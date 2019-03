LIVE Atletica, Europei indoor 2019 in DIRETTA: Tamberi spaziale, è ORO! Stecchi quarto! Lukudo quinta

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei Indoor 2019 di atletica leggera (oggi sabato 2 marzo). Seconda giornata di gare a Glasgow (Gran Bretagna), si preannuncia grande spettacolo con l’assegnazione di ben sette titolo e l’Italia proverà a essere assoluta protagonista con Gianmarco Tamberi che si presenta tra i favoriti della vigilia nel salto in alto. Il marchigiano va a caccia della medaglia d’oro ma la concorrenza si preannuncia di primissimo piano e non sarà semplice conquistare il titolo come Gimbo si aspetta, ad Ancona ha dimostrato di avere il 2.34 nelle gambe e oggi si spera in una sua prestazione da urlo.

In mattinata ci affideremo alle ragazze tra salto in lungo (Strati e Vicenzino) e asta (Malavisi) che inseguiranno una difficile qualificazione alla finale, nel pomeriggio attenzione a Claudio Stecchi che può essere outsider nell’asta dopo essere volato a 5.80 metri settimana scorsa.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei Indoor 2019 di atletica leggera (oggi sabato 2 marzo): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.00 con la sessione mattutina, poi alle ore 19.00 spazio alla sessione serale. Buon divertimento a tutti.

22.08: Si chiude qui la nostra diretta della seconda giornata degli Europei di atletica. Appuntamento a domani per l’ultima giornata a partire dalle 11. Buonanotte!

22.07: Duckworth non riesce a superare i 2.16 ma va comunque in testa nella classifica provvisoria dell’eptathlon davanti a Samuelsson, Urena, Rolnin, Shkurenyov e Roe

22.00. Duckworth supera 2.13 e va avanti, Van der Plaetsen si ferma a 2.10, Urena a 2.07

21.52: Gara tiratissima! Volko riesce a spuntarla nel finale su Barnes, Van Gool precede Kilty, Zikos e Golitin

21.51: Vince Volko! Lo slovacco con 6″60 è il nuovo campione europeo dei 60! secondo posto per il turco Barnes a 6″61, terzo posto per l’olandese Van Gool

21.50: Al via la finale dei 60 uomini

21.49: Nell’alto dell’eptathlon superano 2.07 e avanzano nella gara Van der Plaetsen, Duckworth e Urena. Tre errori nel gruppo B a 2.10 per Bechmann e Samuelsson

21.49: Tutto pronto in pista per la finale dei 60 piani maschili con Edoburun (Gbr), Golitin (Fra), Van Gool (Ned), Barnes (Gbr), Volko (Svk), Zikos (Gre), Kilty (Gbr), Kranz (Ger)

21.39: Il britannico Duckworth e il tedesco Bechmann avanzano a 2.07 nell’alto dell’eptathloin e faranno un bel balzo avanti in classifica

21.38: Quarto posto per Awuah, poi Kambundji e Mihalinec

21.37: La polacca Swoboda vince in 7″09, argento per l’olandese Schippers che tira fuori un’altra grande prestazione dal cappello a cilindro e chiude con 7″14, terzo posto per la britannica Philip con 7″15

21.36: ANCORA POLONIA!!! Vince Swoboda e non riesce a trattenere l’emozione scoppiando in un pianto emozionante

21.33: Stanno entrando in pista le protagoniste della finale dei 60 metri donne: Tsimanouskaya (Blr), Awuah (Gbr), Kambundji (Sui), Philip (Gbr), Schippers (Ned), Swoboda (Pol), Del Ponte (Sui), Mihalinec (Slo)

21.28: Nell’alto dell’eptathlon superano 2.04 Shkurenyov, Duckworth, Samuelsson, Bechmann e Urena

21.27: Quarto posto per Janezic, quinto per Saidy, sesto per Bua

21.26: Argento per un generosissimo spagnolo Husillos che si è messo in scia a Warholm cedendo solo nel finale e chiudendo con 45″66, personale e record spagnolo, bronzo per l’olandese Van Diepen con 46″13, record personale e nazionale. Che gara!!!

