Austria AUSTRIA 198

7 GUIGONNAT Antonin France FRANCE 190

8 PEIFFER Arnd Germany GERMANY 187

9 WEGER Benjamin Switzerland SWITZERLAND 184

10 FOURCADE Martin France FRANCE 183

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2018-2019 – SPRINT

1 BOE Johannes Thingnes Norway NORWAY 454

2 LOGINOV Alexander Russia RUSSIA 318

3 DESTHIEUX Simon France FRANCE 302

4 DOLL Benedikt Germany GERMANY 267

5 GUIGONNAT Antonin France FRANCE 250

6 FOURCADE Martin France FRANCE 231

7 BOE Tarjei Norway NORWAY 231

8 EDER Simon Austria AUSTRIA 221

9 FILLON MAILLET Quentin France FRANCE 219

10 EBERHARD Julian Austria AUSTRIA 216

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2018-2019 – INDIVIDUALE

1 BOE Johannes Thingnes Norway NORWAY 96

2 EDER Simon Austria AUSTRIA 86

3 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad Norway NORWAY 84

4 BIRKELAND Lars Helge Norway NORWAY 74

5 FOURCADE Martin France FRANCE 60

6 LOGINOV Alexander Russia RUSSIA 60

7 KUEHN Johannes Germany GERMANY 59

8 GOW Christian Canada CANADA 56

9 LESSER Erik Germany GERMANY 52

10 DESTHIEUX Simon France FRANCE 49

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2018-2019 – MASS START

1 BOE Johannes Thingnes Norway NORWAY 174

2 FILLON MAILLET Quentin France FRANCE 162

3 PEIFFER Arnd Germany GERMANY 127

4 FOURCADE Martin France FRANCE 118

5 GARANICHEV Evgeniy Russia RUSSIA 109

6 EBERHARD Julian Austria AUSTRIA 105

7 WEGER Benjamin Switzerland SWITZERLAND 101

8 DESTHIEUX Simon France FRANCE 97

9 EDER Simon Austria AUSTRIA 90

10 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad Norway NORWAY 89

Foto: Nicolò Persico