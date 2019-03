Atletica, Europei indoor 2019 (2 marzo): orario d’inizio e come vederli in tv. Gli italiani in gara oggi e il programma

Oggi sabato 2 marzo si disputa la seconda giornata di gare agli Europei Indoor 2019 di atletica leggera, spettacolo assicurato a Glasgow (Gran Bretagna) dove saranno impegnati anche gli azzurri. Riflettori puntati soprattutto su Gianmarco Tamberi che va a caccia della medaglia nel salto in alto, Claudio Stecchi può essere invece un outsider nel salto con l’asta proprio come Raphaela Lukudo sui 400 metri, in mattinata qualificazioni del lungo e dell’asta con Strati, Vicenzino e Malavisi che proveranno ad agguantare l’atto conclusivo. Nella sessione serale si assegneranno sette titoli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari e gli italiani in gara oggi sabato 2 marzo agli Europei Indoor 2019 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Rai Web ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI INDOOR ATLETICA OGGI (2 MARZO): PROGRAMMA, ORARI, ITALIANI IN GARA

SABATO 2 MARZO:

11.00 Salto in lungo (femminile) – Qualificazioni (Laura Strati, Tania Vicenzino)

11.03 Salto con l’asta (femminile) – Qualificazioni (Sonia Malavisi)

11.10 Eptathlon – 60 metri

11.30 60 metri (maschile) – Batterie

12.13 60 metri (femminile) – Batterie

12.57 60 metri ostacoli (maschile) – Batterie (Lorenzo Perini)

13.05 Eptathlon – Salto in lungo

13.31 60 metri ostacoli (femminile) – Batterie (Luminosa Bogliolo)

19.00 Salto in alto (maschile) – Finale (Gianmarco Tamberi)

19.02 Eptathlon – Getto del peso

19.06 800 metri (femminile) – Semifinali

19.10 Salto con l’asta (maschile) – Finale (Claudio Stecchi)

19.25 800 metri (maschile) – Semifinali

19.50 60 metri (femminile) – Semifinali

20.20 60 metri (maschile) – Semifinali

20.47 3000 metri (maschile) – Finale

20.50 Eptathlon – Salto in alto

21.10 400 metri (femminile) – Finale (Raphaela Lukudo)

21.22 400 metri (maschile) – Finale

21.35 60 metri (femminile) – Finale

21.50 60 metri (maschile) – Finale

Foto: Herbert Kratky Shutterstock.com