21.25: Warholm!!!! RECORD EUROPEO EGUAGLIATO!!!! Gara in testa dal primo all’ultimo centimetro!!! 45″05. Lo condivide con il tedesco Schoenlebe che lo fece segnare 31 anni fa, un’altra epoca

21.24: Partita la finale dei 400 uomini

21.21: E’ il momento dei 400 piani uomini, la finale: Warholm (Norvegia) è il grande favorito e se la vedrà con Bua (Spagna), Saidy (Francia), Janezic (Slovenia), Van Diepen (Olanda) e Husillos (Spagna)

21.20: Oro per Wojciechowski nell’asta, argento ancora per la Polonia firmato Lisek, bronzo per la svezia con Svard Jacobsson

21.19: Nell’alto dell’eptathlon il battistrada Roe sbaglia tre volte a 1.95 ed esce a 1.92. Pochi punti per lui. Shkurenyov, Duckworth, Oiglane e Urena superano 2.01

21.17: Un solo tentativo a 5.95 per Lisek che prova a riaprire la gara, Wojciechovski sbaglia il primo tentativo

21.16: Questa la classifica dell’eptathlon dopo tre prove e prima dell’alto in corso:

1 Roe Norway 2641 +

2 Saluri Estonia 2624 +

3 Duckworth Great Britain & NI 2608 +

4 Samuelsson Sweden 2607 +

5 Urena Spain 2575

21.14: 5.90 superato da Wojciechowski!!! Che gara dell’asta!!! Si sale ancora!!!

21.13: Quarto posto per la lituana Serksniene e quinto per l’azzurra Lukudo che chiude con il personale di 52″48: brava l’azzurra!

21.12: Quinto posto per una coraggiosa Lukudo! Non particolarmente sagace tatticamente l’azzurra che è rimasta un po’ troppo all’esterno. Vince la svizzera Sprunger con 51″61 per un centesimo sulla belga Mbolingo Mbongo, terza piazza per la olandese De Witte (52″34)

21.11: Partita la finale dei 400 donne

21.09: Le protagoniste della finale dei 400 piani donne: De Witte (Olanda), Swiety-Ersetic (Polonia), Mbolingo Mbongo (Bel), Serksniene (Ltu), Sprunger (Sui), Lukudo (Italia)

21.07: Errore di Wojciechowski a 5.90 (avrà un solo tentativo), sbaglia anche Lisek che di tentativi ne avrà altri due

21.04: Lisek supera 5.85!

21.02: Sarà doppietta per la Polonia nell’asta! Svard Jacobsson sbaglia il secondo tentativo a 5.85 e sarà bronzo

21.02: Errore per Wojciechowski a 5.85

21.00: L’irlandese English viene ripescato per la finale degli 800. Era stato danneggiato dalla caduta di uno dei rivali

20.59: Svard Jacobssen si tiene due tentativi a 5.85 ma sbaglia il primo, gliene resta solo uno per evitare la doppietta polacca

20.58: A seguire Bedrani (Francia), Leanderson 8Svezia), Bartelsmeyer (Germania)

20.55: Jakob Ingebrigtsen!!! Con una facilità impressionante vince l’oro nei 3000 con il tempo di 7’56″15, secondo posto per il britannico O’Hare in 7’57″19, terzo posto per Henrik Ingebrigtsen che aveva fatto l’azione decisiva e si è fatto rimontare nel finale chiudendo in 7’57″19

20.54: I due Ingebrigtsen fanno l’andatura quando mancano 3 giri alla fine dei 3000

20.54: Anche Lisek supera 5.80

20.53: Wojciechowski!!! Il polacco supera 5.80, mentre Svard Jacobsson sbaglia

20.52: Gruppo compatto nei 3000 maschili a metà gara, iniziato l’alto che chiude la prima giornata dell’eptathlon

20.48: Partiti i 3000 uomini

20.47: Karalis sbaglia a 5.75 per la terza volta e sarà quarto come Stecchi

20.46: Peccato! Svard Johansson supera i 5.75 e sbatte giù dal podio l’azzurro Stecchi

20.45: Terzo errore per Stecchi a 5.75! L’azzurro è fuori e ora deve sperare negli errori di Svard Jacobsson e Karalis per il bronzo

20.44: Tra poco la finale dei 3000 maschili con H. Ingebrigtsen e J. Ingebrigtsen, Parsons, Kowal, Gressier, Bartelsmeyer, Atkin, O’Hare, Leanderson, Bedrani, Orth, Butchart

