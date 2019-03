Lotta, Ranking Series Ruse 2019: Frank Chamizo terzo nei -74 kg, domani proverà ad imitarlo Francesca Indelicato

Tempo di finali per le prime categorie olimpiche della lotta libera e della lotta femminile, a Ruse, in Bulgaria, dove sono in corso le Ranking Series. Sale sul gradino più basso del podio Frank Chamizo, mentre domani proverà ad imitarlo Francesca Indelicato, unica azzurra ancora in gara nei ripescaggi.

Nella lotta libera centra la medaglia di bronzo nella categoria -74 kg Frank Chamizo, che ai ripescaggi ha battuto nettamente prima l’indiano Jitender Jitender e poi il kazako Abylaikhan Nursultanov, successi che hanno spalancato all’azzurro le porte della finale per il terzo posto, dove Chamizo ha spazzato via il bulgaro Ali Pasha Ruslanovich Umarpashaev.

Così il team manager dell’Italia Lucio Caneva al sito federale: “In questo momento di piena preparazione Frank non è ancora nella condizione ottimale, ed è normale che sia così. Lo sarà di certo per gli Europei, ma il vero obiettivo sono i Mondiali di qualificazione per Tokyo 2020 di Astana a settembre“.

Nella categoria -57 kg va subito fuori ai ripescaggi Givi Davidovi, sconfitto nettamente dal bulgaro Georgi Valentinov Vangelov. Nella catergoria -86 kg Carmelo Lumia ha superato nei sedicesimi il polacco Sebastian Jezierzanski, ma agli ottavi è stato battuto dallo slovacco Boris Makoev. Nella categoria -97 kg Abraham Conyedo è stato battuto nel turno di qualificazione dall’iraniano Reza Mohammad Ali Yazdani.

Nella lotta femminile nella categoria -50 kg è uscita al turno di qualificazione Emanuela Liuzzi, sconfitta dalla svedese Fredrika Ida Petersson. Nella categoria -57 kg Carola Rainero è stata sconfitta agli ottavi dalla bulgara Mimi Nikolova Hristova, mentre ha avuto accesso ai ripescaggi di domani Francesca Indelicato, sconfitta nel turno di qualificazione dalla cinese Ningning Rong, avanzata poi fino alla finale.

Foto: UWW