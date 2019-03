Hockey ghiaccio: scattano i quarti di finale della EBEL 2019. Bolzano vuole confermare il proprio titolo

Nonostante la notizia bomba della cacciata di coach Kai Suikkanen stia monopolizzando tutta l’attenzione del mondo dell’hockey ghiaccio italiano, non dobbiamo assolutamente dimenticare che mercoledì prendono il via i quarti di finale playoff della Erste Bank Eishockey Liga – EBEL 2019. Si inizia a fare sul serio sul ghiaccio delle arene europee, e Bolzano, nonostante un filotto di cinque ko consecutivi nel Pick Round, vuole provare a difendere il proprio titolo.

L’HCB Alto Adige Alperia se la dovrà vedere con un’avversaria tutt’altro che semplice, come l’EC KAC – Klagenfurt. Si apre, quindi, una sfida serrata al meglio delle sette partite che, oggettivamente, vede gli austriaci come favoriti. Nelle altre tre caselle del tabellone vedremo AVS Fehervar contro Red Bull Salisburgo, quindi Graz99ers contro EH Linz e Vienna Capitals contro Znojmo. Le semifinali, poi, prenderanno il via il 29 marzo, con le finali che, invece, scatteranno il 14 aprile.

Lo spettacolo è pronto a esplodere sul ghiaccio! Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma dei quarti di finale dei playoff di EBEL 2019.

PROGRAMMA QUARTI DI FINALE EBEL 2019

We, 13.03.2019 18:45 318 55 Fehervar AV 19 – : – EC Red Bull Salzburg DIGI Sport

We, 13.03.2019 19:15 316 55 Moser Medical Graz99ers – : – EHC Liwest Black Wings Linz

We, 13.03.2019 19:15 317 55 EC-KAC – : – HCB Südtirol Alperia

We, 13.03.2019 19:15 315 55 spusu Vienna Capitals – : – HC Orli Znojmo

Fr, 15.03.2019 18:30 319 56 HC Orli Znojmo – : – spusu Vienna Capitals

Fr, 15.03.2019 19:15 321 56 HCB Südtirol Alperia – : – EC-KAC

Fr, 15.03.2019 19:15 320 56 EHC Liwest Black Wings Linz – : – Moser Medical Graz99ers

Fr, 15.03.2019 19:15 322 56 EC Red Bull Salzburg – : – Fehervar AV 19

Su, 17.03.2019 15:00 324 57 Moser Medical Graz99ers – : – EHC Liwest Black Wings Linz

Su, 17.03.2019 17:30 325 57 EC-KAC – : – HCB Südtirol Alperia

Su, 17.03.2019 17:30 323 57 spusu Vienna Capitals – : – HC Orli Znojmo

Su, 17.03.2019 17:30 326 57 Fehervar AV 19 – : – EC Red Bull Salzburg DIGI Sport

Tu, 19.03.2019 18:30 327 58 HC Orli Znojmo – : – spusu Vienna Capitals

Tu, 19.03.2019 19:15 328 58 EHC Liwest Black Wings Linz – : – Moser Medical Graz99ers

Tu, 19.03.2019 19:15 330 58 EC Red Bull Salzburg – : – Fehervar AV 19

Tu, 19.03.2019 19:45 329 58 HCB Südtirol Alperia – : – EC-KAC

Se necessarie:

Fr, 22.03.2019 18:45 Fehervar AV 19 – : – EC Red Bull Salzburg

Fr, 22.03.2019 19:15 EC-KAC – : – HCB Südtirol Alperia

Fr, 22.03.2019 19:15 spusu Vienna Capitals – : – HC Orli Znojmo

Fr, 22.03.2019 19:15 Moser Medical Graz99ers – : – EHC Liwest Black Wings Linz

Su, 24.03.2019 16:00 EC Red Bull Salzburg – : – Fehervar AV 19

Su, 24.03.2019 17:30 EHC Liwest Black Wings Linz – : – Moser Medical Graz99ers

Su, 24.03.2019 17:30 HC Orli Znojmo – : – spusu Vienna Capitals

Su, 24.03.2019 18:00 HCB Südtirol Alperia – : – EC-KAC

Tu, 26.03.2019 18:45 Fehervar AV 19 – : – EC Red Bull Salzburg DIGI Sport

Tu, 26.03.2019 19:15 EC-KAC – : – HCB Südtirol Alperia

Tu, 26.03.2019 19:15 spusu Vienna Capitals – : – HC Orli Znojmo

Tu, 26.03.2019 19:15 Moser Medical Graz99ers – : – EHC Liwest Black Wings Linz

Foto: Hockey Bolzano Carola Semino