20.42: Errore di Karalis a 5.75

20.41: Wojciechowski va! Supera 5.75 e si porta al secondo posto e probabilmente toglie dal podio Stecchi che ora deve sperare nell’errore di Karalis

20.40: Secondo errore anche per Svard Jacobsson a 5.75

20.39: Secondo errore per Stecchi a 5.75. La medaglia si allontana per l’azzurro che è comunque ancora secondo ma ha un solo tentativo e si deve aggrappare agli errori dei suoi avversari

20.38: Il turco Barnes con 6″65 va in finale nei 60 vincendo l’ultima semifinale, secondo posto per il tedesco Kranzo in 6″67. I ripescati sono il britannico Edoburun e il francese Golitin

20.37: Lisek supera i 5.75 al primo tentativo e si porta in testa alla gara dell’asta

20.34: Sbaglia anche Karalis a 5.75

20.32: Errore di Wojciechowski a 5.75

20.32: Errore anche per Svard Jacobsson a 5.75

20.31: Errore per Stecchi a 5.75

20.29: Vittoria per lo slovacco Volko in 6″61 nella seconda semifinale dei 60 davanti all’olandese Van Gool, il britannico Edoburun entra tra i possibili ripescati

20.27: Eliminato anche il russo Gorokhov nell’asta, tre errori a 5.65. Restano in cinque in gara e si sale a 5.75. Stecchi al momento è primo assieme a Lisek e Karalis

20.26: Wojciechowski supera nettamente i 5.65, sarà lui l’avversario di Stecchi per il podio?

20.24: Eliminato anche il norvegese Guttomsen che commette tre errori a 5.65

20.22: terzo errore per Lita Baehre a 5.65: eliminato

20.21: Vittoria per il greco Zykos con 6″62 nella prima di tre semifinali davanti al britannico Kilty in 6″64, possibili ripescati il francese Golitin e il portoghese Nascimento

20.20: Tra poco la prima semifinale dei 60 piani uomini senza azzurri al via

20.19: Sbaglia anche Gorkhov al secondo tentativo mentre Svard Johansson passa la misura

20.18: Secondo errore anche per Wojciechowski a 5.65

20.16: secondo errore per Lita Baehre e Guttormsen a 5.65

20.14: Lisek supera con facilità 5.65

20.13: Sbaglia anche il secondo tentativo a 2.36 Gian Marco Tamberi che vince l’oro europeo indoor con 2.32

20.12: Karalis supera i 5.65 al primo tentativo

20.10: Sbaglia anche Gorokhov a 5.65

20.10: Non riesce a superare 2.36 Tamberi

20.09: Errore a 2.34 per Tamberi che tenta 2.36

20.07: La britannica Philip vince la terza e ultima semifinale dei 60 donne con 7″19 davanti alla svizzera Del Ponte (7″25). In finale con il ripescaggio la bielorussa Tsimanouskaya e la britannica Awuah

20.06: Sbagliano Wojciechowski e Guttormsen a 5.65

20.03: Lita Baehre sbaglia a 5.65

20.00: Dominio dell’olandese Schippers nella seconda semifinale dei 60: 7″22 tempo non straordinario, seconda piazza e finale per la slovena Mihalinec. Non ci saranno ripescate in questa semifinale

20.00: Al via la seconda semifinale dei 60 donne

19.59: E’ IL MOMENTO DELL’ITALIA!! STECCHI SUPERA 5.65 AL PRIMO TENTATIVO!! AVANTI COSI’. Gorokhov e Svard Johansson avevano superato 5.55 alla terza possibilità

19.58: Protsenko e Baniotis sono argento a pari merito per Grecia e Ucraina. Vediamo se Tamberi proseguirà

19.57: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! TAMBERIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Vince la gara dell’alto con 2.32

19.57: Ultimo tentativo di Baniotis a 2.32

19.56: JIMBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! TAMBERI SUPERA I 2.32!!!!!! Grandissimo l’azzurro, ha scavalcato la misura nettamente!!!!

19.56: Ora tocca a Tamberi

19.55: E’ ALMENO ARGENTO PER TAMBERI!!!! Protsenko sbaglia il secondo e ultimo tentativo a 2.32!!!

