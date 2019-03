F1, GP Australia 2019: Sebastian Vettel il favorito secondo i book-maker a Melbourne. Seguono Hamilton e Leclerc

Manca una settimana esatta all’inizio del Mondiale 2019 di Formula Uno all’Albert Park di Melbourne (Australia). Le attese sono molte, come al solito, per una stagione che sta per partire e che vivrà dell’ormai consueto confronto tra Mercedes e Ferrari. I test tenutisi a Barcellona hanno rappresentato, se vogliamo, uno spaccato della situazione con le due monoposto vicine in termini di prestazioni sul giro e sul passo gara, anche se la Red Bull segue a breve distanza, pronta alla zampata.

Le opinioni su chi possa vincere il primo round iridato sono diverse. C’è chi sostiene che il Cavallino Rampante sia in vantaggio rispetto alla concorrenza, per una SF90 che sul tracciato catalano ha messo in mostra grandi qualità velocistiche. Di questo sono convinti anche i book-maker che vedono favorito il tedesco Sebastian Vettel per il successo di tappa, prevedendo un possibile bis dopo quanto avvenuto l’anno passato. Alle spalle del teutonico seguono il campione del mondo in carica Lewis Hamilton e il monegasco Charles Leclerc, nuovo pilota della scuderia di Maranello da cui ci si aspettano grandi cose fin da subito. In quarta piazza, in questa particolare graduatoria, l’olandese Max Verstappen del team di Milton Keynes che, per quanto fatto vedere nella seconda parte del campionato scorso, pare aver compiuto un importante step in avanti. Sono dunque questi i nomi attorno a cui si concentra l’attenzione degli scommettitori. Vedremo se la pista confermerà queste previsioni.

Di seguito le quotazioni dei piloti (William-Hill) per la vittoria del GP d’Australia 2019:

2.75 Sebastian Vettel

3.25 Lewis Hamilton

3.50 Leclerc Charles

9.00 Verstappen Max

11.00 Valtteri Bottas

41.00 Gasly Pierre

201.00 Nico Hulkenberg

251.00 Romain Grosjean

251.00 Magnussen Kevin

251.00 Daniel Ricciardo

401.00 Sainz Carlos

401.00 Kimi Raikkonen

501.00 Albon Alexander

501.00 Daniil Kyvat

501.00 Stroll Lance

501.00 Norris Lando

501.00 Sergio Perez

751.00 Giovinazzi Antonio

1001.00 Kubica Robert

1001.00 Russell George

