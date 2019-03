Francesco Friedrich completa la stagione perfetta. Dopo aver vinto otto gare su otto nella Coppa del Mondo di bob a 2, il tedesco ha conquistato anche il titolo mondiale, il quinto consecutivo della sua carriera, raggiungendo il record del leggendario Eugenio Monti, che tagliò questo eccezionale traguardo tra il 1957 e 1961.

Dopo le prime due manche disputate nella giornata di ieri il fuoriclasse classe 1990 ha cambiato marcia nella seconda giornata di gare, piazzando i migliori tempi anche nella terza discesa (51.21) e nella quarta (con uno strepitoso 51.02). Il suo risultato conclusivo parla di 3:24.54, distanziando il padrone di casa Justin Kripps di 59 centesimi, dopo le ultime due prove completate in 51.36 e 51.34. Completa il podio il tedesco Nico Walther a 89, dopo aver piazzato 51.34 e 51.49 per concludere la sua gara.

Quarta posizione per il secondo canadese, Chris Spring, che finisce in crescendo il suo Mondiale a 1.14 dalla medaglia d’oro, con 51.35 e 51.47 nel suo sabato. A pari merito troviamo il britannico Brad Hall che, dopo due prime manche sorprendenti, si conferma anche nella terza (51.52) e nella quarta (51.46) chiudendo a sua volta a 1.14. Al sesto posto il lettone Oskars Kibermanis a 1.24 con una pessima terza manche (51.58), mentre nella quarta ha fatto segnare 51.46. Settima posizione per il sudcoreno Yunjong Won a 1.27, dopo 51.46 e 51.47 nelle due ultime prove, quindi ottava per un deludente Johannes Lochner. Il tedesco chiude il suo Mondiale a 1.51 da Francesco Friedrich, con 51.47 e 51.51 nella terza e quarta discesa.

Completano la top ten il monegasco Rudy Rinaldi, che passa dalla decima alla nona posizione, con 1.52 di distacco, con il secondo crono nella terza manche (51.33) mentre chiude in 51.59 nella quarta. Decima posizione, infine, per Maxim Andrianov. Il russo ha terminato la sua gara a 1.55 dalla vetta con 51.48 e 51.47 nelle due ultime discese.

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Francesco Friedrich 2 – credit Viesturs Làcis IBSF