19.54: Errore di Baniotis a 2.32! Ora Tamberi ha due tentativi e i suoi avversari uno solo a testa su questa misura!!!

19.53: La polacca Swoboda vince la prima semifinale dei 60 con 7″11, secondo posto per la svizzera Kambundji in 7″22, terza piazza per la britannica Awuah e quarta per l’olandese Samuel che sperano nel ripescaggio

19.51: Karalis supera al primo tentativo 5.55, Lita Baehre lo supera al secondo

19.49: Tra poco le tre semifinali dei 60 donne. Le prime due di ogni batteria e i due migliori tempi in finale

19.49: Errore di poco per Tamberi a 2.32

19.48: Tocca a Tamberi a 2.32

19.47: Nell’asta Wojciechowski supera 5.55 al primo tentativo, errore per Gorokhov

19.47: Protsenko sbaglia anche il secondo tentativo a 2.32

19.45: Anche Baniotis si tiene due tentativi a 2.32

19.45: Protsenko passa i 2.29

19.43: Sbaglia Baniotis a 2.29

19.42: Nell’asta Guttormsen supera 5.55 al primo tentativo, Filippidis esce a 5.45, Svard Jacobson e Luita Baehre sbagliano il primo tentativo

19.42: TAMBERIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! SUPERA 2.29!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

19.41: Errore di Protsenko a 2.26

19.39: Stecchi!!! Primo tentativo superato a 5.55

19.38: E’ medaglia sicura per Tamberi!!! Sbaglia Bednarek ed è giù dal podio, mentre Baniotis trova la zampata giusta e supera al terzo tentativo 2.26. Ora si sale a 2.29 con tre atleti ancora in gara Tamberi è l’unico senza errori

19.37: Potrebbe arrivare a breve la prima medaglia per l’Italia all’Europeo. Escono Baker e Ivanov nell’alto. Se uno fra Baniotis e Bednarek non supererà 2.26 Tamberi sarà certo del podio

19.35: Vince lo spagnolo Garcia la seconda semifinale degli 800 con il tempo di 1’48″84 davanti al britannico Webb con 1’48″85, terzo Kramer (Svezia) 1’49″06, fuori English caduto

19.34: Protsenko supera 2.26 al terzo tentativo

19.34: Partita la seconda semifinale degli 800 uomini

19.33: incredibile! Sbagliano anche Baniotis e Bednarek nell’alto. Sono tutti all’ultimo tentativo tranne Tamberi!

19.32: Nell’asta Filippidis commette due errori a 5.45

19.31: Attenzione… Due errori di Ivanov e due errori di Baker a 2.26

19.30. Nell’asta Lisek, Wojciechowski e Guttormsen superano al primo tentativo 5.45

19.30: Secondo errore per Protsenko a 2.26

19.29: Sbagliano anche Bednarek e Baniotis a 2.26. Tamberi è in testa a questa misura. Vediamo chi la riesce a superare dei suoi rivali

19.27: Nella prima semifinale degli 800 maschili vince lo spagnolo De Arriba in 1’50″12 davanti al danese Bube (1’50″18), terzo il bosniaco Tuka (1’50″41). Sono loro i primi tre finalisti

19.26: TAMBERIIIIIIIIIIII!!! 2.26 al primo tentativo!!!! E’ in testa l’azzurro, unico ad aver superato quella misura al primo tentativo per ora

19.26: Errore anche per Baker a 2.26, tra poco Tamberi

19.25: Ivanov e Protsenko sbagliano a 2.26. Partita la semifinale degli 800 maschili

19.25: Nell’asta Lita Baehre supera 5.45 al primo tentativo

19.24: Tra poco le due semifinali degli 800 maschili: i primi tre vanno in finale

19.23: Wojciechowski e Gorokhov superano 5.30 al primo tentativo, Guttormsen al secondo, gli altri passano tutti

19.22: Eliminato anche l’altro tedesco Przybylko, che ieri aveva saltato 2.28 e oggi non è riuscito a superare 2.22

19.21: Si ferma a 2.22 Wendrich

19.20: Secondo errore di Przybylko a 2.22, Baniotis invece supera la misura al secondo tentativo

