Bob a 2, Mondiali Whistler 2019: Francesco Friedrich al comando a metà gara, ma Justin Kripps è in scia

Dopo aver dominato in lungo ed in largo la Coppa del Mondo, il tedesco Francesco Friedrich è al comando anche della gara di bob a 2 dei Mondiali 2019 di Whistler (Canada), ma la competizione è decisamente serrata. Il classe 1990 (che vanta già sette medaglie d’oro nelle kermesse iridate), infatti, ha chiuso le prime due manche con il tempo complessivo di 1:42.31 (51.03 nella prima e 51.28 nella seconda) mettendo 12 centesimi di margine tra sé ed il padrone di casa Justin Kripps (che aveva chiuso in vetta la prima discesa in 50.96, ma solo 51.47 nella seconda). Terza posizione per un altro tedesco, Nico Walther in 1:42.60 a 29 centesimi (51.16 e 51.44), quindi in quarta posizione il britannico Brad Hall a 39 (51.24 e 51.46), davanti al lettone Oskars Kibermanis a 43 (51.22 e 51.52).

Sesta posizione per il sudcoreano Yunjong Won a 55 centesimi (51.31 e 51.55) a pari merito con il canadese Chris Spring (51.35 e 51.51), ottava per un deludente Johannes Lochner a 76 (51.42 e 51.65) a pari merito con il russo Maxim Andrianov a 83 (51.46 e 51.68), mentre è decimo il monegasco Rudy Rinaldi a 83 (51.46 e 51.68).

Domani, nella notte italiana, dalle ore 2.00, andranno in scena le ultime due manche e, quindi, saranno assegnate le medaglie, con Francesco Friedrich che proverà a completare la “stagione perfetta”. Oggi, invece, toccherà alla prova di bob femminile alle ore 20.00 italiane.

CLASSIFICA MONDIALI BOB A 2 WHISTLER 2019

1 4 GER FRIEDRICH Francesco 4.74 (1) 15.96 (1) 29.64 (1) 38.31 (1) 45.86 (1) 51.03 (2) 150.43 1:42.31

MARGIS Thorsten 4.71 (1) 15.95 (1) 29.73 (1) 38.48 (1) 46.07 (1) 51.28 (1) 149.38

2 6 CAN KRIPPS Justin 4.80 (5) 16.08 (5) 29.78 (2) 38.43 (2) 45.88 (2) 50.96 (1) 153.09 1:42.43

STONES Cameron 4.78 (4) 16.10 (4) 29.97 (6) 38.73 (5) 46.28 (4) 51.47 (4) 150.18 +0.12

3 7 GER WALTHER Nico 4.82 (8) 16.12 (8) 29.88 (7) 38.55 (4) 46.05 (3) 51.16 (3) 152.07 1:42.60

KRENZ Paul 4.82 (8) 16.16 (7) 29.97 (6) 38.70 (2) 46.26 (2) 51.44 (2) 150.87 +0.29

4 17 GBR HALL Brad 4.78 (2) 16.07 (4) 29.85 (5) 38.60 (6) 46.12 (5) 51.24 (5) 151.75 1:42.70

GLEESON Nick 4.78 (4) 16.11 (5) 29.94 (4) 38.71 (3) 46.27 (3) 51.46 (3) 150.18 +0.39

5 5 LAT KIBERMANIS Oskars 4.79 (4) 16.06 (3) 29.80 (3) 38.52 (3) 46.05 (3) 51.22 (4) 151.12 1:42.74

MIKNIS Matiss 4.76 (2) 16.07 (2) 29.92 (2) 38.72 (4) 46.31 (5) 51.52 (6) 150.31 +0.43

6 9 KOR WON Yunjong 4.82 (8) 16.11 (6) 29.83 (4) 38.57 (5) 46.16 (6) 51.31 (6) 150.68 1:42.86

SEO Youngwoo 4.83 (9) 16.16 (7) 29.96 (5) 38.73 (5) 46.32 (6) 51.55 (7) 149.56 +0.55

6 16 CAN SPRING Chris 4.88 (12) 16.23 (12) 29.99 (9) 38.71 (9) 46.23 (7) 51.35 (7) 151.62 1:42.86

WRIGHT Neville 4.83 (9) 16.16 (7) 30.02 (9) 38.79 (8) 46.35 (7) 51.51 (5) 150.87 +0.55

8 8 GER LOCHNER Johannes 4.78 (2) 16.03 (2) 29.85 (5) 38.63 (7) 46.24 (8) 51.42 (8) 150.74 1:43.07

WEBER Christopher 4.77 (3) 16.08 (3) 29.92 (2) 38.77 (7) 46.43 (8) 51.65 (8) 149.87 +0.76

9 13 RUS ANDRIANOV Maxim 4.92 (24) 16.28 (17) 30.08 (15) 38.81 (14) 46.32 (11) 51.46 (9) 152.00 1:43.14

MALYKH Ilya 4.92 (22) 16.32 (19) 30.20 (16) 38.98 (11) 46.52 (10) 51.68 (9) 151.43 +0.83

Foto: Francesco Friedrich Viesturs Lacis IBSF