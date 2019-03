Juventus-Atletico Madrid in tv, orario d’inizio e streaming. Il programma completo

La data che tutti i tifosi della Juventus hanno cerchiato sul calendario è arrivata. Oggi, martedì 12 marzo 2019, infatti, i bianconeri di mister Max Allegri saranno impegnati all’Allianz Stadium di Torino nel match di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018/19 contro l’Atletico Madrid del Cholo Diego Simeone. Alle ore 21.00, quindi, capiremo se la Juventus sarà in grado di ribaltare il pesante 0-2 incassato al Wanda Metropolitano di Madrid tre settimane or sono.

Una delle edizioni più abuliche e sbiadite dei campioni d’Italia che, mentre veleggiano a suon di record verso l’ottavo titolo in Serie A, nella massima competizione europea per club è reduce da tre sconfitte consecutive. Questa sera, contro Antoine Griezmann e Alvaro Morata (vista la squalifica di Diego Costa) servirà una impresa clamorosa per andare a caccia di una qualificazione che, al momento, è in forte salita.

Juventus-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport 1 (canale 201) mentre sarà possibile seguire l’evento anche in streaming su SkyGo (riservato ai soli abbonati) su smartphone, pc o tablet. OA Sport, come ogni altro appuntamento, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale per la cronaca minuto per minuto della rincorsa di Cristiano Ronaldo e compagni verso il sogno dei quarti di finale della Champions League.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2018/19

Martedì 12 marzo

ore 21.00 JUVENTUS-ATLETICO MADRID – Diretta su Sky Sport 1

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Foto: Juventus Ronaldo cristiano barni / Shutterstock.com