19.19: Wendrich sbaglia a 2.22, gli resta un solo tentativo

19.18: Inizia la finale dell’asta: Wojciechowski supera 5.30 al primo tentativo

19.18: Bednarek al primo tentativo, Protsenko al secondo superano 2.22

19.16: Vittoria nella seconda semifinale degli 800 della francese Lamote in 2’02″94 davanti alla britannica Oskan-Clarke (2’03″11) e all’ucraina Lyakhova (2’03″60)

19.16: Nel peso dell’eptathlon Zhuk 13.32, Roe 15.59, Oiglane 14.99

19.15: Partita la seconda semifinale degli 800 donne

19.14: 2.22 superato al primo tentativo da Baker, un errore per Protsenko, Wendrich e Przybylko

19.13: Tamberi supera al primo tentativo il 2.22!!!

19.11: Ivanov supera 2.22 al primo tentativo

19.08: Che sorpresa! La svizzera Buchel, due volte campionessa olimpica, si imballa nel rettilineo finale ed è quarta, eliminata! Vince la spagnola Guerrero, con una gara di testa, in 2’02″43, davanti alla belga Eykens (2’02″85) e alla britannica Smith (2’02″93). Passano alla finale le prime tre delle due semifinali

19.07: Bednarek al secondo tentativo e Przybylko al terzo superano 2.18, tutti gli altri superano la prova al primo tentativo

19.06: Partita la prima delle due semifinali degli 800 donne

19.05: Il belga Van der Plaetsen lancia 13.76 nel getto del peso dell’eptathlon. Prima rotazione di lanci in corso

19.03: Tamberi supera senza problemi 2.18

19.02: Iniziata la gara di alto a 2.18

18.59: Gli avversari di Stecchi nell’asta, invece, sono Lita Baehre (Ger), Filippidis (Gre), Guttormsen (Nor), Svard Jacobsson (Swe), Wojciechowski (Pol), Lisek (Pol), Gorokhov (Rus), Karalis (Gre)

18.56: Ivanov (Bul), Protsenko (Ukr), Wendrich (Ger), Baker (Gbr), Przybylko (Ger), Baniotis (Gre), Bednarek (Pol) sono gli avversari di Tamberi nella finale dell’alto maschile

18.54: A seguire le semifinali dei 60 piani donne, le semifinali dei 60 uomini, la finale dei 3000 uomini, l’alto dell’eptathlon, la finale dei 400 donne (Lukudo), la finale dei 400 uomini, la finale dei 60 donne e la finale dei 60 uomini

18.50: Il programma della sessione serale prevede subito la finale dell’alto maschile (Tamberi), il peso dell’eptathlon, le semifinali degli 800 donne, la finale dell’asta maschile (Stecchi), le semifinali degli 800 uomini

18.45: L’Italia va all’assalto del podio a Glasgow. Serata molto importante per i colori azzurri che si giocano due delle carte principali per dare l’assalto alle medaglie europee, Gian Marco Tamberi nell’alto e Claudio Stecchi nell’asta provano a conquistare un risultato di prestigio

18.00 Ben ritrovati. La nostra Diretta Live ricomincerà alle 19.00. E’ la serata clou per l’Italia con Tamberi, Stecchi e Lukudo…Ora o mai più!

Si è conclusa la sessione mattutina. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento alle ore 19.00 con la sessione serale.

13.55 La francese Solene Ndama ha vinto la terza batteria dei 60 ostacoli precedendo la finlandese Neziri (8.07) e l’ungherese Nozak (8.08).

13.45 La tedesca Cindy Roleder ha vinto la seconda batteria dei 60 ostacoli con 8.04 precedendo l’ungherese Greta Kerekes (8.09) e la croata Andrea Ivancevic (8.10).

13.36 BOGLIOLO IN SEMIFINALE! Luminosa è terza nella sua batteria con 8.15, preceduta dalla bielorussa Elvira Herman (8.11) e dalla polacca Siciarz (8.13).

13.28 Ora aspettiamo le batterie dei 60 metri ostacoli con Luminosa Bogliolo.

13.25 NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Nikoleta Kiriakopoulou supera 4.60 all’ultimo tentativo ed estromette Sonia Malavisi dalla finale. Che peccato, l’azzurra è nona.

