Atletica, Europei Indoor 2019: Gianmarco Tamberi, è la tua ora! Spicca il volo verso la gloria

L’Italia si stringe attorno a Gianmarco Tamberi, la nostra punta di diamante agli Europei Indoor 2019 di atletica leggera. Spetta al marchigiano trascinarci nella seconda giornata di gare a Glasgow, alle ore 19.00 inizierà la finale del salto in alto dove Gimbo si presenterà tra i grandi favoriti della vigilia per la conquista dalle medaglie. Il nostro portacolori è sbarcato sulle pedane britanniche con la miglior misura continentale stagionale (il 2.32 saltato agli Assoluti di Ancona) e all’Emirates Arena ha tutte le carte in regola per piazzare la zampata vincente, sembra essere in grandissima forma e soprattutto è molto motivato con l’obiettivo di centrare il bersaglio grosso: il già Campione del Mondo al coperto non si vuole nascondere e punta a salire sul gradino più alto del podio, sembra proprio non volersi accontentare di un alloro qualsiasi e vuole tornare a vincere dopo essersi lasciato alle spalle l’infortunio del 2016 da cui ha faticato a recuperare.

Il ribattezzato Halfshave ha nelle gambe il salto di qualità, poche settimane ha dimostrato di poter valere 2.34 e di essere in grado di viaggiare su misure importanti. In qualifica ha commesso un errore a 2.25 e poi ha preferito evitare di sprecare energie per superare 2.28 a qualificazione sostanzialmente già ottenuta. Oggi il 26enne dovrà essere cattivo al punto giusto e molto agguerrito se vorrà fare saltare il banco, indubbiamente è il grande favorito anche se la concorrenza si preannuncia particolarmente importante: il tedesco Mateusz Przybylko ha superato 2.28 ieri ed è Campione d’Europa all’aperto (lo scorso anno a Berlino l’azzurro fu quarto), l’ucraino Andrii Protsenko e il polacco Sylwester Bednarek hanno la giusta esperienza per essere pericolosi, da non sottovalutare il greco Konstadinos Baniotis e il bulgaro Tihomir Ivanov, il britannico Chris Baker e il tedesco Falk Wendrich sembrano essere un gradino sotto. Otto contendenti per tre medaglie, Tamberi c’è e vuole farci sognare.

Foto: FIDAL/Colombo