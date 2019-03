Ciclismo su pista, Mondiali 2019: i risultati della quarta giornata. Consonni quarto nell’omnium, Italia quinta nella madison femminile

Si è conclusa la quarta giornata di gare dei Mondiali 2019 di ciclismo su pista a Pruszkow (Polonia). Oggi gli azzurri non sono riusciti a salire sul podio, sfiorando per due volte la medaglia. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati.

Omnium maschile

Quarto posto per Simone Consonni, che vede sfumare all’ultimo il bronzo. L’azzurro totalizza 114 punti, quattro in meno del britannico Ethan Hayter (bronzo a 118) e cinque del francese Benjamin Thomas, (argento a 119). Dominio invece del neozelandese Campbell Stewart, che conquista il titolo con 137 punti. Clicca qui per la cronaca completa

Madison femminile

L’Italia chiude al quinto posto con la coppia formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri, che ottengono 14 punti, dieci in meno della Danimarca di Amalie Dideriksen e Julie Leth, che si prendono il bronzo con 24. Oro per l’Olanda con Kirsten Wild e Amy Pieters che vincono con 33 punti, battendo l’Australia di Georgia Baker e Amy Cure, che si fermano a 31. Clicca qui per la cronaca completa

500 metri a cronometro femminile

Secondo titolo in carriera, dopo quello del 2017, per la russa Daria Shmeleva, che si impone in finale con il tempo di 33.012. Argento per l’ucraina Olena Starikova in 33.307, bronzo per l’australiana Kaarle McCulloch in 33.419. Ottavo posto per la nostra Miriam Vece, che conferma quindi il piazzamento ottenuto nelle qualificazioni, timbrando un 34.247 in finale.

Inseguimento femminile

L’australiana Ashlee Ankudinoff conquista la medaglia d’oro, battendo nettamente in finale la tedesca Lisa Brennauer, con il tempo di 3:25.971 contro il 3:29.243 dell’avversaria. Sul terzo gradino del podio sale un’altra tedesca, Lisa Klein (3:29.473) che batte la neozelandese Kirstie James (3:34.188). Le azzurre Silvia Valsecchi e Simona Frapporti si fermano invece nelle qualificazioni e chiudono rispettivamente in 12ma e 15ma posizione.

Velocità maschile

Oggi si sono svolte le qualificazioni e i primi turni eliminatori, che hanno decretato i semifinalisti che domani si giocheranno le medaglie. La prima sfida vedrà opposti l’olandese Jeffrey Hoogland e l’australiano Matthew Glaetzer, campione in carica. Nella seconda si affronteranno invece il polacco Mateusz Rudyk e l’altro olandese Harrie Lavreysen.

alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: UCI Track Cycling Twitter