13.22 Terzo nullo di Malavisi che ora deve sperare che nessuna superi 4.60.

13.20 Ora le astiste sono alle prese con la terza prova a 4.60, Sonia Malavisi è in lotta per la finale.

13.15 La francese Ninon Guillon-Romain supera 4.60 al secondo tentativo, Sonia Malavisi è ottava e aggrappata alla finale.

13.12 Secondo nullo per Sonia Malavisi a quota 4.60.

13.10 Sidorova, Stefanidi, Zhuk e Meijer hanno superato quota 4.60 al primo tentativo.

13.08 Lorenzo Perini vola in semifinale sui 60 ostacoli. L’azzurro è terzo nella sua batteria col tempo di 7.74 alle spalle dello spagnolo Ortego (7.61) e bel britannico Pozzi (7.62).

13.06 Sonia Malavisi è sempre ottava e sogna la finale nell’asta.

13.01 E’ ottava Sonia Malavisi, e sarebbe l’ultima delle qualificate. Sarebbe necessario ora che superi al secondo tentativo 4.60 oppure che nessuna delle cinque atlete che la segue riesca nell’impresa.

12.58 Terminate le qualifiche dei 60 metri piani femminili: miglior cronodella polacca Ewa Swoboda, 7″14. Per le semifinali serviva 7″40.

12.57 Sonia Malavisi fallisce il primo tentativo a 4.60 metri ed è ora settima in classifica. Speriamo altre da dietro non la superino.

12.52 Purtroppo l’elvetica Angelica Moser supera al primo tentativo 4.60 metri e sorpassa l’azzurra.

12.47 Diventano 11 le atlete in gara ad aver superato 4.50 metri. A questa vanno aggiunte le due che avevano passato la misura. Sonia Malavisi è quinta e scalerà indietro soltanto se qualcuna delle sei che la seguono dovessero superare la prossima misura.

12.43 In corso di svolgimento intanto le batterie dei 60 metri piani femminili. Si sono esaurite finora 4 delle 6 serie in programma.

12.40 Restano sei atlete che devono provare il terzo tentativo a 4.50, poi si salirà di quota.

12.35 Al momento sono otto le atlete che hanno scavalcato 4.50 metri. Malavisi è sempre quinta, le tre che la seguono dovranno superare anche la prossima misura per passare davanti all’azzurra.

12.31 Le atlete stanno provando il secondo tentativo, ma finiranno dietro all’azzurra. Sonia Malavisi è quinta e ci sono soltanto due atlete che hanno passato i 4.50. Dunque almeno due atlete che seguono l’italiana dovranno saltare 4.50 e poi superare anche la misura successiva, altrimenti per l’azzurra sarà finale!

12.28 L’azzurra ora è quinta, ma le altre atlete hanno sbagliato il primo tentativo. L’azzurra conserva possibilità di qualifica.

12.24 Scivola in terza posizione l’azzurra, comunque in piena corsa per la qualificazione.

12.20 SONIA MALAVISI!!!!!!!!!!!! L’azzurra centra 4.50 al primo tentativo eguagliando il personale e portandosi momentaneamente in testa! Ora sono le avversarie a dover rispondere!

12.16 Sta per tentare 4.50 l’azzurra Sonia Malavisi nell’asta femminile, al momento unica gara in corso. Stanno per partire le batterie dei 60 metri piani femminili, dove però non sono al via azzurre.

12.13 Concluse le eliminatorie dei 60 metri piani maschili: definiti i 24 semifinalisti. Per la qualifica serviva 6″78, il migliore è il greco Konstadinos Zikos con 6″66. Non vi erano azzurri in gara.

12.10 Completate le qualificazioni del salto in lungo femminile: in sei hanno superato i 6.65, tra cui la nostra Tania Vicenzino con 6.68, nuovo personale. Eliminata invece Laura Strati, 12ma con 6.40. In finale andavano 8 atlete.

12.07 Ce la fanno subito altre due atlete entrate in gioco a questa misura, che finiscono davanti all’azzurra, ora decima. L’italiana paga l’errore a 4.10 metri.

12.04 Sonia Malavisi supera i 4.40 nell’asta al secondo tentativo e si riporta in ottava posizione! Altre atlete però devono ancora provare a scavalcare la misura.

12.00 Scivola ancora indietro Laura Strati: la lettone Mara Griva salta 6.41 ma si posiziona al nono posto e resta fuori dalla finale.

