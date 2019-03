Ciclismo su pista, Mondiali 2019: Simone Consonni sfiora per un soffio la medaglia nell’omnium. Oro a Campbell Stewart

Simone Consonni ha sfiorato la medaglia nell’omnium ai Mondiali di ciclismo su pista a Pruszkow (Polonia). Il 24enne lombardo ha corso alla grande, lottando fino all’ultimo, ma si è dovuto accontentare del quarto posto, a soli quattro punti dal bronzo, che riuscì invece a portare a casa lo scorso anno. L’azzurro ha chiuso a quota 114, alle spalle del britannico Ethan Hayter, bronzo a 118, e del francese Benjamin Thomas, argento a 119. Irraggiungibile invece il neozelandese Campbell Stewart, che ha conquistato il titolo con 137 punti.

Consonni ha iniziato il suo cammino con un quinto posto nella prima prova, lo Scratch, poi ha chiuso in nona posizione la Tempo Race e in ottava l’Eliminazione, presentandosi così come sesto in classifica alla corsa a punti finale. Qui Consonni si è mosso subito alla grande, riuscendo a guadagnare il giro nelle prime fasi e a risalire in terza posizione grazie ai 20 punti conquistati. Da qui in poi l’azzurro ha lottato come un leone per cercare di portare a casa la medaglia, lanciandosi a tutta anche nello sprint finale, in cui è stato però beffato da Thomas, che lo ha battuto al fotofinish negandogli di fatto il podio.

alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter UCI