11.57 Scala in decima posizione Laura Strati, che almeno non sarà la prima delle escluse dalla finale. La scavalca, per un solo centimetro, la serba Milica Gardasevic, che al terzo salto fa 6.41.

11.53 Sonia Malavisi ha fallito il primo tentativo a 4.40 ed è al momento in sesta posizione. In 4 sono già a 4.40 e altre sei atlete devono ancora entrare in gara.

11.50 Non ce la fa Laura Strati, chhe al terzo tentativo salta 6.40 ed è al momento in nona posizione.

11.47 TANIA VICENZINO!!!!!!!! L’azzurra salta 6.68, firma il personale ed è la sesta a qualificarsi per la finale.

11. 43 Si qualifica anche l’ucraina Maryna Bekh, che balza a 6.78 metri. Settima al momento Tania Vicenzino, 11ma Laura Strati.

11.40 Quarta qualificata diretta nel salto in lungo: la romena Alina Rotaru va a 6.66 stacca il pass per la finale.

11.37 Il 4.25 alla prima occasione vale il secondo posto per Sonia Malavisi, però otto atlete hanno passato la misura.

11.35 In partenza le batterie dei 60 metri piani maschili. Non ci sono azzurri in gara.

11.32 Il migliore nell’eptathlon maschile sui 60 metri è l’estone Karl Robert Saluri, che chiude in 6″75 e totalizza 973 punti.

11.28 Nullo il secondo salto di Laura Strati, che resta in decima posizione con 6.35. A forte rischio la qualificazione dell’azzurra.

11.26 Tania Vicenzino salta 6.51 e si porta in sesta posizione.

11.23 Bravissima Sonia Malavisi! Salta 4.25 metri al primo tentativo.

11.20 Si qualifica anche la serba Ivana Spanovic con la miglior misura finora saltata con 6.79.

11.19 Nel lungo si qualifica anche la tedesca Malaika Mihambo, che salta 6.74 metri.

11.17 Nell’asta femminile Sonia Malavisi salta 4.10 metri al secondo tentativo.

11.14 La bielorussa Nastassia Ivanova si qualifica direttamente saltando 6.77 metri, che è anche il suo primato stagionale.

11.12 In questo momento, dopo i primi nove salti, Strati scivola in terza piazza. In testa la coppia Irozuru (Gran Bretagna)-Rotaru (Romania) con 6.45.

11.10 Sta per partire anche l’eptathlon maschile.

11.08 Sonia Malavisi fallisce il primo tentativo a 4.10 m.

11.05 Parte anche il salto con l’asta femminile. Non salta l’ucraina Maryna Kylypko.

11.03 La prima a saltare è Laura Strati, che trova la misura di 6.35. Ricordiamo che la qualifica è a 6.65 o per le migliori otto misure.

11.00 Iniziano le qualificazioni del salto in lungo: non salta la belga Hanne Maudens.

10.55 Le prime gare del mattino saranno appunto le qualificazioni del salto in lungo femminile con Laura Strati e Tania Vicenzino e le qualificazioni del salto con l’asta femminile con Sonia Malavisi. In pista avremo invece il via dell’eptathlon maschile con i 60 metri e a seguire le batterie di 60 m maschili e femminili. In queste gare non ci saranno azzurri al via.

10.50 In mattinata ci affideremo alle ragazze tra salto in lungo (Strati e Vicenzino) e asta (Malavisi) che inseguiranno una difficile qualificazione alla finale, nel pomeriggio attenzione a Claudio Stecchi che può essere outsider nell’asta dopo essere volato a 5.80 metri settimana scorsa.

10.45 Il marchigiano va a caccia della medaglia d’oro ma la concorrenza si preannuncia di primissimo piano e non sarà semplice conquistare il titolo come Gimbo si aspetta, ad Ancona ha dimostrato di avere il 2.34 nelle gambe e oggi si spera in una sua prestazione da urlo.

10.40 Buongiorno e benvenuti alla diretta live degli Europei indoor 2019 di atletica leggera. Seconda giornata di gare a Glasgow (Gran Bretagna), si preannuncia grande spettacolo con l’assegnazione di ben sette titoli e l’Italia proverà a essere assoluta protagonista con Gianmarco Tamberi che si presenta tra i favoriti della vigilia nel salto in alto.

